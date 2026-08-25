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IBM Mainframe z/OS

IBM Mainframe z/OS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.08.2026 Новый процессор IBM для мейнфреймов умеет выполнять код IBM Z и Arm одновременно и без эмуляции 2
01.10.2025 IBM гонит независимых разработчиков ПО для мейнфреймов в облако. Эмулятор для ПК отправляют на свалку 2
09.04.2025 IBM выпустила спецверсию мейнфрейма Z17, заточенную под задачи ИИ 1
25.07.2024 Пробудилась тупиковая технология, которой более полувека, прародитель суперкомпьютеров и серверов. Продажи растут, производитель купается в деньгах 1
11.03.2024 IBM не дает умереть своей старинной платформе и заманивает новых специалистов. Нынешние в основном пенсионеры 2
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
13.09.2019 IBM представила мейнфрейм z15 с защитой конфиденциальности данных 1
10.06.2019 Infinidat анонсировала программу спасения данных для заказчиков IBM 1
25.04.2019 В Пенсионном фонде появился Центр кибербезопасности на софте IBM и российском ПО 1
06.07.2018 Экс-зампред ЦБ России: IBM взяла Центробанк «за яблочко» 1
28.11.2017 РЖД купит серверы у «Аквариуса» на 3 миллиарда 1
25.07.2017 IBM представила новые возможности использования и разработки в Db2 1
20.07.2017 «АйТеко» и TmaxSoft представили решение OpenFrame для переноса приложений с мейнфреймов 1
17.07.2017 IBM представила новое поколение мейнфрейма IBM Z 1
20.03.2017 IBM запускает машинное обучение в частном облаке 1
21.07.2016 Внедрение Ceph позволяет отказаться от закупки дорогого оборудования 1
21.04.2016 «Сетелем Банк» перенес ИТ-системы в Россию с помощью Unis Labs Solutions и РЖД 1
16.02.2016 IBM представила новый мейнфрейм для безопасных гибридных «облаков» 1
06.08.2015 Облачный сервис IBM поможет безопасно интегрировать компьютеры Mac в ИТ-инфраструктуру 1
13.07.2015 ПО «ИВК Юпитер» совместимо с новейшими российскими ОС для госструктур и силовых ведомств 1
14.01.2015 IBM выпустила самый мощный мейнфрейм в своей истории 1
14.04.2014 IBM представила новые мобильные решения на базе мэйнфрейма System z 1
17.02.2014 Zelax пополнил линейку оборудования CWDM 1
03.12.2013 «Техносерв» и IBM создали первый в России центр компетенций по решениям на платформе IBM System z 1
20.08.2013 Новые технологии Hitachi Data Systems ускоряют работу приложений на мейнфреймах 1
25.07.2013 IBM оптимизировала свои решения для портфеля серверов zEnterprise 1
10.06.2013 Российский рынок серверов снизил темпы роста 1
29.05.2013 BYOD: оружие в борьбе за конкурентное преимущество 1
05.04.2013 Big Data в России: оцениваем возможности и риски 1
26.10.2011 IBM представила 55 новых и улучшенных технологий для серверов и СХД 1
12.08.2011 EMC анонсировала новую виртуальную ленточную библиотеку для мейнфреймов EMC DLm6000 1
21.07.2011 IBM зовет россиян писать ПО для новых мейнфреймов 1
24.01.2011 Лаборатория IBM в Москве: чем заняты сотни программистов? 1
27.07.2010 Мейнфреймы: IBM обвиняют в монополизме. Компания подозревает Microsoft 1
07.04.2010 IBM использует патенты против Open Source 1
29.03.2010 Завершается модернизация центрального вычислительного комплекса ОАО "Сургутнефтегаз" 2
29.03.2010 НР и «Инлайн Груп» приступили к завершающему этапу модернизации ЦВК «Сургутнефтегаза» 2
15.03.2010 РГУ нефти и газа им. Губкина продемонстрировал работу решений SAP на платформе IBM System z 1
29.01.2010 Российские средства криптозащиты интегрируют в продукты IBM WebSphere 1

Публикаций - 67, упоминаний - 72

IBM Mainframe z/OS и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9705 50
SAP SE 5605 6
HP Inc. 5899 6
Dell EMC 5195 5
Intel Corporation 12842 5
Google LLC 12726 4
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 4
Microsoft Corporation 25803 4
Oracle Corporation 7087 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Fujitsu 2107 3
ЕС-лизинг 22 2
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 2
Ростелеком 10975 2
Yandex - Яндекс 9268 2
Meta Platforms - Facebook 4623 2
AMD - Advanced Micro Devices 4672 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3104 2
Hitachi - Хитачи 1502 2
Red Hat 1378 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1140 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
Inline Group - Инлайн Груп 106 2
CA Technologies - Computer Associates 392 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 2
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 161 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 1
Unis Labs Solution - Юнис Лабс Солюшинз 8 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 160 1
H2O 24 1
ST - Системные технологии 75 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 61 1
Zelax - Зелакс 90 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
IBM Global Services 130 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 1
IBM Global Technology Services 40 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8893 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
РЖД - Российские железные дороги 2098 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1533 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Руснарбанк КБ 9 1
Allied Irish Banks 6 1
Генезис 27 1
First National Bank (South Africa) 7 1
Росэнергобанк 34 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Почта России ПАО 2375 1
Газпром ПАО 1495 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 690 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2964 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 918 1
Альфа-Банк 1982 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2436 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 394 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 362 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Альфа-Капитал УК 158 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Bayer AG - Байер 85 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5691 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5983 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5719 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5441 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 2
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13927 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 618 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Academic Mainframe Consortium - AMC - Академический консорциум мэйнфреймов 1 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33598 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28359 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54126 21
Mainframe - Мейнфрейм 275 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13177 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24507 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36361 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22664 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10714 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12960 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18205 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7239 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22905 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8681 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12235 6
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2376 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3230 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8351 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25937 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2574 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14802 4
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 585 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35224 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7905 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12306 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15488 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17021 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5211 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5666 4
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1765 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6268 4
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13749 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 3
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IBM System Z - IBM eServer zSeries 207 28
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IBM DB2 396 18
Intel x86 - архитектура процессора 2170 11
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Microsoft Windows 16928 9
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 7
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 6
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Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 6
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 4
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ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1216 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 3
Intel Itanium 649 3
IBM LinuxONE 19 3
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 43 3
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 216 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
HPE Integrity - серия серверов 141 2
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 88 2
IBM Storage - IBM TotalStorage SAN 32 2
IBM Systems 16 2
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 47 2
IBM Compliance - IBM Web Application Security and Compliance Management - IBM Power Security and Compliance - IBM User Compliance Management Software 3 2
IBM - Watsonx Code Assistant 7 2
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Apple iPad 4016 2
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Google Android 15287 2
Microsoft Office 4185 2
Thomas Rob - Томас Роб 3 2
Прохоров Алексей 6 1
Рева Андрей 9 1
Кот Олег 30 1
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Illsley Roy - Иллсли Рой 6 1
Zaffos Stan - Заффос Стэн 1 1
Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью  16 1
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Аглицкий Антон 5 1
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Сапронов Андрей 1 1
Ахтырченко Кирилл 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166800 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54837 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14823 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47715 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4209 4
Европа 24987 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13832 3
Германия - Федеративная Республика 13241 3
Франция - Французская Республика 8182 3
Великобритания - Уэльс 117 1
США - Северная Дакота 42 1
США - Нью-Йорк штат 254 1
Германия - Гессен - Дармштадт 39 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19217 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 1
Япония 13817 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3142 1
Ирландия - Республика 1053 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19586 1
Сингапур - Республика 1957 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4495 1
Израиль 2857 1
Израиль - Тель-Авив 123 1
США - Нью-Йорк 3184 1
Африка - Африканский регион 3645 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1824 1
Великобритания - Лондон 2433 1
Нидерланды 3753 1
Россия - УФО - Челябинская область 1515 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1439 1
Япония - Токио 1021 1
Швейцария - Цюрих 280 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 656 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
США - Торонто 273 1
Бразилия - Сан-Паулу 182 1
США - Техас - Даллас 186 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53642 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57885 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16139 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27395 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6615 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6554 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3598 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18224 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11370 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11774 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12345 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2493 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 837 2
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 2
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 53 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10915 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1720 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 764 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33885 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1852 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3111 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5746 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6186 2
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