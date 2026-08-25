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IBM Mainframe z/OS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 67, упоминаний - 72
IBM Mainframe z/OS и организации, системы, технологии, персоны:
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|Academic Mainframe Consortium - AMC - Академический консорциум мэйнфреймов 1 1
|Thomas Rob - Томас Роб 3 2
|Прохоров Алексей 6 1
|Рева Андрей 9 1
|Кот Олег 30 1
|Копысов Виталий 64 1
|Закрепин Евгений 62 1
|Минофьев Сергей 8 1
|Золотарев Сергей 14 1
|Дощенко Сергей 12 1
|Члек Сергей 27 1
|Ковалев Игорь 31 1
|Перепелкин Вадим 3 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Illsley Roy - Иллсли Рой 6 1
|Zaffos Stan - Заффос Стэн 1 1
|Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью 16 1
|Смирнов Виктор 19 1
|Аглицкий Антон 5 1
|Лебедев Павел 36 1
|Аншина Марина 79 1
|Шмид Александр 17 1
|Романов Алексей 51 1
|Демидов Михаил 134 1
|Корнильев Кирилл 65 1
|Загнетко Александр 26 1
|Гиацинтов Олег 25 1
|Лядов Кирилл 17 1
|Пашкевич Владимир 22 1
|Телевинов Сергей 40 1
|Белышков Леонид 18 1
|Гупаисов Сергей 9 1
|Хасанов Ильдар 3 1
|Афанасьев Вадим 9 1
|Кучеров Дмитрий 13 1
|Состин Андрей 5 1
|Ларченко Сергей 5 1
|Rosamilia Tom - Розамилья Том 6 1
|Табаков Вадим 6 1
|Сапронов Андрей 1 1
|Ахтырченко Кирилл 3 1
|IDC - International Data Corporation 4992 5
|IBM Research 111 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8632 2
|Gartner - Гартнер 3660 2
|IDC Russia - IDC Россия 183 1
|Informa - Ovum - Omdia 156 1
|Gartner - Giga Information Group 32 1
|TechTarget 13 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.