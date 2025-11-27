Получите все материалы CNews по ключевому слову
Табаков Вадим
СОБЫТИЯ
Табаков Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 383 1
|ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
|Гиацинтов Олег 16 2
|Золотарев Сергей 13 2
|Белышков Леонид 18 2
|Аншина Марина 79 2
|Романов Алексей 49 2
|Гимранов Ринат 125 2
|Лядов Кирилл 17 2
|Кирюшин Сергей 90 2
|Шмид Александр 17 2
|Анохин Сергей 108 2
|Состин Андрей 5 2
|Сапронов Андрей 1 1
|Семион Кирилл 43 1
|Давыдова Полина 18 1
|Леглер Евгений 1 1
|Демидов Михаил 133 1
|Булгаков Виктор 12 1
|Холязников Владимир 14 1
|Заяц Антон 9 1
|Дмитров Владислав 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11401 1
|IDC - International Data Corporation 4942 2
|Gartner - Гартнер 3604 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8357 1
|РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 976 1
