Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186216
ИКТ 14449
Организации 11201
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3532
Системы 26421
Персоны 80217
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Табаков Вадим


СОБЫТИЯ


27.11.2025 Cloud.ru стал первым облачным партнером платформы для A/B-тестов Trisigma 1
11.06.2024 Дроны для поездов, планшеты для пилотов — как развивается импортозамещение на транспорте? 1
20.08.2015 KupiVIP подключил к платежной платформе ChronoPay магазин Sapato 1
13.11.2014 Почему с SAP HANA бизнес быстрее? 1
05.04.2013 Big Data в России: оцениваем возможности и риски 1
19.03.2013 Как справиться с «большими данными», и как на них заработать 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Табаков Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5422 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9184 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 174 2
ЕС-лизинг 22 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 2
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 14 1
VK - Mail.ru Group 3529 1
Yandex - Яндекс 8392 1
Intel Corporation 12525 1
Meta Platforms - Facebook 4524 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1214 1
AMD - Advanced Micro Devices 4460 1
Ростелеком 10288 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Amazon Inc - Amazon.com 3129 1
Dell EMC 5089 1
Accenture plc 693 1
Google LLC 12236 1
X Corp - Twitter 2904 1
SAP CIS - САП СНГ 863 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 872 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 139 1
SAS Institute 1032 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
Парадигма 159 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 516 1
Росэнергобанк 34 2
Почта России ПАО 2238 2
Сургутнефтегаз - СНГ 278 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1399 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8137 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2685 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1632 1
Bayer AG - Байер 85 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
Верный - торговая сеть 310 1
Sapato.ru 21 1
Генезис 23 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 466 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
РЖД - Российские железные дороги 1996 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1360 1
CommBank - Commonwealth Bank of Australia - Банк содружества Австралии 14 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5216 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5763 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1026 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5221 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 383 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72814 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7379 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22955 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57027 3
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 406 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17874 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22985 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7250 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11939 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10097 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26013 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1042 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3526 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13015 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33862 2
Аксессуары 4119 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1561 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1874 1
Web 2.0 - Веб 2.0 398 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31862 1
Data monetization - Монетизация данных 1826 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17093 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12962 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5235 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4261 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9831 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12335 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 159 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11283 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5660 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13302 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21939 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5328 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 712 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 194 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 544 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 437 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 545 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 213 1
Стандартизация - Standardization 2236 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 489 2
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform 40 1
Microsoft Office 3939 1
Apache Hadoop 446 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 133 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 566 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 205 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1047 1
ETegro Hyperion - серия серверов 32 1
ETegro Aegis - серия коммутаторов 3 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 30 1
ETegro Therascale OCP 5 1
IBM Big Data 15 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 940 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 346 1
IBM Mainframe z/OS 66 1
Гиацинтов Олег 16 2
Золотарев Сергей 13 2
Белышков Леонид 18 2
Аншина Марина 79 2
Романов Алексей 49 2
Гимранов Ринат 125 2
Лядов Кирилл 17 2
Кирюшин Сергей 90 2
Шмид Александр 17 2
Анохин Сергей 108 2
Состин Андрей 5 2
Сапронов Андрей 1 1
Семион Кирилл 43 1
Давыдова Полина 18 1
Леглер Евгений 1 1
Демидов Михаил 133 1
Булгаков Виктор 12 1
Холязников Владимир 14 1
Заяц Антон 9 1
Дмитров Владислав 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156284 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14473 2
Германия - Федеративная Республика 12927 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4088 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18503 1
Европа 24615 1
Германия - Гамбург 184 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 313 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45593 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18151 1
Индия - Bharat 5681 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51138 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15042 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5301 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54851 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20305 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8080 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8515 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1818 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1746 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2586 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1824 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1320 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1829 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10508 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6218 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5256 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25889 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6070 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 735 1
Экономический эффект 1207 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17364 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3083 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5940 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2861 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2259 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6315 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 733 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11401 1
IDC - International Data Corporation 4942 2
Gartner - Гартнер 3604 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8357 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 976 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402955, в очереди разбора - 733115.
Создано именных указателей - 186216.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще