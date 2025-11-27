Разделы

Cloud.ru стал первым облачным партнером платформы для A/B-тестов Trisigma

Платформа для проведения A/B-тестов и комплексной аналитики Trisigma начала работать в облаке Cloud.ru. Облачные ресурсы сокращают время перехода к использованию продукта по сравнению с локальными решениями. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

А/B-тестирование определяет, какой вариант из элементов сайта или приложения больше привлекает целевую аудиторию и приносит наибольшую конверсию. Trisigma — флагманский продукт «Авито» для A/B-тестирования — позволяет запускать сотни параллельных экспериментов, автоматически оценивать их результаты и визуализировать влияние изменений на ключевые бизнес-показатели.

Инфраструктура Trisigma размещается в облачной платформе Cloud.ru, поэтому запуск инструмента не потребует дополнительных ресурсов на внедрение и поддержку работы сервиса. Переход в облако избавляет от затрат на содержание собственного серверного оборудования и позволяет платить только за реально используемые мощности.

Клиенты облачной платформы Cloud.ru смогут пользоваться Trisigma от «Авито», оставив заявку на маркетплейсе Cloud.ru В планах компаний — обеспечить доступ к Trisigma по модели SaaS. Такой подход даст возможность закупать облачные сервисы Cloud.ru и доступ к Trisigma через единый договор.

«При миграции в облако развертывание и масштабирование инфраструктуры для работы с Trisigma происходит гибко и быстро, что обеспечивает бесперебойную работу при росте числа экспериментов и объема данных для анализа. Trisigma позволит компаниям эффективнее тестировать гипотезы и ускорять развитие своих продуктов, используя возможности облачной платформы Cloud.ru», — сказал руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Cloud.ru Вадим Табаков.

«Использование облака Cloud.ru позволяет клиентам сосредоточиться на бизнес-задачах и получать качественные аналитические данные без дополнительных затрат на ИТ-поддержку сервиса. Trisigma предназначена для компаний любого размера, которые создают цифровые продукты для массового рынка. Особую ценность решение представляет для компаний электронной коммерции, банковского сектора, стриминговых сервисов и образовательных платформ. Trisigma разворачивается в облаке, легко масштабируется и не требует значительных технических ресурсов со стороны клиентов», — сказал business owner Trisigma Виталий Черемисинов.

