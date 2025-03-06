Платформа Trisigma призвана помочь компаниям оптимизировать разработку цифровых сервисов через автоматизацию А/B-тестирования и комплексную аналитику. Trisigma связывает процесс тестирования новых функций с анализом их влияния на бизнес-показатели. Это помогает компаниям получить полную картину развития цифрового продукта, принимать обоснованные решения и избежать потерь от запуска неудачных обновлений.