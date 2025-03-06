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Avito Tech Trisigma

Платформа Trisigma призвана помочь компаниям оптимизировать разработку цифровых сервисов через автоматизацию А/B-тестирования и комплексную аналитику. Trisigma связывает процесс тестирования новых функций с анализом их влияния на бизнес-показатели. Это помогает компаниям получить полную картину развития цифрового продукта, принимать обоснованные решения и избежать потерь от запуска неудачных обновлений.


06.03.2025 «Авито» разработал технологический продукт Trisigma для А/B-тестирования онлайн-сервисов 1
10.10.2024 Команда «Авито» перешагнула отметку в 10 тыс. сотрудников 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Avito Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Tech - Авито Тех 7 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 878 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 380 1
Бронирование - Booking 610 1
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Гуз Иван 13 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13709 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 578 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2862 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6759 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3233 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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