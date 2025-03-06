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Avito Tech Trisigma
Платформа Trisigma призвана помочь компаниям оптимизировать разработку цифровых сервисов через автоматизацию А/B-тестирования и комплексную аналитику. Trisigma связывает процесс тестирования новых функций с анализом их влияния на бизнес-показатели. Это помогает компаниям получить полную картину развития цифрового продукта, принимать обоснованные решения и избежать потерь от запуска неудачных обновлений.
|06.03.2025
|«Авито» разработал технологический продукт Trisigma для А/B-тестирования онлайн-сервисов 1
|10.10.2024
|Команда «Авито» перешагнула отметку в 10 тыс. сотрудников 1
Avito Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Avito Tech - Emcee 5 1
|Avito - Авито Путешествия 26 1
|Avito - Авито Премиум 2 1
|Avito - Авито Молл 3 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5271 1
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