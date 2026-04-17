«Авито Тех» расширяет модель поставки платформы A/B-тестирования Trisigma

«Авито Тех» впервые предложила клиентам развертывание платформы для продуктовых экспериментов Trisigma в формате Virtual Private Cloud (VPC) — в изолированной инфраструктуре заказчика. Об этом CNews сообщил представитель «Авито».

Новая модель позволяет компаниям проводить продуктовые эксперименты без передачи данных поставщику: платформа разворачивается в инфраструктуре клиента, а управление сетевой архитектурой, доступами и политиками информационной безопасности остается на стороне заказчика. Это позволяет соответствовать более строгим требованиям служб безопасности и упрощает прохождение аудитов, что особенно важно для компаний с повышенными требованиями к обработке данных.

По оценке команды Trisigma, рынок платформ для продуктовых экспериментов в России находится на стадии формирования и может достигать около 3,5 млрд руб. При этом около 70% запросов со стороны бизнеса уже сегодня приходится на закрытые модели поставки — VPC или полностью изолированные on-prem-решения. Компания оценивает потенциал роста спроса на такие решения до 3,22 млрд руб. в ближайшие годы.

Trisigma — платформа для управления продуктовой разработкой на основе экспериментов, которая используется внутри «Авито» для развития ключевых продуктовых направлений. В системе ежегодно проводится более 7 тыс. экспериментов, а ежедневный объем обрабатываемых событий превышает 18 млрд.

Ранее Trisigma была доступна только по SaaS-модели. Новый формат открывает возможности внедрения платформы в банках, государственных организациях и крупных enterprise-компаниях, где требования к безопасности и локализации данных делают использование публичных облаков ограниченным. В дальнейшем команда рассматривает запуск решения, предполагающего развёртывание на собственной инфраструктуре компании — on-premise-версии — для компаний с максимально строгими требованиями к информационной безопасности.

«Мы изначально строили Trisigma как платформу для зрелых продуктовых команд. В диалоге с клиентами стало понятно, что для многих компаний критична не только функциональность, но и модель поставки. VPC-формат позволяет сохранить преимущества облака и одновременно обеспечить больший контроль над инфраструктурой и данными. Мы видим общий тренд трансформации корпоративных ИТ-архитектур: если раньше компании активно переносили сервисы в публичные облака, то сегодня приоритет смещается к контролю над инфраструктурой и безопасностью данных. На этом фоне растет спрос на решения, которые можно разворачивать внутри инфраструктуры заказчика — в формате VPC или on-premise», — сказал владелец продукта Trisigma Искандер Мирмахмадов.

Культура A/B-экспериментов становится стандартом управления цифровыми продуктами в крупных компаниях. Если ещё несколько лет назад системные эксперименты были прерогативой технологических платформ, то сегодня банки, госкорпорации и enterprise-бизнес внедряют их как обязательный элемент продуктового цикла. Экспериментирование постепенно превращается в инфраструктуру корпоративного управления, а следующий этап развития рынка — перенос платформ для проведения продуктовых экспериментов внутрь ИТ-контуров крупных и регулируемых организаций.

