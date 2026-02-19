Avito Tech - Авито Тех

Авито Тех – технологическая структура Авито, которая развивает продукты и сервисы компании. В Авито Тех работает более 2000 инженеров (данные 2025 года), которые поддерживают и развивают несколько сотен микросервисов на Python и Go, фронтенд на JavaScript, базы данных PostgreSQL, MongoDB и Redis, автотесты, обученная на данных система модерации и поисковый движок Sphinx. Технологии Авито Тех помогают создавать высоконагруженные продукты, которыми пользуются десятки миллионов человек.