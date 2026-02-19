Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190918
ИКТ 14728
Организации 11405
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3552
Системы 26618
Персоны 83034
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Avito Tech Авито Тех

Avito Tech - Авито Тех

Авито Тех – технологическая структура Авито, которая развивает продукты и сервисы компании. В Авито Тех работает более 2000 инженеров (данные 2025 года), которые поддерживают и развивают несколько сотен микросервисов на Python и Go, фронтенд на JavaScript, базы данных PostgreSQL, MongoDB и Redis, автотесты, обученная на данных система модерации и поисковый движок Sphinx. Технологии Авито Тех помогают создавать высоконагруженные продукты, которыми пользуются десятки миллионов человек.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.02.2026 «Авито Путешествия» расширяют комплекс ИИ-технологий для безопасности и комфорта при краткосрочной аренде 1
20.01.2026 Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен 1
05.12.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards 1
28.11.2025 ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать 1
25.11.2025 ИИ ускорил подачу объявлений по продаже авто благодаря определению госномера по фото 1
21.11.2025 Технологическая платформа «Авито» присоединилась к Альянсу в сфере искусственного интеллекта 1
23.09.2025 Avito готовит миллиарды рублей на строительство ЦОДа под аппетиты своих нейросетей 1
04.07.2025 «Авито Тех» покупает платформу EXPF Sigma — технологическую платформу для продуктовых экспериментов 1
22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
14.04.2025 ФКН ВШЭ и «Авито» запускают магистратуру по машинному обучению в цифровом продукте 1
14.04.2025 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 17 апреля 1
27.03.2025 «Авито» подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Мурманской области в сфере развития туризма, поддержки малого и среднего бизнеса и внедрения решений по искусственному интеллекту 1
06.03.2025 «Авито» разработал технологический продукт Trisigma для А/B-тестирования онлайн-сервисов 1
13.01.2025 США внесли «Авито», «Вконтакте», Rutracker и «Горбушкин двор» в список распространителей контрафакта и пиратской продукции 1
20.11.2024 «Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise 1
15.11.2024 «Авито» запустила облачную платформу для мобильных автотестов 1
10.09.2024 Опубликованы данные исследования State of DevOps Russia 2024 1
22.04.2024 Конференция-кэмп для руководителей из IT-сферы South HUB пройдет в Сочи с 8 по 12 июня 1
11.09.2023 «Авито тех» впервые вывел на рынок собственное ПО: платформу Emcee для многократного ускорения тестов в мобильной разработке 1
28.10.2022 Технический директор «Авито» стал лауреатом премии «Топ-1000 российских менеджеров» 1
02.09.2022 Максим Сапронов: «Авито Тех» — это технологическое ядро компании, в котором создаются все сервисы 2

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Avito Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10438 5
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 36 4
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 51 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4629 4
МегаФон 10129 3
Yandex - Яндекс 8642 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 214 2
Space307 - Place.01 - Смарт Девелопмент 4 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14695 2
9121 2
GitHub 996 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9255 2
Telegram Group 2673 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 250 2
ИИ-Технологии 247 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 419 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 510 2
MIND Software - Майнд Софт 50 1
Flant - Express 42 - Экспресс 42 14 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 124 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 41 1
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 26 1
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 16 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 56 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 28 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 118 1
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 25 1
Avito Tech - EXPF Sigma - ИЭксПиЭф 1 1
Техинвест - Icon Group - Айкон Групп 14 1
Ростех - Автоматика Концерн 1754 1
Microsoft Corporation 25348 1
Oracle Corporation 6908 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2617 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1553 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 258 1
McKinsey & Company Int 282 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 328 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1397 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3028 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1137 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8331 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1815 3
Альфа-Банк 1892 3
Газпром нефть 680 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 581 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1001 2
Северсталь ПАО - Severstal 570 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 415 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1541 2
Кофемания 76 1
РосТендер - Тендеры и закупки 1 1
Геликон-опера 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1044 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1112 1
ГПБ - Газпромбанк 1191 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 87 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1406 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 1
GFG - Lamoda - Купишуз 200 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 234 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 353 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 554 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 572 1
ЦИАН - CIAN 170 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 99 1
Яндекс.Лавка 286 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 191 1
Восток-Запад - EWS Holding 46 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 124 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 87 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 81 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2759 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3534 4
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 19 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6355 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 19 1
Администрация Нижний Новгород 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13072 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3429 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5082 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5283 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 403 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 259 1
МИК - Московский инновационный кластер 171 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 38 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 92 1
Фонд Росконгресс 23 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 70 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1626 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 75 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 134 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
Ассоциация менеджеров 101 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6017 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32176 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32057 6
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 812 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6952 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17230 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23106 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12330 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12110 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13065 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5317 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5915 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1851 4
Data Fusion - Слияние данных 85 4
Data monetization - Монетизация данных 1846 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14963 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 559 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9413 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7480 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3597 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 751 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4175 3
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 584 3
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 743 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12445 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1187 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3578 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23357 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3283 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 509 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8832 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26194 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11357 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5717 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2472 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2895 2
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 87 4
Avito - Авито авто - A-Vibe 15 3
Google Android 14846 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5226 3
Avito - Авито Путешествия 52 2
Avito Tech - Emcee 5 2
Avito Tech - Trisigma 6 2
Apple iOS 8334 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 633 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 2
Avito - Авито авто 70 2
Avito - Авито товары 25 2
OpenAI - ChatGPT 595 1
МТС Exolve 129 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 449 1
AutoFAQ - Xplain 12 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 23 1
Недобросовестная конкуренция 51 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - BiHA - Built-in High Availability 27 1
MIT - Haystack 6 1
Геомир - АссистАгро 17 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 39 1
Ansible 124 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 73 1
Дом.РФ - DOM.IDP - сервис автоматизации работы с документами 6 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако 18 1
LibGen - Library Genesis 15 1
СалютДевайсы - GigaB2B 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 889 1
Red Hat Ansible 126 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1173 1
Linux OS 11055 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1425 1
Новые облачные технологии - МойОфис 911 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1132 1
1С:ERP Управление предприятием 738 1
Red Hat OpenShift 135 1
Docker - Платформа распределённых приложений 447 1
Кирьянова Александра 160 5
Рыбинцев Андрей 36 5
Конушин Антон 12 4
Лысенко Эдуард 313 4
Кулик Вадим 195 4
Шпак Василий 266 4
Фетисов Алексей 64 4
Райгородский Андрей 47 4
Воронцов Константин 20 4
Бурнаев Евгений 26 4
Оселедец Иван 42 4
Павленко Анастасия 13 4
Саркисов Тигран 39 4
Голицын Сергей 46 4
Зеленков Юрий 42 4
Ватолин Дмитрий 11 4
Халитов Дарий 37 4
Шадаев Максут 1161 3
Сапронов Максим 6 3
Гуз Иван 16 2
Шпирко Алексей 2 2
Панов Анатолий 4 2
Грунин Андрей 6 2
Шантаев Эдуард 3 2
Мишустин Михаил 756 2
Панченко Иван 181 2
Набиуллина Эльвира 115 2
Григоренко Дмитрий 207 2
Куратов Юрий 5 1
Гилязов Руслан 7 1
Тюрин Александр 3 1
Григоренко Вадим 55 1
Лукьянов Александр 64 1
Шишмарев Владислав 7 1
Мадисон Вадим 1 1
Баттулин Дамир 4 1
Ходаков Дмитрий 1 1
Коверзнев Олег 3 1
Скоромыкин Кирилл 18 1
Воронков Илья 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18844 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3322 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 835 2
Москва - ЮВАО - Дубровка 21 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 1
Индия - Bharat 5737 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3433 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1727 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3004 1
Турция - Турецкая республика 2509 1
Евразия - Евразийский континент 632 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1594 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 741 1
Россия - Крайний Север 324 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 646 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 487 1
Армения - Ереван 214 1
Россия - Заполярье 130 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5346 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6397 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26100 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11812 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5339 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 489 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5437 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5319 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5919 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7019 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6302 2
НКО - Некоммерческая организация 598 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5933 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2813 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11466 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 459 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8404 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17475 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6299 2
Энергетика - Energy - Energetically 5542 2
Аренда 2583 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8564 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3186 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1045 2
Информатика - computer science - informatique 1145 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2395 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4272 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3683 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10521 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1894 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3812 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7383 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5523 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1563 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2222 2
Ведомости 1307 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3771 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1305 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1665 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1118 5
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 100 4
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 33 4
РАН - Российская академия наук 2040 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 156 4
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 56 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 405 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 981 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 44 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 94 1
South HUB 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews Баттл 71 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
День молодёжи - 27 июня 1009 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421308, в очереди разбора - 726352.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще