«Авито тех» впервые вывел на рынок собственное ПО: платформу Emcee для многократного ускорения тестов в мобильной разработке

На российском рынке появилось новое решение для автоматизированного тестирования мобильных приложений тест-раннер Emcee («эм’си»). Создатель платформы «Авито тех» (входит в структуру компании «Авито») до недавнего времени специализировался на инсорс-разработке и развитии самой платформы «Авито».

Тест-раннер Emcee был создан изначально для собственных нужд компании. Когда инструмент доказал свою эффективность и ускорил процесс прохождения автотестов «Авито» в восемь раз, было решено представить его для внешнего рынка. На разработку платформы ушло около девяти месяцев, а инвестиции, с учетом человеко-часов, закупки оборудования и прочего, составили порядка 13 млн руб. Стоимость разработки существенно ниже стоимости существующих аналогов за счет более оптимального решения с точки зрения эффективности и продуманности архитектуры.

В тестовом режиме решение уже используют онлайн-кинотеатр «Иви», российский онлайн-сервис для организации путешествий Tutu.ru и международная финтех-компания Space307.

Алексей Шпирко, руководитель разработки кластера Mobile «Авито»: «Представьте, есть два магазина натуральных кормов для домашних питомцев. Оба развивают собственное приложение. И оба хотят регулярно добавлять в него новые функции, например доставку, автоплатеж или подбор рациона для контроля веса питомцев. Первый магазин пошел по пути ручного тестирования, второй сразу твердо принял решение покрывать все автотестами. В начале у обоих все шло хорошо и предсказуемо. Но когда приложения обоих обросли обширным функционалом, тестирование начало занимать значительное время. Количество ручных тестировщиков пришлось линейно увеличивать, время на тесты также сильно выросло. И это тупиковый путь. Плюс человеческий фактор - тестировщики могут уходить в отпуск и даже увольняться. Вторая компания перед каждым релизом прогоняет набор автотестов и уверена, что каждая функция ими покрыта и работает качественно. Используя облако Emcee, она сокращает издержки на поддержку своей инфраструктуры и время на сами тесты. Как результат - быстрее выводит на рынок новый функционал. Быстрее предлагает новые фишки для владельцев домашних питомцев. Наше ПО создано, чтобы усиливать конкурентное преимущество бизнеса. Особенно это будет актуальным для тех организаций, которые активно развивают приложение и часто вносят в него доработки, или для компаний сферы заказной разработки».

Сейчас в «Авито тех» есть еще несколько собственных решений, которые используются в разных участках инфраструктуры «Авито». В перспективе возможен вывод некоторых из них на внешний рынок.

Вадим Мадисон, директор по разработке платформы «Авито»: «Технологическая стратегия «Авито» – в первую очередь вкладываться в автоматизацию и платформенные решения. Поэтому мы сразу пошли по пути реализации производительной платформы, рассчитанной на высокие нагрузки, масштабируемость системы и максимальное удобство наших пользователей – мобильных разработчиков. Позднее наш RnD увидел в решении потенциал запуска этого решения как полноценного продукта - на этом рынке есть большая потребность в средствах автоматизации и отсутствуют предложения от российских производителей. Поэтому мы приняли решение о запуске его на внешний рынок».

Максим Сапронов, CTO «Авито»: «Наша главная цель на этом этапе – контрибьюция в индустрию. Мы хотим проверить, как адаптировать разработки «Авито» для конечных технологических пользователей. И за счет монетизации оценить насколько такой продукт попадает в их ожидания. Поэтому для себя мы решили, что первоначальный важный рубеж по монетизации нашего продукта будет преодолен, когда он войдет в топ-5 решений для автоматизированного тестирования мобильных приложений».

Как создавалась платформа

Emcee полностью разработан командой «Авито тех» — инженерами, развивающими продукты и сервисы платформы «Авито». Изначально решение было создано с целью оптимизации собственных процессов. Существующие на рынке решения технически не позволяли делать это эффективно и масштабировать процесс. Из-за этого увеличивался срок ожидания готового приложения. На собственном примере Авито сократил скорость тестирования в восемь раз.

Что такое Emcee

Emcee – это программное решение, с помощью которого бизнес может в разы повысить скорость тестирования мобильных приложений. Стандартные инструменты позволяют запустить тесты только на одном устройстве из-за технологических ограничений. Чтобы запустить тест на нескольких устройствах, разработчику пришлось бы постоянно контролировать ход теста на каждом из них отдельно и после вручную объединять и анализировать полученные данные. Тест-раннер позволяет снять это ограничение. Программа объединяет данные, полученные в тестах, запущенных одновременно на нескольких устройствах – в зависимости от задачи и наличия у компании мощностей их может быть до нескольких сотен.

Если перед компанией стоит задача снизить капитальные затраты на оборудование, инструмент можно приобрести как облачный сервис. В этом случае разработчик предоставляет для проведения автотестов собственные серверы. Для тех, кому «облако» не подходит, разработана on-premise версия платформы. Лицензия доступна для систем iOS и Android.

Инструмент пригодится тем компаниям, перед которыми стоит задача оптимизировать процесс разработки и сократить время, которое затрачивается на тестирование приложений. Это могут быть как компании, специализирующиеся на заказной разработке, так и те организации, которые занимаются развитием собственного приложения силами внутренней команды.

Какой эффект это дает бизнесу

Инструмент поможет в несколько раз сократить время и затраты на тестирование мобильных приложений, поиск и устранение багов и уязвимостей. Чем меньше времени уходит на тесты, тем быстрее пользователи получают новые сервисы внутри приложения. Компания экономит ресурсы разработчиков и освобождает их от рутинных задач, позволяя больше времени уделять написанию кода, эффективнее использует имеющееся у нее оборудование и повышает свою конкурентоспособность.

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Рассчитать примерный эффект от внедрения разработки для конкретной компании можно заранее, с помощью специального калькулятора в разделе «Посчитайте, как вам поможет Emcee» на сайте платформы.

Как продукт будет продвигаться на рынок?

Приобрести продукт можно в двух версиях: купить лицензию (on-premise версию платформы) для установки на собственных серверах или облачный сервис. Второй вариант подойдет компаниям, которые хотят сократить капитальные издержки за счет отказа от построения и поддержки собственной инфраструктуры, либо независимым разработчикам. Покупая сервис в облаке, клиент арендует мощности, предоставленные создателем Emcee, в том объеме, который необходим для проведения того или иного теста.

Сколько стоит решение?

У Emcee есть платная и бесплатные версии. Бесплатную базовую версию можно скачать с сервиса GitHub.

Для пользователей, которым нужно запускать тестирование более, чем на трех устройствах, есть возможность приобрести платную лицензию. Ее стоимость будет зависеть от количества устройств, на которые будет устанавливаться ПО. Облачная версия продукта имеет поминутную тарификацию. Время подготовки к запуску при этом не тарифицируется, поэтому пользователь всегда может заранее спрогнозировать затраты.

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Конечная стоимость продукта в обеих версиях оказывается существенно ниже стоимости зарубежных аналогов. Персональные менеджеры будут сопровождать клиента на каждом этапе внедрения и обновления продукта.

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«Авито тех» (входит в структуру «Авито») — российская ИТ-компания, разрабатывающая продукты и сервисы платформы «Авито». Сервисами платформы пользуется треть жителей России каждый месяц. Техническая команда разработала собственную новую облачную среду, в которой работают сервисы «Авито», построила распределенную инфраструктуру с четырьмя data центрами, что позволило обрабатывать x2 возросшую нагрузку и повысить надежность сервиса, в том числе в условиях DDoS атак. В «Авито тех» работают более 1400+ человек в команде разработки и 100+ продуктовых команд.

Авито — российская ИТ-компания, онлайн-платформа для коммерции в России. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Для безопасного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито доставка», которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на Авито сегодня — более 165 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. В Авито работает 6500 сотрудников.

* Данные рейтинга data.ai (App Annie)