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Space307 Place.01 Смарт Девелопмент


ООО «Смарт Девелопмент» — аккредитованная ИТ-компания, которая оказывает услуги в сфере разработки программного обеспечения и баз данных. Известна под брендом Place.01.


21.01.2025 Компания «Смарт Девелопмент» внедрила кадровый ЭДО от Directum 1
15.11.2024 «Авито» запустила облачную платформу для мобильных автотестов 1
11.09.2023 «Авито тех» впервые вывел на рынок собственное ПО: платформу Emcee для многократного ускорения тестов в мобильной разработке 1
02.03.2021 Syssoft оснастила Space307 системой поведенческой HR-аналитики Yva.ai 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Space307 и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Tech - Авито Тех 6 2
GitHub 815 2
Directum - Директум 1090 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
data.ai - App Annie 85 1
Yva.AI Inc - Findo 6 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 798 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 2
ЦИАН - CIAN 132 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 55 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2783 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5252 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 411 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Калькулятор - Calculator 341 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4483 1
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On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24126 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 289 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 61 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1009 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1962 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 393 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 355 1
Avito Tech - Emcee 5 2
Apple iOS 7809 2
Google Android 13994 2
Google Firebase Analytics 17 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 45 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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