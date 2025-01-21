Space307 Place.01 Смарт Девелопмент
ООО «Смарт Девелопмент» — аккредитованная ИТ-компания, которая оказывает услуги в сфере разработки программного обеспечения и баз данных. Известна под брендом Place.01.
Space307 и организации, системы, технологии, персоны:
|Avito Tech - Авито Тех 6 2
|GitHub 815 2
|Directum - Директум 1090 1
|Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
|data.ai - App Annie 85 1
|Yva.AI Inc - Findo 6 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 798 2
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 2
|ЦИАН - CIAN 132 1
|Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 55 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144235 3
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
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