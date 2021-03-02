Syssoft оснастила Space307 системой поведенческой HR-аналитики Yva.ai

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области программного обеспечения, завершила поставку системы поведенческой HR-аналитики Yva.ai в продуктовую ИТ-компанию Space307 в рамках проекта, который был выполнен полностью удаленно. Решение было внедрено силами специалистов Yva.ai.

Основная цель внедрения Yva.ai связана с изменениями, которые произошли вследствие роста компании и перехода к постоянной работе «на удаленке». У Space307 появилась необходимость лучше понимать настроения сотрудников и общую кадровую ситуацию офлайн, чтобы эффективнее выявлять проблемные зоны и нивелировать кадровые риски.

«Мы любим обратную связь и от сотрудников, и между ними. И стараемся опираться на нее, принимая решения. Но не всегда удается качественно и ненавязчиво собрать фидбэк. Мы пришли к выводу, что регулярные небольшие опросы могут помочь накопить достаточно данных и видеть полную картину происходящего. А уже после, анализируя полученные ‘’инсайты’’, выстраивать свои HR- и управленческие решения. Space307 уже сотрудничала с командой Syssoft, поэтому мы вновь выбрали компанию в качестве партнера», — сказал Семен Ляшенко, HR Lead компании Space307.

Решение Yva.ai с элементами искусственного интеллекта применяет алгоритмы активной и пассивной аналитики для оценки психологического климата в компании по более чем 40 метрикам. Активная аналитика подразумевает оценку результатов еженедельных умных сплит-опросов, которые сотрудники проходят всего за 60 секунд. С помощью пассивной аналитики проводится анализ взаимодействий сотрудников с корпоративными инструментами: почтой, порталом, облачными сервисами и другими системами, интегрированными с бизнес-процессами.

«Удаленная работа принесла компаниям множество вызовов, и если с первым этапом — переносом всех систем в онлайн — большинство справились, то управление командой в офлайн-режиме стало головной болью для многих бизнесов. Люди выгорают, теряют мотивацию или начинают показывать худшие рабочие результаты — со всеми этими сложностями способна разобраться Yva.ai. Работая с той аналитикой, которую собирает система, можно прогнозировать и предотвращать увольнения ценных сотрудников, выявлять скрытые конфликты, определять неформальных лидеров, а также улучшать клиентский сервис и экономить деньги, предотвращая выгорание и отток персонала», — сказал Владимир Бухтияров, руководитель отдела по работе с клиентами компании Syssoft.

Space307 разрабатывает решения для B2B- и B2C-рынков. Среди которых инструменты для анализа данных, образовательные решения и воркспейсы. Флагманский продукт Space307 — «Акма» — торговая платформа для ритейл-брокеров. Решениями компании пользуются более 60 млн человек по всему миру.