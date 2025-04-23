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Лаптев Максим
Лаптев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Василевский Андрей 20 2
|Туринге Иван 23 2
|Сандрыгайло Сергей 1 1
|Гришаков Максим 32 1
|Смирнов Александр 78 1
|Ложечкин Александр 34 1
|Азаров Андрей 4 1
|Коверзнев Олег 3 1
|Панов Анатолий 4 1
|Стефанюк Ольга 1 1
|Петроченко Алексей 3 1
|Баттулин Дамир 3 1
|Назыров Руслан 1 1
|Маресов Роман 4 1
|Карев Иван 1 1
|Иваненко Андрей 2 1
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