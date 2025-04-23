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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лаптев Максим



23.04.2025 Совместимость платформы Bimeister с Nova Container Platform облегчит цифровизацию бизнес-процессов 1
05.09.2024 Абоненты МТС смогут звонить через «Яндекс Станцию» на телефонные номера 1
15.08.2024 МТС: 69% астраханцев считают, что телефон – лучший метод поддерживать личный контакт 1
14.08.2024 Исследование МТС: 70% нижегородцев хотят иметь запись телефонных разговоров 1
14.08.2024 Исследование МТС: 70% россиян хотят иметь запись телефонных разговоров 1
07.06.2024 МТС ID за две недели предотвратила несколько тысяч нарушений ПДД несовершеннолетними 1
15.05.2024 МТС запустила платформу «туманного» гейминга на умных телевизорах и ТВ-приставках 1
15.05.2024 МТС запустит эксклюзивное предложение для мобильных геймеров 1
22.04.2024 Конференция-кэмп для руководителей из IT-сферы South HUB пройдет в Сочи с 8 по 12 июня 1
26.03.2024 Пермякам доступна бета-версия геосоциального приложения «Кто/Где» от МТС 1
26.03.2024 Кировчанам доступна бета-версия геосоциального приложения «Кто/Где» от МТС 1
20.03.2024 МТС запустила бета-версию геосоциального приложения «Кто/Где» 1
16.01.2024 МТС получил контроль над крупным сервисом проката электросамокатов 1
25.08.2021 МТС открывает возможность подключения к платформе умного дома производителям смарт-устройств 1
29.06.2021 МТС запустила собственный фитнес-маркетплейс 1
12.11.2020 МТС начала поддерживать формат RCS-сообщений 1
08.09.2020 МТС обнулила трафик на Spotify 1
09.09.2019 В Москве стартовали продажи бортового компьютера «МТС I Яндекс Авто» 1
27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Лаптев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 18
Yandex - Яндекс 7620 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 2
Samsung Electronics 10347 1
ELARI 36 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 1
Hikvision - Ezviz 14 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 75 1
Rubetek - Рубетек 22 1
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 1
Yeelight 15 1
Aqara - Акара.Ру 29 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
VK - Mail.ru Group 3479 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 179 1
Avito Tech - Авито Тех 9 1
Softline - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 21 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 127 2
Hyundai Motor Company 395 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 273 2
Volkswagen Group - VW 286 2
Renault Groupe 160 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 2
Skoda - Škoda Auto 50 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 2
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 90 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 252 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 933 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1671 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 118 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 99 1
Альфа-Банк 1790 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
GFG - Lamoda - Купишуз 169 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 215 1
Urent - сервис аренды самокатов 12 1
АФК Система - Sistema Smarttech 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28168 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11421 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5862 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24813 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16267 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24557 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12612 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4910 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5402 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21653 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1565 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2567 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2957 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12663 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8515 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4867 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3072 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8012 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4490 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8795 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2402 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1809 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24619 2
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 125 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17302 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7152 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1653 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1429 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3802 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 460 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1042 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8596 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1772 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7340 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1813 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4037 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6919 1
Google Android 14195 8
Apple iOS 7927 7
МТС - Мой МТС 98 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1165 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5011 3
Яндекс.Авто 40 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 658 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 433 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 272 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 63 2
Яндекс.Навигатор 102 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 603 2
МТС Онлайн 4 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 1
Google Play - Google Store - Android Market 3332 1
Apple - App Store 2923 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 188 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 101 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 50 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
МТС GOGYM 3 1
МТС Умный дом 7 1
МТС Fog Play 22 1
МТС Вторая память 22 1
Google Android TV 327 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 498 1
Яндекс.Лавка 240 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 94 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 41 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 174 1
Avito - Авито товары 16 1
МТС ID 46 1
Capcom - Devil May Cry 59 1
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Василевский Андрей 20 2
Туринге Иван 23 2
Сандрыгайло Сергей 1 1
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Смирнов Александр 78 1
Ложечкин Александр 34 1
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Коверзнев Олег 3 1
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Стефанюк Ольга 1 1
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Карев Иван 1 1
Иваненко Андрей 2 1
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7615 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 110 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1992 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6298 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 401 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4948 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5875 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5914 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5129 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5727 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2467 1
Спорт - Шахматы - Chess 245 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 413 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2664 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 96 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
Трушеринг 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Создано именных указателей - 173382.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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