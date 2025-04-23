Совместимость платформы Bimeister с Nova Container Platform облегчит цифровизацию бизнес-процессов

Разработчики ООО «Бимэйстер Холдинг» и Orion soft подтвердили полную технологическую совместимость платформы Bimeister и платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova. Совместное использование решений позволит оцифровывать бизнес-процессы, документацию и отчетность в условиях высоконагруженной инфраструктуры с большими объемами данных. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

В ходе тестирования ПО развернули в кластере платформы контейнеризации Nova Container Platform. Все основные операции, такие как развертывание приложения в контейнерной среде, множественный импорт документов в архив и из архива, парсинг и размещение в системе 3D-моделей, были успешно проверены.

Программные продукты Bimeister представляют собой цифровую экосистему, которая помогает промышленным предприятиям оптимизировать управление цифровыми активами и процессами. Она объединяет несколько решений на базе единой платформы для проектирования, строительства и эксплуатации активов. Развертывание Bimeister c помощью Nova Container Platform обеспечит стабильную работу системы и возможности для комплексного мониторинга ее безопасной работы в контейнерной среде.

«Цифровизация бизнес-процессов помогает предприятиям сэкономить бюджет и трудозатраты. Использование “коробочных” инфраструктурных решений в свою очередь позволяет быстрее запустить цифровизацию и становится надежным фундаментом для нее. Совместное использование решений “Бимэйстер Холдинг” и Orion soft для модернизации инфраструктуры и оцифровки информационных активов поможет повысить эффективность и гибкость работы всего предприятия.», — сказал Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств Orion soft.

«Интеграция наших решений с продуктами Orion soft позволяет предприятиям максимально эффективно использовать современные технологии для развития. Интеграция наших решений позволит оптимизировать рабочие процессы и создать прочную основу для дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности бизнеса», — сказал Максим Лаптев, коммерческий директор «Бимэйстер Холдинг».

Nova Container Platform – российская платформа контейнеризации на базе Kubernetes, которая устанавливается за 10 минут. Решение включает все необходимые инструменты для размещения и эксплуатации контейнеризированных приложений, в том числе инструменты логирования и мониторинга, безопасности, управления сетью, а также инструменты для разработчиков. Управление Nova осуществляется через API или веб-интерфейс. Платформа может быть развернута как поверх собственной виртуализации, так и в публичных облаках или на bare-metal.

Bimeister — это экосистема решений, построенных на базе единой платформы, для цифровизации процессов на всех стадиях жизненного цикла промышленного объекта.