Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт

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"Бимэйстер" – группа компаний, занимающаяся разработкой, инжинирингом и внедрением инновационных цифровых решений для промышленности, в том числе созданием цифрового двойника любого объекта капитального строительства. В апреле 2024 года стало известно, что российский разработчик ИТ-решений и методик управления для промышленных предприятий Bimeister стал частью Группы «ОМЗ Перспективные Технологии». Bimeister является единственной отечественной компанией, специализирующейся на разработке цифровых моделей промышленных предприятий - единых информационных систем, обеспечивающих сквозное и бесшовное управление процессами на всех стадиях жизненного цикла. Компания создает цифровые модели крупных промышленных предприятий со сложным технологическим оборудованием, повышая эффективность систем управления и эксплуатации промышленных объектов. Решения компании уже применяются предприятиями газовой, атомной, нефтехимической и других отраслей экономики Российской Федерации.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 0 ₽*
СОБЫТИЯ
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Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузин Сергей 16 6
|Хафизов Евгений 10 5
|Клименко Артем 3 3
|Кувшинов Роман 16 3
|Есипов Леонид 3 3
|Заболотский Кирилл 4 3
|Зазнобин Алексей 2 2
|Стрелков Сергей 14 2
|Лаптев Максим 20 2
|Кустов Сергей 4 1
|Тарасов Никита 2 1
|Колесников Максим 29 1
|Мариненков Денис 2 1
|Подберезняк Иван 2 1
|Бухвалов Александр 1 1
|Гавриленко Александр 56 1
|Мирзоев Мурад 28 1
|Утратенко Владимир 3 1
|Шадаев Максут 1204 1
|Белоусов Андрей 148 1
|Богачев Игорь 183 1
|Рыбаков Александр 35 1
|Каем Кирилл 41 1
|Басов Алексей 117 1
|Ананьин Алексей 89 1
|Надеин Андрей 18 1
|Лавров Владимир 104 1
|Федотов Евгений 5 1
|Тараканов Дмитрий 52 1
|Манкос Юлия 12 1
|Маркин Максим 7 1
|Аксенов Константин 54 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3912 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8535 2
|Fortune Business Insights 32 1
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