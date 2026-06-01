Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт

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"Бимэйстер" – группа компаний, занимающаяся разработкой, инжинирингом и внедрением инновационных цифровых решений для промышленности, в том числе созданием цифрового двойника любого объекта капитального строительства. В апреле 2024 года стало известно, что российский разработчик ИТ-решений и методик управления для промышленных предприятий Bimeister стал частью Группы «ОМЗ Перспективные Технологии». Bimeister является единственной отечественной компанией, специализирующейся на разработке цифровых моделей промышленных предприятий - единых информационных систем, обеспечивающих сквозное и бесшовное управление процессами на всех стадиях жизненного цикла. Компания создает цифровые модели крупных промышленных предприятий со сложным технологическим оборудованием, повышая эффективность систем управления и эксплуатации промышленных объектов. Решения компании уже применяются предприятиями газовой, атомной, нефтехимической и других отраслей экономики Российской Федерации.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 2 дела, на cумму 0 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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