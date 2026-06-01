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Softline Sl Soft FabricaONE.AI ОМЗ ИТ BIMeister Бимэйстер Бимейстер Холдинг Бимейстер Инжениринг Академия Бимейстер SNH MeisterSoft Эсэнэйч Мейстерсофт

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт

"Бимэйстер" – группа компаний, занимающаяся разработкой, инжинирингом и внедрением инновационных цифровых решений для промышленности, в том числе созданием цифрового двойника любого объекта капитального строительства. В апреле 2024 года стало известно, что российский  разработчик  ИТ-решений  и методик управления для промышленных предприятий Bimeister стал частью Группы «ОМЗ Перспективные Технологии». Bimeister является единственной отечественной компанией, специализирующейся на разработке цифровых моделей промышленных предприятий - единых информационных систем, обеспечивающих сквозное и бесшовное управление процессами на всех стадиях жизненного цикла. Компания создает цифровые модели крупных промышленных предприятий со сложным технологическим оборудованием, повышая эффективность систем управления и эксплуатации промышленных объектов. Решения компании уже применяются предприятиями газовой, атомной, нефтехимической и других отраслей экономики Российской Федерации.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.06.2026 Цифровое ПО Bimeister официально совместимо с платформой «Штурвал» 2
29.01.2026 Подтверждена совместимость цифровой платформы Bimeister с Deckhouse Kubernetes Platform 2
11.11.2025 Группа «Борлас» открыла практику цифровизации процессов капитального строительства 2
07.10.2025 SL Prom Soft FabricaOne.AI и «Борлас» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
23.04.2025 Совместимость платформы Bimeister с Nova Container Platform облегчит цифровизацию бизнес-процессов 4
04.04.2025 Softline заплатил 2,2 миллиарда за ИТ-интегратора «Объединенных машиностроительных заводов» 3
30.01.2025 ОС «МСВСфера» (ГК Softline) и Bimeister улучшают бизнес-процессы промышленных предприятий 4
28.12.2024 Bimeister (ГК Softline): 75% нефтегазовых компаний нуждаются в локальных ИТ-решениях для импортозамещения 3
27.12.2024 ПО Bimeister ускорило согласование технической документации АО «Юматекс» на 20% 2
10.12.2024 ПО Bimeister ускорило согласование технической документации АО «Юматекс» на 20% 2
01.11.2024 «Бимэйстер Холдинг» получил лицензию ФСБ: новый уровень цифровой безопасности для промышленности 4
30.09.2024 В России создана цифровая модель для промышленного объекта размером с город 1
13.09.2024 Исследование Bimeister: в российском строительном секторе требуется цифровизация 77% работ 2
15.08.2024 «Софтлайн» получил контроль над ИТ-компанией - разработчиком решений для промышленности 6
14.06.2024 Исследование: 47% проблем крупных промышленных предприятий на этапе строительства закрывается ИТ-решениями 2
25.04.2024 Исследование: цифровизация строительства в России усилилась на 34% за последние 7 лет 1
10.04.2024 Разработчик ИT-продуктов для промышленности Bimeister вошел в состав группы ОМЗ 3
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
07.02.2024 Подтверждена совместимость ПО для управления промышленным предприятием Bimeister и OC Astra Linux 2
31.01.2024 Bimeister разработала ПО для документооборота на промышленных предприятиях 2
22.02.2023 Российский разработчик цифровых решений для промышленности Bimeister объявил об изменениях в управленческой структуре 7
13.02.2023 Резиденты «Сколково» получили 2,4 млрд рублей поддержки от «МСП банка» в 2022 году 3
22.09.2022 Bimeister представила ПО «Bimeister управление процессами проектирования» 2
11.07.2022 Продукты Bimeister в портфеле «Т1 интеграции» 4
25.01.2022 «Бимэйстер» и «Цифра» разработают совместное программное решение для цифровой трансформации промышленности 4

Публикаций - 31, упоминаний - 80

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3664 14
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 132 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2381 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1621 4
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 177 4
Интеграция ООО 11 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 16 3
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 134 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 419 3
Ростелеком 10848 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5573 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2953 3
Крок - Croc 1954 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1405 3
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 424 3
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 51 3
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 194 3
OpenText 232 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти 53 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 166 2
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 19 2
Гуд Программ - Good Program - Смарт Капитал - Smart Capital 6 2
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 39 2
Orion soft - Орион софт - 287 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 129 2
Rikitlab - Рикитлаб 21 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Безопасность 26 2
ИКС 511 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 939 2
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 196 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 262 2
Naumen - Наумен 743 2
1С-Битрикс - Bitrix 663 2
DXC Technology - Computer Sciences 100 2
Цифра ГК 159 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 162 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 2
АйТи 1516 2
NTT Data - Itelligence AG 48 2
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 130 2
Газпром ПАО 1480 6
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 4
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 69 4
Газпром СПГ Портовая 6 3
Энергопрогресс ИЦ - Энергопрогресс Инженерный центр 5 3
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС - Мономер 14 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8714 2
ГПБ - Газпромбанк 1259 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Алабуга девелопмент 4 1
ОМЗ Перспективные Технологии - Спецсталь 3 1
Аконит НПО 18 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 85 1
ЦентрИнвест 24 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1193 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3125 1
НСПК - Национальная система платежных карт 936 1
Visa International 1989 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 593 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
Газпром нефть 702 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 1
ЦИАН - CIAN 185 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Новатэк Новафининвест 72 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 78 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 1
Газпром трансгаз 157 1
Силовые машины 165 1
РЖД ТД - Торговый дом 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13599 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3603 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1156 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5577 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 23 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5528 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3810 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6494 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2857 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 431 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3404 1
Федеральное казначейство России 1938 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2829 1
Электронная Москва АО 30 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25084 15
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4975 10
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3935 3
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Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 598 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8007 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2120 3
Энергетика - Energy - Energetically 5775 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2827 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6985 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5601 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3657 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4557 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26958 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2961 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6106 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1261 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2086 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1005 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3814 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8711 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7301 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8741 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 959 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3281 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 167 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1710 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 419 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1625 1
Льготы - Льготные кредиты 161 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1531 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8428 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 858 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2337 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3912 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8535 2
Fortune Business Insights 32 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 13 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 482 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 9 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 4 1
РАН - Российская академия наук 2097 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 346 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 177 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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