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МТС обнулила трафик на Spotify

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МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов обнулила интернет-трафик на популярный музыкальный сервис Spotify на тарифах линейки «Х».

Слушать музыку в Spotify и не расходовать трафик из основного пакета по тарифу смогут абоненты указанной линейки на всей территории России при нахождении в сети МТС. Трафик в приложении перестанет тарифицироваться автоматически с 8 сентября.

«В прошлом месяце мы заключили партнерское соглашение с самым популярным в мире музыкальным стриминговым сервисом Spotify, в рамках которого предложили нашим абонентам эксклюзивные условия — полгода бесплатной подписки Spotify Premium. Следующий шаг — обнуление трафика на прослушивание музыки для абонентов тарифов популярной линейки «Х», куда уже входит более 30 сервисов с безлимитным трафиком», — сказал директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев.

Бесплатный шестимесячный промопериод доступен всем абонентам МТС, которые становятся новыми пользователями сервиса Spotify.

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