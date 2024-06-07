МТС ID за две недели предотвратила несколько тысяч нарушений ПДД несовершеннолетними

ПАО «МТС» сообщает о том, что сервис аутентификации MTC ID и сервис кикшеринга «МТС Юрент» за две недели с момента интеграции выявили и заблокировали почти 4000 аккаунтов несовершеннолетних пользователей, что позволило предотвратить нарушение правил дорожного движения на электросамокатах. Больше всего несовершеннолетних было выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС ID предоставляет единый доступ к приложениям и сервисам, упрощая вход и обеспечивая безопасность данных с помощью современных шифрований. Продукт интегрируется с любыми платформами. Благодаря интеграции «МТС Юрент» с сервисами МТС ID и МТС Pay пользователи МТС получили возможность бесшовного входа в приложение, быстрого старта поездки и оплаты поездок с помощью баллов кэшбека. При этом авторизация с помощью МТС ID работает и для абонентов других операторов.

В «МТС Юрент» МТС ID обеспечивает не только быструю авторизацию, но и проверку возраста владельцев аккаунтов, поскольку правила сервиса запрещают пользоваться электросамокатами лицам младше 18 лет. Анализ базы клиентов происходит в режиме реального времени – к началу июня 2024 г. выявлено почти 4000 таких аккаунтов.

Передача информации о дате рождения происходит при аутентификации в зашифрованном виде в привязке к номеру телефона аккаунта. Сам процесс безопасен для клиента, так как данные не передаются в открытом виде, сервис получает только маркер о соответствии пользователя заданным критериям. Данные о заблокированных пользователях никуда не передаются.

«МТС ID – наше новое рыночное решение для комплексной работы площадок с аутентификацией и данными клиентов. В 2023 г. мы провели более 1,7 млрд авторизаций через сервис, а количество пользователей МТС ID перешагнуло планку в 100 млн. Решение позволяет аутентифицировать пользователей со скоростью до двух секунд и обеспечивать правомерное использование площадок, как в случае с «Юрент». Приоритетными направлениями работы для команды МТС ID являются безопасность и пользовательский опыт, на данный момент наши специалисты работают над развитием функции бесшовного входа, а также над улучшением личного кабинета, чтобы взаимодействие с цифровыми продуктами стало предельно комфортным», — отметил руководитель блока цифровых продуктов МТС Максим Лаптев.

«2024 г. «МТС Юрент» объявил «Годом безопасного самоката» — это внутренняя стратегия компании, направленная на повышение культуры и безопасности поездок. Минимизация случаев использования СИМ лицами, не достигшими 18-летнего возраста, — одно из важнейших направлений работы. Благодаря МТС ID мы уже начали блокировать аккаунты детей в приложении, а для взрослых, которые будут передавать им управление шеринговыми самокатами, повысили штраф до 10 тыс. руб. Мы продолжим и дальше совершенствовать методы борьбы с такими нарушениями», — сказал генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.