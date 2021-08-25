МТС открывает возможность подключения к платформе умного дома производителям смарт-устройств

МТС объявляет о предоставлении бесплатного доступа к платформе разрабатываемой системы умного дома МТС по методу API производителям смарт-устройств. Платформа позволяет интегрировать элементы освещения, розетки, роботы-пылесосы и другие электроприборы в приложение «МТС Умный дом» для дальнейшего дистанционного управления системой со смартфона.

Абоненты любых мобильных операторов уже могут протестировать в приложении девайсы Redmond, Elari, Aqara, Perenio, Hiper, Polaris, Rubetek и Yeelight. В планах МТС до конца 2021 года добавить поддержку умных устройств от Ezviz, Ujin и других производителей.

Открытая платформа умного дома МТС позволяет различным производителям без разработки собственного программного обеспечения дать пользователям возможность управлять устройствами, создавать и настраивать сценарии их использования. Для добавления устройства в приложение «МТС Умный дом» необходимо только активировать гаджет и выбрать аккаунт вендора.

Для начала работы с системой производителю необходимо обеспечить cloud2cloud интеграцию прибора и поддержать открытый протокол управления устройствами на стороне своего сервиса.

Разрабатываемая МТС платформа «МТС Умный дом» работает в режиме beta-тестирования и позволяет настраивать систему комфортного проживания в приложении по сценариям, например, включение и выключение света при открытии двери или при нахождении в определенном участке квартиры/дома, отключение розеток при выходе из дома. Пользователи также могут отслеживать внештатные ситуации - протечку воды, утечку газа, задымление, появление посторонних, — оповещение о которых моментально поступает пользователю на смартфон.

«Возможности «МТС Умный дом» позволяют управлять устройствами различных брендов в одном приложении. Производители получают бесплатный доступ к многофункциональной платформе и возможность значительно улучшить пользовательский опыт и расширить аудиторию через масштабирование на абонентскую базу крупнейшего оператора в стране. В свою очередь, пользователи получают простой и понятный продукт, который можно настроить у себя дома самостоятельно и управлять им через мобильное приложение. Сейчас мы активно тестируем приложение, наполняя его новым функционалом, но уже сегодня пользователи могут с его помощью выбрать и купить необходимые устройства и настроить централизованную систему управления со смартфона», — прокомментировал директор по продуктам и партнерствам МТС Максим Лаптев.