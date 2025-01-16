МТС Умный дом
МТС Умный дом и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 16 1
|X5 Group - Перекрёсток 544 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
|Почта России ПАО 2112 1
|Superjob - Суперджоб 502 1
|Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 44 1
|Statista 229 1
|МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
|МТС Big Data 265 1
|Николаев Вячеслав 102 3
|Довладбегян Леонид 3 1
|Лаптев Максим 18 1
|Давыдов Алексей 6 1
|Галактионова Инесса 75 1
|Письман Вениамин 2 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Слукин Алексей 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 6
|Беларусь - Белоруссия 5637 2
|Армения - Республика 2280 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
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