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МТС Умный дом



16.01.2025 Российские ИТ-компании повально закрывают вакансии программистов. Это новый многолетний тренд 1
20.12.2024 МТС продолжает трансформацию корпоративной структуры 1
24.07.2023 МТС назначила генеральным директором «МТС умный дом» Леонида Довладбегяна 1
01.06.2023 МТС увеличила долю в компании «Гольфстрим» до 100% 3
05.04.2023 МТС и «Ростелеком» потратят по миллиарду на развитие «умных домов» 1
14.04.2022 МТС будет развивать решения для умного дома на базе компании «Гольфстрим» 1
25.08.2021 МТС открывает возможность подключения к платформе умного дома производителям смарт-устройств 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

МТС Умный дом и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 7
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 3
МТС Авто - МТС АйКар 13 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 1
Rubetek - Рубетек 18 1
ELARI 34 1
Yeelight 15 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 73 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
8213 1
Ростелеком 9699 1
Hikvision - Ezviz 14 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 1
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Philips 2053 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
АФК Система ПАО 1797 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 16 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Почта России ПАО 2112 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 5
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
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B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1007 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1242 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 1
Видеокамера - Camcorder 2263 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
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TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
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