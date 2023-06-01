МТС увеличила долю в компании «Гольфстрим» до 100%

МТС объявила о покупке 41,62% акций АО «Гольфстрим охранные системы», российского провайдера услуг безопасности и решений умного дома для физических лиц и бизнеса, и завершении реорганизации направления «Умный дом».

МТС приобрела 58,38% акций АО «Гольфстрим охранные системы» в апреле 2022. Сейчас в результате сделки доля МТС в капитале компании увеличилась до 100%. МТС также завершила реорганизацию направления «Умный дом», целью которой была консолидация активов группы «Гольфстрим» и проектов, связанных с безопасностью и внедрением цифровых систем для управления домом и офисом под ООО «МТС умный дом». Прежний собственник АО «Гольфстрим охранные системы» Вениамин Письман стал миноритарным участником и председателем совета директоров ООО «МТС умный дом».