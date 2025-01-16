Российские ИТ-компании повально закрывают вакансии программистов. Это новый многолетний тренд

В России ИТ-компании начали частично замещать ИТ-специалистов искусственным интеллектом и перестали пытаться найти живых ИТ-шников, коих в стране катастрофический дефицит. Количество открытых вакансий в ИТ-отрасли, особенно для разработчиков стремительно сокращается. Этот новый тренд в ближайшие годы никуда не денется.

ИИ вместо ИТ

Крупнейшие российские ИТ-корпорации начали сокращать количество открытых вакансий для ИТ-специалистов, пишет «Коммерсант». В первую очередь это коснулось разработчиков программного обеспечения – программистов.

Это новое явление, возникшее на фоне непрекращающегося дефицита ИТ-кадров в России – по словам главы Минцифры Максута Шадаева, летом 2023 г. стране не хватало около 700 тыс. ИТ-шников. По информации издания, участники рынка связывают это с оптимизацией бизнеса и развитием искусственного интеллекта. При помощи нейросетей компании стремятся решить вопрос дефицита ИТ-кадров и заменить алгоритмами живых специалистов.

Происходящее отчетливо видно на примере холдинга «Ланит» и операторов связи МТС и «Билайн», пишет «Коммерсант». Они сократили количество открытых ИТ-вакансий на 15-18% по итогам 2024 г., приводит издание статистику портала «Хабр.Карьера». Если же рассматривать всю ИТ-отрасль целиком, то открытых вакансий в ней к концу 2024 г. стало меньше на 5% по сравнению с 2023 г.

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Однако пока выбор вакансий для одних специалистов, например, для программистов, сокращается, для других, напротив, становится шире. Это касается в первую очередь специалистов по искусственному интеллекту – для них количество размещенных в России вакансий 2024 г. выросло на 43% год к году.

В «Ланите» сообщили изданию, что количество ИТ-вакансий холдинг не сокращал, а просто сменил портал для размещения объявлений о вакансиях.

Оптимизация расходов

По мнению опрошенных изданием экспертов, происходящее связано с двумя основными причинами, и одна из них – это деньги. Независимый телеком-аналитик Алексей Слукин заявил «Коммерсанту», что сложившаяся в России экономическая ситуация, в которую входят слабый рубль, исторически высокая ключевая ставка и растущая инфляция, привела к тому, что компании не в состоянии «позволить свободно инвестировать в новые разработки, модель которых не предполагает скорой окупаемости».

«Рост спроса на специалистов в ИИ также обусловлен оптимизацией расходов внутри компаний», – добавил Слукин. Он также озвучил прогноз, согласно которому в ближайшие несколько лет сокращение ИТ-персонала в российских компаниях продолжится.

Представители «Билайна» сообщили «Коммерсанту» о быстром развитии в компании направлений, в той или иной степени связанных с автоматизацией. За счет этого у оператора есть возможность «оптимизировать работу и повышать эффективность бизнеса.

«В связи с этим часть наших сотрудников была переведена на новые проекты, а некоторые позиции стали менее востребованными», – отметили в «Билайне», но подчеркнули, что «сокращение количества вакансий компании не означает уменьшение числа рабочих мест». По их подсчетам, штат оператора насчитывает свыше 26 тыс. человек.

«Что касается МТС, мы проводим сокращение инвестиций и отказываемся от развития неэффективных направлений и продуктов, доходность и потенциал которых не отвечают стратегии группы, например "МТС Авто" и "МТС Умный дом"», – сказали «Коммерсанту» представители МТС. По их подсчетам, в штате оператора числятся около 10 тыс. ИТ-специалистов.

Еще не все потеряно

Пока ИТ-корпорации сокращают количество открытых вакансий для ИТ-специалистов, предприятия из других отраслей, напротив, наращивают их количество. На это указывает тот факт, что суммарное число ИТ-вакансий только на HeadHunter по итогам 2024 г. выросло на 12% год к году и достигло 708 тыс. шт. Портал приводит статистику ИТ-вакансий по всей стране, учитывая объявления компаний из всех сфер деятельности.

Сервис по поиску работы SuperJob тоже подтверждает рост числа открытых ИТ-вакансий по стране.

Активнее всего количество открытых вакансий росло в государственных организациях – в 2024 г. их стало на 45: больше, нежели годом ранее. В то же время сфера транспорта и логистики оказалась на первом месте среди отраслей по темпам сокращения ИТ-вакансий – в 2024 г. их оказалось меньше на 9%, чем в 2023 г.

Что касается денег, то в 2024 г. медианная зарплата (среднее арифметическое двух центральных значений) ИТ-специалистов в России показала 13-процентный рост год к году и составила 87 тыс. руб., приводит «Коммерсант» статистику HeadHunter.