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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203226
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Давыдов Алексей

СОБЫТИЯ


26.10.2026 «Руконт»: Проверка студентов на ИИ через запись действий - МИФИ, МАИ, ПГУТИ и УрФУ назвали риски 1
05.04.2023 МТС и «Ростелеком» потратят по миллиарду на развитие «умных домов» 1
14.04.2022 МТС за 2 миллиарда купила «Uber для охранных агентств» 1
27.04.2018 «Эвотор» и «Гольфстрим» представили приложение «Кнопка SOS» 1
07.09.2017 «Синимекс» оптимизировала работу call-центра банка «Ренессанс Кредит» 1
20.07.2017 «Синимекс» внедрила приложение «Личный кабинет» в биллинговую систему ОКБ 1
27.01.2012 РДТЕХ помог МИИТ оптимизировать коллективное взаимодействие 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Давыдов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16240 2
9754 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 235 2
Ростелеком 11079 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5744 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 298 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5112 1
Эвотор - Evotor 235 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Uber 365 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3101 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 281 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24271 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6541 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18472 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2326 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4764 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2277 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3221 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6158 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2455 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1781 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1136 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3286 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 572 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1281 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1254 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 214 1
Контактный центр - Call hold - Удержание вызова - Удержание звонка 51 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10095 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1662 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8550 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12539 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28676 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8775 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9472 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 733 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8831 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 315 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26586 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5762 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2395 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8442 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24912 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2212 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13072 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2094 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 416 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4577 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3715 1
Wiki - Вики - режим Википедии 293 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 247 1
МТС Умный дом 8 1
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 58 1
Oracle Beehive 10 1
Statista 267 1
Microsoft Dynamics 1199 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 50 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 564 1
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Теряев Владимир 4 1
Николаев Вячеслав 104 1
Жалнин Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13885 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54319 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27780 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6115 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 33 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6710 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 388 1
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 80 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34458 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5731 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11557 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8598 1
Газы 198 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12480 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22152 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1159 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 141 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
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