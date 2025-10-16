Разделы

Орлова Ольга


СОБЫТИЯ


16.10.2025 «ЦМД-софт» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве 1
16.09.2024 «ЦМД-софт» завершила первый этап проекта внедрения СЭД и КЭДО в компании «Эталонные Концессии» 1
27.02.2024 Компания «ЦМД-софт» стала авторизированным партнером «Р7» 1
29.03.2023 «ЦМД-софт» поддерживает SAP Business One российского офиса Giovenzana 1
02.03.2023 «Корус консалтинг» расширила партнерскую сеть платформы «Авандок» 1
26.12.2022 «ЦМД-софт» адаптирует свои решения для работы с «Турбо ERP» 1
02.11.2022 Российский офис компании AGFA перешел на ERP-систему SAP Business One 1
01.11.2018 Новая акустика LG не боится дождя и любит вечеринки 1
09.04.2013 «ВТБ Капитал» приобретает долю в «Триколор ТВ» 1
02.07.2012 В Москве прошел международный фестиваль «Искусство науки — 2012» 1
27.01.2012 РДТЕХ помог МИИТ оптимизировать коллективное взаимодействие 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Орлова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

ЦМД-Софт 43 4
SAP SE 5411 2
Giovenzana International B.V. 1 1
LG Electronics 3666 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 336 1
НСК - Наша Сервисная Компания 52 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 429 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 344 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 254 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 338 1
Agfa Gevaert 68 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2239 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2363 1
Корус Консалтинг ГК 1308 1
АФК Система - Эталонные Концессии 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2963 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Метрополис ТРК 58 1
Дом русского зарубежья имени А. Солженицына 3 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 263 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1447 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2236 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11215 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33429 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5179 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7443 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7179 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12065 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13210 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3364 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1376 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12220 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6922 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9481 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22486 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31575 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7599 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2931 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1396 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1802 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1388 1
Wiki - Вики - режим Википедии 251 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1538 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14263 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1079 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3066 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1961 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 991 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 935 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 614 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12198 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 844 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 853 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1510 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56087 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1226 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5883 1
Стандартизация - Standardization 2217 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22676 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8749 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2140 1
SAP Business One - SAP B1 97 2
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 205 2
ЦМД-Софт - WordMerger 2 1
Oracle Beehive 10 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 94 1
LG XBOOM - серия аудиоколонок 17 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 976 1
Microsoft Windows 16200 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 37 1
Apple iOS 8166 1
Google Android 14551 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 929 1
НКТ - Р7-Офис 464 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 138 1
Карцев Владимир 1 1
Демченко Тимофей 4 1
Клявер Денис 3 1
Андреюк Денис 1 1
Закурдаева Анна 1 1
Потемкина Ольга 1 1
Качер Артем 1 1
Либерман Татьяна 1 1
Лозовская Елена 1 1
Бугулов Алан 1 1
Волчанская Мария 1 1
Макаров Александр 45 1
Давыдов Алексей 6 1
Ткаченко Андрей 22 1
Нарчук Андрей 2 1
Андреев Кирилл 3 1
Барановская Юлия 1 1
Маркова Ирина 1 1
Резникова Ольга 1 1
Толпекина Зинаида 1 1
Рыжков Роман 5 1
Ступин Данил 1 1
Тарасенко Владимир 36 1
Перов Павел 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 154642 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45265 3
Европа 24561 2
Казахстан - Республика 5762 1
Армения - Республика 2362 1
Беларусь - Белоруссия 5985 1
Израиль 2779 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2529 1
Германия - Федеративная Республика 12897 1
Франция - Французская Республика 7960 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14434 1
Украина 7757 1
Португалия - Португальская Республика 935 1
Греция - Греческая Республика 993 1
Молдавия - Республика Молдова 720 1
Италия - Итальянская Республика 4418 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50693 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9969 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6259 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31395 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4364 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6591 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2232 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1695 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 685 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2046 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20046 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25600 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5961 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54361 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11344 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 350 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3668 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10564 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1541 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5792 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6282 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1619 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 129 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
CNews AWARDS - награда 537 1
