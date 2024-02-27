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Компания «ЦМД-софт» стала авторизированным партнером «Р7»

АО «ЦМД-софт» получило статус авторизованного реселлера по продвижению и распространению продуктовой линейки российского разработчика офисного программного обеспечения «Р7-Офис». Продукты «Р7-Офис» входят в реестр отечественного ПО.

Офисный пакет обеспечивает совместимость со всеми популярными форматами офисных документов. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях, поддерживает развертывание в частном облаке и ряд решений для совместной работы. В портфель АО «ЦМД-софт» вошли все офисные решения «Р7-Офис»: десктопные редакторы документов, таблиц и презентаций и корпоративный сервер. Об этом CNews сообщили представители АО «ЦМД-софт».

«Пакет офисных приложений «Р7-Офис» надежно интегрируется с отечественными бизнес-приложениями, входящими в состав портфеля нашей компании. Статус партнера вендора «Р7» дает нам возможность предоставить клиентам услугу комплексного лицензирования при внедрении приложений для бизнеса», - сказала Ольга Орлова, исполнительный директор АО «ЦМД-софт».

«Р7-Офис» — российская офисная среда для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.

Продукт является неоднократным победителем отраслевых премии CNews Awards и полностью соответствуют требованиям российского законодательства в области импортозамещения.

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Безопасность

Компания «Р7» занимается социальными проектами. Один из них — предоставление бесплатных лицензий в региональные образовательные учреждения.

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АО «ЦМД-софт» – ИТ-компания, разрабатывающая и внедряющая бизнес-решения на базе CRM, BPM, BI, ERP, ECM систем, а также мобильные приложения и портальные решения собственной разработки.

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