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«Корус консалтинг» расширила партнерскую сеть платформы «Авандок»

ГК «Корус консалтинг» и ИТ-компания «ЦМД-софт» заключили соглашение о партнерстве. Российская low-/no-code-платформа «Авандок» для управления электронными документами, процессами и корпоративным контентом будет включена в продуктовую линейку «ЦМД-софт».

«ЦМД-софт» специализируется на разработке, внедрении и сопровождении бизнес-решения на базе CRM, BPM, BI, ECM, СЭД, ERP-систем, а также на создании мобильных приложений и портальных решений. Свыше 25 лет «ЦМД-софт» оказывает методическую и технологическую поддержку проектов создания эффективных информационных систем для повышения качества клиентского обслуживания и оптимизации внутренних затрат.

«Авандок» — российская low/no-code-платформа, разработанная компанией «Корус консалтинг» в 2017 г. Объединяет спектр решений, предназначенных для автоматизации работы с корпоративным контентом и связанных с ним процессов в едином информационном пространстве компании. Набор визуальных конструкторов, который содержит 29 типов компонентов (карточек, справочников, типов, связей и так далее) и более 220 параметров настройки позволяет модернизировать или создавать решения без привлечения разработчика. Это делает платформу «Авандок» универсальной для компаний любых отраслей. Сейчас партнерская сеть «Корус консалтинг» по реализации проектов на платформе «Авандок» насчитывает 12 компаний.

Сотрудничество компаний позволит объединить накопленный опыт и знания в области цифровой трансформации, предлагая современное решение для управления электронными документами, процессами и корпоративным контентом, которое входит в реестр отечественного ПО.

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«Мы приветствуем партнерство с компанией «Корус консалтинг», разработчиком высокопроизводительной платформы «Авандок». Следует отметить, что система создана на основе собственного опыта «Корус консалтинг» по внедрению СЭД/ECM на предприятиях среднего и крупного сегментов и отвечает современным требованиям. Включение «Авандок» в технологический портфель нашей компании соответствует планам развития ECM/СЭД-направления», — отметила Ольга Орлова, исполнительный директор АО «ЦМД-софт».

«Мы рады сотрудничеству с “ЦМД-софт”. Это эксперты с глубокой отраслевой и технической специализацией, обладающие опытом решения сложных бизнес-кейсов. Современные проектные методики и лучшие отраслевые практики позволят клиентам получить дополнительные конкурентные преимущества на рынке, достигнуть стратегических целей, а также улучшить взаимодействие с клиентами», — сказал Павел Перов, директор по продукту «Авандок».

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