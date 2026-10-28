Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3596
Системы 27102
Персоны 88747
География 3163
Статьи 1596
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2869
Мероприятия 896

Резникова Ольга

СОБЫТИЯ


28.10.2026 «ЦМД-софт» продолжает развитие SAP Business One в ООО «Агфа» 1
02.11.2022 Российский офис компании AGFA перешел на ERP-систему SAP Business One 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Резникова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Agfa Gevaert 69 1
ЦМД-Софт 47 1
SAP SE 5635 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7909 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8457 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5771 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1413 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 1
SAP Business One - SAP B1 100 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
Рыжков Роман 5 1
Орлова Ольга 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6716 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3116 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4693 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 712 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1792 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2478 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще