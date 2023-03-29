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SAP Business One SAP B1

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29.03.2023 «ЦМД-софт» поддерживает SAP Business One российского офиса Giovenzana

Российская «дочка» ООО «Джи ти ар» международной компании Giovenzana International B.V. эксплуатирует SAP Business One при консалтинговой поддержке ИТ-компании «ЦМД-софт». Проект внедрения ERP-системы был завершен в конце 2020 г. Решение обеспечило включение российского офиса Giovenzana в едино
02.11.2022 Российский офис компании AGFA перешел на ERP-систему SAP Business One

ования и комплектующих ООО «Агфа», входящая в международный концерн AGFA, перевела свои процессы на SAP Business One. Локальным партнером по внедрению выступила компания АО «ЦМД-софт». Внедрени
17.12.2020 Российская «дочка» производителя датчиков и сенсоров для автоматизации Balluff перешла на SAP Business One

«Баллуфф», российское подразделение международной корпорации Balluff, производителя компонентов для автоматизации производства, в рамках глобальной стратегии перешло на SAP Business One. Партнером по внедрению выступила компания «ЦМД-Софт», внешний партнер – компания United Harmony (HK) Limited. На SAP Business One перешел московский офис компании, вклю
11.09.2020 НПП «Александр» построило систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One

Научно-производственное предприятие «Александр» построило прозрачную и эффективную систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One. Благодаря внедрению новой системы срок согласования и принятия решений сократился с двух месяцев до одного-двух дней. Появилась возможность вести централизованное планирование
06.08.2020 Число пользователей SAP Business One на SUSE Linux достигло десяти тысяч

SUSE сообщила о том, что количество ее клиентов, у которых решение SAP Business One для SAP HANA на базе SUSE Linux Enterprise Server (SLES), за два года выросло на 67% и достигло десяти тысяч. Такой успех в SUSE объясняют тем, что с точки зрения клиентов, пар
05.06.2020 «МПС-пулинговые системы» внедрили SAP Business One

рганизацию оборота возвратной тары на основе универсальных пластиковых складываемых ящиков для продуктового ритейла, более чем в пять раз сократил время обработки документов и подготовки отчетности с SAP Business One. За счет внедрения новой системы, основные настройки которой были реализованы всего за три месяца, были автоматизированы как все внутренние процессы компании, так и обмен данны
14.09.2017 Облачный SAP Business One запущен в партнерском ЦОД в России

лачную ERP-систему из ЦОД партнера SAP по доступной цене – от 4 130 руб. в месяц за пользователя. Партнеры SAP, компании ИТИК и ActiveCloud, запустили в облаке продукт для среднего и малого бизнеса - SAP Business One. Решение размещено в защищенном российском дата-центре компании ActiveCloud. Оборудование облачной инфраструктуры резервируется по принципу N+1[1], который минимизирует время е
19.12.2016 «Телеком-Биржа» сократила время работы с документацией с помощью SAP Business One Cloud

жа», инфраструктурный оператор связи, объявили о завершении первого этапа проекта внедрения решения SAP Business One Cloud. Новая платформа позволила автоматизировать все ключевые сервисные биз
08.12.2016 SAP и «Терминал Восток» внедрили платформу SAP Business One и аналитику SAP Lumira

SAP и логистический комплекс «Терминал Восток» объявили о завершении внедрения платформы SAP Business One и аналитического приложения SAP Lumira. Как рассказали CNews в компании, в результате проекта компании удалось увеличить прибыль на 40% за счет повышения производительности тру
29.06.2016 Вышел обновленный SAP Business One с функционалом по углубленной аналитике данных и управлению проектами

Компания SAP SE объявила о выходе очередной версии приложения SAP Business One с новыми функциональными возможностями по углубленной аналитике данных, упра
31.05.2016 «Талдомский кожевенный завод» переводит бизнес-процессы на платформу SAP Business One

Компания SAP и «Талдомский кожевенный завод» объявили о начале проекта по переводу бизнес-процессов на платформу SAP Business One. С внедрением современного ИТ-решения предприятие рассчитывает повысить оперативность принятия управленческих решений и полноту выполнения заказов. Кроме того, завод сможет про
11.05.2016 SAP выпустила мобильное приложение SAP Business One Sales для выездных торговых представителей

Компания SAP SE объявила о выходе SAP Business One Sales — нового мобильного приложения для SAP Business One, работающег
27.04.2016 Videxim внедряет SAP Business One

к сантехнических изделий и строительных материалов на российском рынке, объявили о старте внедрения SAP Business One. Выбрав решение SAP для создания единого информационного пространства и упро
17.03.2016 «Терминал Восток» внедряет платформу SAP Business One и приложение SAP Lumira

Логистический комплекс «Терминал Восток» объявил о старте внедрения решений SAP — платформы SAP Business One и аналитического приложения SAP Lumira. В результате проекта «Терминал Восток» планирует сократить трудозатраты на 50%, а расходы — на 20%, что, по расчетам компании, должно пр
19.02.2016 Mindcore локализовала для России модуль Apparel and Footwear к SAP Business One

Компания Mindcore локализовала для российского рынка сертифицированное дополнение к SAP Business One для индустрии моды — Apparel and Footwear («Одежда и обувь») и стала официальным партнером разработчика продукта Argentis Solutions (США, Аргентина). Об этом CNews сообщили в к
28.09.2015 «Дверной Доводчик» внедрил SAP Business One

Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и компания «Дверной Доводчик», партнёр мировых производителей дверных доводчиков, объявили о завершении проекта по внедрению SAP Business One. По оценке заказчика, SAP Business One позволит реализовать стратегические планы по расширению бизнеса, повышению качества обслуживания своих заказчиков и увеличению объ
01.09.2015 «ЕвроТрак» ускорил обслуживание клиентов с внедрением SAP Business One 9.0

Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и компания «ЕвроТрак», поставщик запасных частей к легковым и грузовым автомобилям в Западной Сибири, объявили о завершении внедрения SAP Business One 9.0. Как сообщили CNews в SAP, в результате проекта на 50% сокращено время обслуживания клиентов, на 70% быстрее ведется приемка товара, в 4 раза сократились сроки комплектации
19.12.2014 Вышла новая версия SAP Business One для СМБ

Компания SAP SE объявила о выходе очередной версии приложения SAP Business One, предназначенной для предприятий малого и среднего бизнеса, желающих полностью интегрировать бизнес-процессы и ускорить рост. Новая версия на базе платформы SAP HANA доступна д
03.12.2014 «Гифтек» сократила издержки на ИТ с внедрением SAP Business One

Компания «Гифтек» подвела итоги внедрения и использования решения SAP Business One. Так, благодаря технологиям SAP компания смогла оптимизировать трудозатраты

27.11.2014 «ИнтерХимГруп» сократила время построения отчётности на 35% с внедрением SAP Business One

Компания SAP СНГ и торговая компания «ИнтерХимГруп» завершили проект по созданию единого информационного пространства на базе SAP Business One. В результате внедрения компания сократила затраты времени на контроль логистических цепочек и построение отчётности на 35%, сообщили CNews в SAP. «ИнтерХимГруп» предоставляет

24.11.2014 «ЕвроТрак» внедряет SAP Business One 9.0

Компания SAP СНГ и поставщик запасных частей к легковым и грузовым автомобилям в Западной Сибири «ЕвроТрак» объявили о начале проекта по внедрению SAP Business One 9.0. Информационная система на базе современных технологий позволит «ЕвроТрак» повысить качество обслуживания клиентов за счет точности и оперативности комплектования заказов,

19.11.2014 Приложение SAP Business One для SAP HANA доступно в Amazon Web Services

Компания SAP SE объявила о расширении портфеля сертифицированных решений SAP, развертываемых в инфраструктуре Amazon Web Services (AWS). В частности, теперь в AWS будет доступна версия приложения SAP Business One для платформы SAP HANA. Это значит, что предприятия среднего и малого бизнеса получают возможность быстро и без значительных расходов на инфраструктуру развертывать решения SAP
31.10.2014 На базе SAP Business One создано более 30 отраслевых решений для СМБ

Компания SAP СНГ объявила о создании универсального комплекса отраслевых решений на базе SAP Business One — флагманской ERP-системы для среднего и малого бизнеса. Они охватывают более 30 отраслей — от ритейла, банков и страхования до аэрокосмической и оборонной индустрии — и уже до
16.04.2014 SAP предложила СМБ обновленный SAP Business One на базе SAP HANA

Компания SAP AG представила обновленную версию SAP Business One на базе платформы SAP HANA. Как сообщили CNews в SAP, решение позволит повысить производительность бизнес-приложений и анализировать большие объемы данных в реальном времени. <
12.11.2013 «ДоксВижн» и SAP анонсировали функциональность интеграции Docsvision и SAP Business One

ках партнерства представили функциональность интеграции системы управления документами и бизнес-процессами Docsvision и интегрированного решения по управлению бизнесом для малых и средних предприятий SAP Business One. Разработанная «ДоксВижн» функциональность предназначена для организации взаимодействия систем Docsvision и SAP Business One в составе комплексного решения по автоматиза
16.09.2013 Как SAP Business One 9.0 помогает СМБ

знеса, и, несомненно, эта тенденция очень позитивна для страны. Инновации действительно способны помочь этим компаниям увеличить конкурентоспособность и эффективность бизнеса. Одно из таких решений – SAP Business One 9.0. Характеристики и особенности Фактически решение претендует на звание полноценной ERP-системы для СМБ, предоставляя широкие возможности для управления основными аспектами д
05.09.2013 SAP представил в России ERP-систему для малых компаний

Компания SAP представила локализованную для российского ИТ-рынка ERP-систему SAP Business One 9.0, которая позволяет автоматизировать бизнес малых и средних предприятий.

09.02.2012 SAP HANA обеспечит СМБ-предприятия инструментами аналитики в режиме реального времени

среднего и малого бизнеса (СМБ) воспользоваться преимуществами платформы SAP HANA — технологии вычислений в оперативной памяти. Эти предложения включают в себя инструменты бизнес-аналитики из решения SAP Business One, основанные на технологии SAP HANA, а также версию Edge SAP HANA. Технология SAP HANA дает организациям возможность моментально реагировать на изменения и кардинальным образом

18.11.2011 Минпромторг России оптимизировал работу административного департамента с помощью решения SAP Business One

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сообщило о первых результатах эксплуатации решения SAP Business One. На данный момент в системе работают сотрудники отдела материально-технического обеспечения и отдела информационных технологий административного департамента Минпромторга Росси
10.08.2011 В SAP Business One появилась поддержка мобильной работы и соцсетей

Компания SAP AG объявила о выходе решения SAP Business One версии 8.81, предназначенного для предприятий малого бизнеса. В новой версии
12.11.2010 Приложение SAP Business One теперь доступно и для iPhone

Корпоративное приложение SAP Business One, разработанное SAP для эффективного управления предприятием, стало доступно и для мобильной системы – iOS. Теперь менеджеры компаний, пользующиеся телефонами Apple iPhone, смог
06.04.2010 Вышла новая версия SAP Business One для СМБ: теперь со встроенной аналитикой

Компания SAP объявила о выпуске новой версии приложения SAP Business One, призванного ускорить время окупаемости, упростить использование и доступность на основании систематического и планомерного внедрения инноваций среди компаний малого и среднего
08.10.2009 SAP Business One внедрили в российском офисе производителя косметики Shiseido

Завершен проект внедрения ERP-системы SAP Business One в компании «Шисейдо (Рус)», дочерней структуре японской корпорации Shiseido,
22.05.2009 «Меттлер-Толедо Восток» управляет бизнесом вместе с SAP Business One

и SAP и «ГазИнтех» объявили об успешном внедрении решения для предприятий малого и среднего бизнеса SAP Business One. Изначально у «Меттлер-Толедо» на пространстве стран СНГ не было единой сист
20.10.2008 «Серкос» оптимизировала бизнес-процессы с помощью SAP Business One

Консалтинговая компания Softline Solutions внедрила ERP-систему SAP Business One в дистрибуторской компании «Серкос», работающей на российском рынке кормов д
28.08.2008 PCB technology управляет бизнесом с помощью SAP Business One

Компания Softline Solutions завершила проект внедрения системы SAP Business One в компании PCB technology, специализирующейся на проектировании, изготовлении и монтаже печатных плат. С помощью решения SAP Business One специалистами Softline Solution
25.08.2008 SAP Business One+Crystal Reports: новое решение для малого бизнеса

Компания Business Objects, входящая в ГК SAP, объявила о том, что существующие и потенциальные клиенты решения SAP Business One получат доступ к базовой версии генератора отчетов Crystal Reports, являющегося стандартом в области отчетности. Спустя всего несколько месяцев после завершения процесса объеди
07.12.2007 SAP представила новую версию решения SAP Business One 2007A

SAP представила новую версию решения SAP Business One 2007A. Впервые, поставки новой версии решения SAP Business One начнут
13.06.2007 Softline анонсирует межотраслевое решение на базе SAP Business One

Компания Softline Solutions, один из крупнейших поставщиков и разработчиков решений на платформе SAP для рынка СМБ в России и СНГ, разработала межотраслевое решение на базе SAP Business One для дистрибуторов оборудования, в котором реализованы основные бизнес-процессы, специфичные для подобных компаний. Решение дополняет и расширяет функциональность системы SAP
22.02.2007 Softline Solutions разработала add-on-решения для SAP Business One

line Solutions, сертифицированный бизнес-партнер SAP, поставщик и разработчик решений для рынка среднего и малого бизнеса в России и СНГ, разработала более десяти дополнительных компонентов к системе SAP Business One. Add-on позволяют Softline Solutions предложить клиентам именно те решения, которые соответствуют отраслевой специфике, уровню развития бизнеса и масштабу предприятия. Данные п

Публикаций - 99, упоминаний - 124

SAP Business One и организации, системы, технологии, персоны:

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Галактика - Корпорация 1545 5
Компас 20 3
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Инист - Inist 37 3
IDC-Group - Инвестиции. Развитие. Консалтинг 3 3
Омникомм - Omnicomm 172 3
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Никотех - Nicotech 17 2
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SAP Академический центр компетенции 21 1
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Edelweiss - Эдельвейс 71 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
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Masterdata - Мастердата 31 1
Гранит-Центр НПП 47 1
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United Harmony 1 1
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Седьмой Континент 65 2
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Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 2
SAP BO - SAP BusinessObjects Lumira - SAP Lumira Cloud 7 2
SAP Business ByDesign 7 2
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 2
Омникомм - Omnicomm Autocheck 6 2
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure - SAP NetWeaver XI 15 2
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 19 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 2
Омникомм - Omnicomm Online 58 2
Юрьев Илья 47 11
Шлыков Алексей 45 6
Петунин Алексей 58 5
Сурикова Людмила 5 3
Матвеев Евгений 13 2
Щербаков Андрей 9 2
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 19 2
Байков Александр 5 2
Орлова Ольга 12 2
Благодарный Евгений 3 2
Ястржембский Владимир 4 2
Kagermann Henning - Cagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 32 2
Шаров Владимир 35 1
Дмитриев Владимир 38 1
Антонов Роман 6 1
Лисогор Дмитрий 17 1
Калаев Дмитрий 27 1
Калмыков Дмитрий 5 1
Курьянов Сергей 162 1
Ершова Элеонора 67 1
Орехов Вячеслав 48 1
Langner Thomas - Лангнер Томас 1 1
Поздняков Игорь 2 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
Костерин Олег 2 1
Емельянов Станислав 67 1
Иванов Егор 24 1
Тоскин Алексей 29 1
Щегирёв Александр 1 1
Демидов Михаил 134 1
Ярославцева Ирина 2 1
Анищук Наталья 30 1
Истомин Константин 58 1
Гордеев Дмитрий 8 1
Тихомирова Елена 6 1
Исраелян Ара 8 1
Горбачев Михаил 37 1
Корман Игорь 21 1
Берман Михаил 7 1
Бирюков Дмитрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Европа 24964 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Польша - Республика 2031 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Украина 7928 3
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 2
Казахстан - Республика 6048 2
Индия - Bharat 5870 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 2
Таджикистан - Республика 953 2
Европа Западная 1496 2
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Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 2
Туркмения - Туркменистан 456 2
Украина - Киев 1151 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 72 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 55 1
Россия - ЦФО - Московская область - Талдомский район - Талдом 22 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Япония 13807 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 52
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 18
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
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Gartner - Гартнер 3658 3
Oxford Economics 14 2
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Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Forrester Research 834 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
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ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
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МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
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Docflow 148 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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