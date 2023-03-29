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SAP Business One SAP B1
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|29.03.2023
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«ЦМД-софт» поддерживает SAP Business One российского офиса Giovenzana
Российская «дочка» ООО «Джи ти ар» международной компании Giovenzana International B.V. эксплуатирует SAP Business One при консалтинговой поддержке ИТ-компании «ЦМД-софт». Проект внедрения ERP-системы был завершен в конце 2020 г. Решение обеспечило включение российского офиса Giovenzana в едино
|02.11.2022
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Российский офис компании AGFA перешел на ERP-систему SAP Business One
ования и комплектующих ООО «Агфа», входящая в международный концерн AGFA, перевела свои процессы на SAP Business One. Локальным партнером по внедрению выступила компания АО «ЦМД-софт». Внедрени
|17.12.2020
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Российская «дочка» производителя датчиков и сенсоров для автоматизации Balluff перешла на SAP Business One
«Баллуфф», российское подразделение международной корпорации Balluff, производителя компонентов для автоматизации производства, в рамках глобальной стратегии перешло на SAP Business One. Партнером по внедрению выступила компания «ЦМД-Софт», внешний партнер – компания United Harmony (HK) Limited. На SAP Business One перешел московский офис компании, вклю
|11.09.2020
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НПП «Александр» построило систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One
Научно-производственное предприятие «Александр» построило прозрачную и эффективную систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One. Благодаря внедрению новой системы срок согласования и принятия решений сократился с двух месяцев до одного-двух дней. Появилась возможность вести централизованное планирование
|06.08.2020
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Число пользователей SAP Business One на SUSE Linux достигло десяти тысяч
SUSE сообщила о том, что количество ее клиентов, у которых решение SAP Business One для SAP HANA на базе SUSE Linux Enterprise Server (SLES), за два года выросло на 67% и достигло десяти тысяч. Такой успех в SUSE объясняют тем, что с точки зрения клиентов, пар
|05.06.2020
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«МПС-пулинговые системы» внедрили SAP Business One
рганизацию оборота возвратной тары на основе универсальных пластиковых складываемых ящиков для продуктового ритейла, более чем в пять раз сократил время обработки документов и подготовки отчетности с SAP Business One. За счет внедрения новой системы, основные настройки которой были реализованы всего за три месяца, были автоматизированы как все внутренние процессы компании, так и обмен данны
|14.09.2017
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Облачный SAP Business One запущен в партнерском ЦОД в России
лачную ERP-систему из ЦОД партнера SAP по доступной цене – от 4 130 руб. в месяц за пользователя. Партнеры SAP, компании ИТИК и ActiveCloud, запустили в облаке продукт для среднего и малого бизнеса - SAP Business One. Решение размещено в защищенном российском дата-центре компании ActiveCloud. Оборудование облачной инфраструктуры резервируется по принципу N+1[1], который минимизирует время е
|19.12.2016
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«Телеком-Биржа» сократила время работы с документацией с помощью SAP Business One Cloud
жа», инфраструктурный оператор связи, объявили о завершении первого этапа проекта внедрения решения SAP Business One Cloud. Новая платформа позволила автоматизировать все ключевые сервисные биз
|08.12.2016
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SAP и «Терминал Восток» внедрили платформу SAP Business One и аналитику SAP Lumira
SAP и логистический комплекс «Терминал Восток» объявили о завершении внедрения платформы SAP Business One и аналитического приложения SAP Lumira. Как рассказали CNews в компании, в результате проекта компании удалось увеличить прибыль на 40% за счет повышения производительности тру
|29.06.2016
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Вышел обновленный SAP Business One с функционалом по углубленной аналитике данных и управлению проектами
Компания SAP SE объявила о выходе очередной версии приложения SAP Business One с новыми функциональными возможностями по углубленной аналитике данных, упра
|31.05.2016
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«Талдомский кожевенный завод» переводит бизнес-процессы на платформу SAP Business One
Компания SAP и «Талдомский кожевенный завод» объявили о начале проекта по переводу бизнес-процессов на платформу SAP Business One. С внедрением современного ИТ-решения предприятие рассчитывает повысить оперативность принятия управленческих решений и полноту выполнения заказов. Кроме того, завод сможет про
|11.05.2016
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SAP выпустила мобильное приложение SAP Business One Sales для выездных торговых представителей
Компания SAP SE объявила о выходе SAP Business One Sales — нового мобильного приложения для SAP Business One, работающег
|27.04.2016
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Videxim внедряет SAP Business One
к сантехнических изделий и строительных материалов на российском рынке, объявили о старте внедрения SAP Business One. Выбрав решение SAP для создания единого информационного пространства и упро
|17.03.2016
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«Терминал Восток» внедряет платформу SAP Business One и приложение SAP Lumira
Логистический комплекс «Терминал Восток» объявил о старте внедрения решений SAP — платформы SAP Business One и аналитического приложения SAP Lumira. В результате проекта «Терминал Восток» планирует сократить трудозатраты на 50%, а расходы — на 20%, что, по расчетам компании, должно пр
|19.02.2016
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Mindcore локализовала для России модуль Apparel and Footwear к SAP Business One
Компания Mindcore локализовала для российского рынка сертифицированное дополнение к SAP Business One для индустрии моды — Apparel and Footwear («Одежда и обувь») и стала официальным партнером разработчика продукта Argentis Solutions (США, Аргентина). Об этом CNews сообщили в к
|28.09.2015
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«Дверной Доводчик» внедрил SAP Business One
Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и компания «Дверной Доводчик», партнёр мировых производителей дверных доводчиков, объявили о завершении проекта по внедрению SAP Business One. По оценке заказчика, SAP Business One позволит реализовать стратегические планы по расширению бизнеса, повышению качества обслуживания своих заказчиков и увеличению объ
|01.09.2015
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«ЕвроТрак» ускорил обслуживание клиентов с внедрением SAP Business One 9.0
Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и компания «ЕвроТрак», поставщик запасных частей к легковым и грузовым автомобилям в Западной Сибири, объявили о завершении внедрения SAP Business One 9.0. Как сообщили CNews в SAP, в результате проекта на 50% сокращено время обслуживания клиентов, на 70% быстрее ведется приемка товара, в 4 раза сократились сроки комплектации
|19.12.2014
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Вышла новая версия SAP Business One для СМБ
Компания SAP SE объявила о выходе очередной версии приложения SAP Business One, предназначенной для предприятий малого и среднего бизнеса, желающих полностью интегрировать бизнес-процессы и ускорить рост. Новая версия на базе платформы SAP HANA доступна д
|03.12.2014
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«Гифтек» сократила издержки на ИТ с внедрением SAP Business One
Компания «Гифтек» подвела итоги внедрения и использования решения SAP Business One. Так, благодаря технологиям SAP компания смогла оптимизировать трудозатраты
|27.11.2014
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«ИнтерХимГруп» сократила время построения отчётности на 35% с внедрением SAP Business One
Компания SAP СНГ и торговая компания «ИнтерХимГруп» завершили проект по созданию единого информационного пространства на базе SAP Business One. В результате внедрения компания сократила затраты времени на контроль логистических цепочек и построение отчётности на 35%, сообщили CNews в SAP. «ИнтерХимГруп» предоставляет
|24.11.2014
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«ЕвроТрак» внедряет SAP Business One 9.0
Компания SAP СНГ и поставщик запасных частей к легковым и грузовым автомобилям в Западной Сибири «ЕвроТрак» объявили о начале проекта по внедрению SAP Business One 9.0. Информационная система на базе современных технологий позволит «ЕвроТрак» повысить качество обслуживания клиентов за счет точности и оперативности комплектования заказов,
|19.11.2014
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Приложение SAP Business One для SAP HANA доступно в Amazon Web Services
Компания SAP SE объявила о расширении портфеля сертифицированных решений SAP, развертываемых в инфраструктуре Amazon Web Services (AWS). В частности, теперь в AWS будет доступна версия приложения SAP Business One для платформы SAP HANA. Это значит, что предприятия среднего и малого бизнеса получают возможность быстро и без значительных расходов на инфраструктуру развертывать решения SAP
|31.10.2014
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На базе SAP Business One создано более 30 отраслевых решений для СМБ
Компания SAP СНГ объявила о создании универсального комплекса отраслевых решений на базе SAP Business One — флагманской ERP-системы для среднего и малого бизнеса. Они охватывают более 30 отраслей — от ритейла, банков и страхования до аэрокосмической и оборонной индустрии — и уже до
|16.04.2014
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SAP предложила СМБ обновленный SAP Business One на базе SAP HANA
Компания SAP AG представила обновленную версию SAP Business One на базе платформы SAP HANA. Как сообщили CNews в SAP, решение позволит повысить производительность бизнес-приложений и анализировать большие объемы данных в реальном времени. <
|12.11.2013
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«ДоксВижн» и SAP анонсировали функциональность интеграции Docsvision и SAP Business One
ках партнерства представили функциональность интеграции системы управления документами и бизнес-процессами Docsvision и интегрированного решения по управлению бизнесом для малых и средних предприятий SAP Business One. Разработанная «ДоксВижн» функциональность предназначена для организации взаимодействия систем Docsvision и SAP Business One в составе комплексного решения по автоматиза
|16.09.2013
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Как SAP Business One 9.0 помогает СМБ
знеса, и, несомненно, эта тенденция очень позитивна для страны. Инновации действительно способны помочь этим компаниям увеличить конкурентоспособность и эффективность бизнеса. Одно из таких решений – SAP Business One 9.0. Характеристики и особенности Фактически решение претендует на звание полноценной ERP-системы для СМБ, предоставляя широкие возможности для управления основными аспектами д
|05.09.2013
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SAP представил в России ERP-систему для малых компаний
Компания SAP представила локализованную для российского ИТ-рынка ERP-систему SAP Business One 9.0, которая позволяет автоматизировать бизнес малых и средних предприятий.
|09.02.2012
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SAP HANA обеспечит СМБ-предприятия инструментами аналитики в режиме реального времени
среднего и малого бизнеса (СМБ) воспользоваться преимуществами платформы SAP HANA — технологии вычислений в оперативной памяти. Эти предложения включают в себя инструменты бизнес-аналитики из решения SAP Business One, основанные на технологии SAP HANA, а также версию Edge SAP HANA. Технология SAP HANA дает организациям возможность моментально реагировать на изменения и кардинальным образом
|18.11.2011
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Минпромторг России оптимизировал работу административного департамента с помощью решения SAP Business One
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сообщило о первых результатах эксплуатации решения SAP Business One. На данный момент в системе работают сотрудники отдела материально-технического обеспечения и отдела информационных технологий административного департамента Минпромторга Росси
|10.08.2011
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В SAP Business One появилась поддержка мобильной работы и соцсетей
Компания SAP AG объявила о выходе решения SAP Business One версии 8.81, предназначенного для предприятий малого бизнеса. В новой версии
|12.11.2010
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Приложение SAP Business One теперь доступно и для iPhone
Корпоративное приложение SAP Business One, разработанное SAP для эффективного управления предприятием, стало доступно и для мобильной системы – iOS. Теперь менеджеры компаний, пользующиеся телефонами Apple iPhone, смог
|06.04.2010
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Вышла новая версия SAP Business One для СМБ: теперь со встроенной аналитикой
Компания SAP объявила о выпуске новой версии приложения SAP Business One, призванного ускорить время окупаемости, упростить использование и доступность на основании систематического и планомерного внедрения инноваций среди компаний малого и среднего
|08.10.2009
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SAP Business One внедрили в российском офисе производителя косметики Shiseido
Завершен проект внедрения ERP-системы SAP Business One в компании «Шисейдо (Рус)», дочерней структуре японской корпорации Shiseido,
|22.05.2009
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«Меттлер-Толедо Восток» управляет бизнесом вместе с SAP Business One
и SAP и «ГазИнтех» объявили об успешном внедрении решения для предприятий малого и среднего бизнеса SAP Business One. Изначально у «Меттлер-Толедо» на пространстве стран СНГ не было единой сист
|20.10.2008
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«Серкос» оптимизировала бизнес-процессы с помощью SAP Business One
Консалтинговая компания Softline Solutions внедрила ERP-систему SAP Business One в дистрибуторской компании «Серкос», работающей на российском рынке кормов д
|28.08.2008
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PCB technology управляет бизнесом с помощью SAP Business One
Компания Softline Solutions завершила проект внедрения системы SAP Business One в компании PCB technology, специализирующейся на проектировании, изготовлении и монтаже печатных плат. С помощью решения SAP Business One специалистами Softline Solution
|25.08.2008
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SAP Business One+Crystal Reports: новое решение для малого бизнеса
Компания Business Objects, входящая в ГК SAP, объявила о том, что существующие и потенциальные клиенты решения SAP Business One получат доступ к базовой версии генератора отчетов Crystal Reports, являющегося стандартом в области отчетности. Спустя всего несколько месяцев после завершения процесса объеди
|07.12.2007
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SAP представила новую версию решения SAP Business One 2007A
SAP представила новую версию решения SAP Business One 2007A. Впервые, поставки новой версии решения SAP Business One начнут
|13.06.2007
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Softline анонсирует межотраслевое решение на базе SAP Business One
Компания Softline Solutions, один из крупнейших поставщиков и разработчиков решений на платформе SAP для рынка СМБ в России и СНГ, разработала межотраслевое решение на базе SAP Business One для дистрибуторов оборудования, в котором реализованы основные бизнес-процессы, специфичные для подобных компаний. Решение дополняет и расширяет функциональность системы SAP
|22.02.2007
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Softline Solutions разработала add-on-решения для SAP Business One
line Solutions, сертифицированный бизнес-партнер SAP, поставщик и разработчик решений для рынка среднего и малого бизнеса в России и СНГ, разработала более десяти дополнительных компонентов к системе SAP Business One. Add-on позволяют Softline Solutions предложить клиентам именно те решения, которые соответствуют отраслевой специфике, уровню развития бизнеса и масштабу предприятия. Данные п
SAP Business One и организации, системы, технологии, персоны:
|Юрьев Илья 47 11
|Шлыков Алексей 45 6
|Петунин Алексей 58 5
|Сурикова Людмила 5 3
|Матвеев Евгений 13 2
|Щербаков Андрей 9 2
|Plattner Hasso - Платтнер Хассо 19 2
|Байков Александр 5 2
|Орлова Ольга 12 2
|Благодарный Евгений 3 2
|Ястржембский Владимир 4 2
|Kagermann Henning - Cagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 32 2
|Шаров Владимир 35 1
|Дмитриев Владимир 38 1
|Антонов Роман 6 1
|Лисогор Дмитрий 17 1
|Калаев Дмитрий 27 1
|Калмыков Дмитрий 5 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Орехов Вячеслав 48 1
|Langner Thomas - Лангнер Томас 1 1
|Поздняков Игорь 2 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
|Костерин Олег 2 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Иванов Егор 24 1
|Тоскин Алексей 29 1
|Щегирёв Александр 1 1
|Демидов Михаил 134 1
|Ярославцева Ирина 2 1
|Анищук Наталья 30 1
|Истомин Константин 58 1
|Гордеев Дмитрий 8 1
|Тихомирова Елена 6 1
|Исраелян Ара 8 1
|Горбачев Михаил 37 1
|Корман Игорь 21 1
|Берман Михаил 7 1
|Бирюков Дмитрий 13 1
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