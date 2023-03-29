«ЦМД-софт» поддерживает SAP Business One российского офиса Giovenzana Российская «дочка» ООО «Джи ти ар» международной компании Giovenzana International B.V. эксплуатирует SAP Business One при консалтинговой поддержке ИТ-компании «ЦМД-софт». Проект внедрения ERP-системы был завершен в конце 2020 г. Решение обеспечило включение российского офиса Giovenzana в едино

Российский офис компании AGFA перешел на ERP-систему SAP Business One ования и комплектующих ООО «Агфа», входящая в международный концерн AGFA, перевела свои процессы на SAP Business One. Локальным партнером по внедрению выступила компания АО «ЦМД-софт». Внедрени

Российская «дочка» производителя датчиков и сенсоров для автоматизации Balluff перешла на SAP Business One «Баллуфф», российское подразделение международной корпорации Balluff, производителя компонентов для автоматизации производства, в рамках глобальной стратегии перешло на SAP Business One. Партнером по внедрению выступила компания «ЦМД-Софт», внешний партнер – компания United Harmony (HK) Limited. На SAP Business One перешел московский офис компании, вклю

НПП «Александр» построило систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One Научно-производственное предприятие «Александр» построило прозрачную и эффективную систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One. Благодаря внедрению новой системы срок согласования и принятия решений сократился с двух месяцев до одного-двух дней. Появилась возможность вести централизованное планирование

Число пользователей SAP Business One на SUSE Linux достигло десяти тысяч SUSE сообщила о том, что количество ее клиентов, у которых решение SAP Business One для SAP HANA на базе SUSE Linux Enterprise Server (SLES), за два года выросло на 67% и достигло десяти тысяч. Такой успех в SUSE объясняют тем, что с точки зрения клиентов, пар

«МПС-пулинговые системы» внедрили SAP Business One рганизацию оборота возвратной тары на основе универсальных пластиковых складываемых ящиков для продуктового ритейла, более чем в пять раз сократил время обработки документов и подготовки отчетности с SAP Business One. За счет внедрения новой системы, основные настройки которой были реализованы всего за три месяца, были автоматизированы как все внутренние процессы компании, так и обмен данны

Облачный SAP Business One запущен в партнерском ЦОД в России лачную ERP-систему из ЦОД партнера SAP по доступной цене – от 4 130 руб. в месяц за пользователя. Партнеры SAP, компании ИТИК и ActiveCloud, запустили в облаке продукт для среднего и малого бизнеса - SAP Business One. Решение размещено в защищенном российском дата-центре компании ActiveCloud. Оборудование облачной инфраструктуры резервируется по принципу N+1[1], который минимизирует время е

«Телеком-Биржа» сократила время работы с документацией с помощью SAP Business One Cloud жа», инфраструктурный оператор связи, объявили о завершении первого этапа проекта внедрения решения SAP Business One Cloud. Новая платформа позволила автоматизировать все ключевые сервисные биз

SAP и «Терминал Восток» внедрили платформу SAP Business One и аналитику SAP Lumira SAP и логистический комплекс «Терминал Восток» объявили о завершении внедрения платформы SAP Business One и аналитического приложения SAP Lumira. Как рассказали CNews в компании, в результате проекта компании удалось увеличить прибыль на 40% за счет повышения производительности тру

Вышел обновленный SAP Business One с функционалом по углубленной аналитике данных и управлению проектами Компания SAP SE объявила о выходе очередной версии приложения SAP Business One с новыми функциональными возможностями по углубленной аналитике данных, упра

«Талдомский кожевенный завод» переводит бизнес-процессы на платформу SAP Business One Компания SAP и «Талдомский кожевенный завод» объявили о начале проекта по переводу бизнес-процессов на платформу SAP Business One. С внедрением современного ИТ-решения предприятие рассчитывает повысить оперативность принятия управленческих решений и полноту выполнения заказов. Кроме того, завод сможет про

SAP выпустила мобильное приложение SAP Business One Sales для выездных торговых представителей Компания SAP SE объявила о выходе SAP Business One Sales — нового мобильного приложения для SAP Business One, работающег

Videxim внедряет SAP Business One к сантехнических изделий и строительных материалов на российском рынке, объявили о старте внедрения SAP Business One. Выбрав решение SAP для создания единого информационного пространства и упро

«Терминал Восток» внедряет платформу SAP Business One и приложение SAP Lumira Логистический комплекс «Терминал Восток» объявил о старте внедрения решений SAP — платформы SAP Business One и аналитического приложения SAP Lumira. В результате проекта «Терминал Восток» планирует сократить трудозатраты на 50%, а расходы — на 20%, что, по расчетам компании, должно пр

Mindcore локализовала для России модуль Apparel and Footwear к SAP Business One Компания Mindcore локализовала для российского рынка сертифицированное дополнение к SAP Business One для индустрии моды — Apparel and Footwear («Одежда и обувь») и стала официальным партнером разработчика продукта Argentis Solutions (США, Аргентина). Об этом CNews сообщили в к

«Дверной Доводчик» внедрил SAP Business One Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и компания «Дверной Доводчик», партнёр мировых производителей дверных доводчиков, объявили о завершении проекта по внедрению SAP Business One. По оценке заказчика, SAP Business One позволит реализовать стратегические планы по расширению бизнеса, повышению качества обслуживания своих заказчиков и увеличению объ

«ЕвроТрак» ускорил обслуживание клиентов с внедрением SAP Business One 9.0 Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и компания «ЕвроТрак», поставщик запасных частей к легковым и грузовым автомобилям в Западной Сибири, объявили о завершении внедрения SAP Business One 9.0. Как сообщили CNews в SAP, в результате проекта на 50% сокращено время обслуживания клиентов, на 70% быстрее ведется приемка товара, в 4 раза сократились сроки комплектации

Вышла новая версия SAP Business One для СМБ Компания SAP SE объявила о выходе очередной версии приложения SAP Business One, предназначенной для предприятий малого и среднего бизнеса, желающих полностью интегрировать бизнес-процессы и ускорить рост. Новая версия на базе платформы SAP HANA доступна д

«Гифтек» сократила издержки на ИТ с внедрением SAP Business One Компания «Гифтек» подвела итоги внедрения и использования решения SAP Business One. Так, благодаря технологиям SAP компания смогла оптимизировать трудозатраты

«ИнтерХимГруп» сократила время построения отчётности на 35% с внедрением SAP Business One Компания SAP СНГ и торговая компания «ИнтерХимГруп» завершили проект по созданию единого информационного пространства на базе SAP Business One. В результате внедрения компания сократила затраты времени на контроль логистических цепочек и построение отчётности на 35%, сообщили CNews в SAP. «ИнтерХимГруп» предоставляет

«ЕвроТрак» внедряет SAP Business One 9.0 Компания SAP СНГ и поставщик запасных частей к легковым и грузовым автомобилям в Западной Сибири «ЕвроТрак» объявили о начале проекта по внедрению SAP Business One 9.0. Информационная система на базе современных технологий позволит «ЕвроТрак» повысить качество обслуживания клиентов за счет точности и оперативности комплектования заказов,

Приложение SAP Business One для SAP HANA доступно в Amazon Web Services Компания SAP SE объявила о расширении портфеля сертифицированных решений SAP, развертываемых в инфраструктуре Amazon Web Services (AWS). В частности, теперь в AWS будет доступна версия приложения SAP Business One для платформы SAP HANA. Это значит, что предприятия среднего и малого бизнеса получают возможность быстро и без значительных расходов на инфраструктуру развертывать решения SAP

На базе SAP Business One создано более 30 отраслевых решений для СМБ Компания SAP СНГ объявила о создании универсального комплекса отраслевых решений на базе SAP Business One — флагманской ERP-системы для среднего и малого бизнеса. Они охватывают более 30 отраслей — от ритейла, банков и страхования до аэрокосмической и оборонной индустрии — и уже до

SAP предложила СМБ обновленный SAP Business One на базе SAP HANA Компания SAP AG представила обновленную версию SAP Business One на базе платформы SAP HANA. Как сообщили CNews в SAP, решение позволит повысить производительность бизнес-приложений и анализировать большие объемы данных в реальном времени. <

«ДоксВижн» и SAP анонсировали функциональность интеграции Docsvision и SAP Business One ках партнерства представили функциональность интеграции системы управления документами и бизнес-процессами Docsvision и интегрированного решения по управлению бизнесом для малых и средних предприятий SAP Business One. Разработанная «ДоксВижн» функциональность предназначена для организации взаимодействия систем Docsvision и SAP Business One в составе комплексного решения по автоматиза

Как SAP Business One 9.0 помогает СМБ знеса, и, несомненно, эта тенденция очень позитивна для страны. Инновации действительно способны помочь этим компаниям увеличить конкурентоспособность и эффективность бизнеса. Одно из таких решений – SAP Business One 9.0. Характеристики и особенности Фактически решение претендует на звание полноценной ERP-системы для СМБ, предоставляя широкие возможности для управления основными аспектами д

SAP представил в России ERP-систему для малых компаний Компания SAP представила локализованную для российского ИТ-рынка ERP-систему SAP Business One 9.0, которая позволяет автоматизировать бизнес малых и средних предприятий.

SAP HANA обеспечит СМБ-предприятия инструментами аналитики в режиме реального времени среднего и малого бизнеса (СМБ) воспользоваться преимуществами платформы SAP HANA — технологии вычислений в оперативной памяти. Эти предложения включают в себя инструменты бизнес-аналитики из решения SAP Business One, основанные на технологии SAP HANA, а также версию Edge SAP HANA. Технология SAP HANA дает организациям возможность моментально реагировать на изменения и кардинальным образом

Минпромторг России оптимизировал работу административного департамента с помощью решения SAP Business One Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сообщило о первых результатах эксплуатации решения SAP Business One. На данный момент в системе работают сотрудники отдела материально-технического обеспечения и отдела информационных технологий административного департамента Минпромторга Росси

В SAP Business One появилась поддержка мобильной работы и соцсетей Компания SAP AG объявила о выходе решения SAP Business One версии 8.81, предназначенного для предприятий малого бизнеса. В новой версии

Приложение SAP Business One теперь доступно и для iPhone Корпоративное приложение SAP Business One, разработанное SAP для эффективного управления предприятием, стало доступно и для мобильной системы – iOS. Теперь менеджеры компаний, пользующиеся телефонами Apple iPhone, смог

Вышла новая версия SAP Business One для СМБ: теперь со встроенной аналитикой Компания SAP объявила о выпуске новой версии приложения SAP Business One, призванного ускорить время окупаемости, упростить использование и доступность на основании систематического и планомерного внедрения инноваций среди компаний малого и среднего

SAP Business One внедрили в российском офисе производителя косметики Shiseido Завершен проект внедрения ERP-системы SAP Business One в компании «Шисейдо (Рус)», дочерней структуре японской корпорации Shiseido,

«Меттлер-Толедо Восток» управляет бизнесом вместе с SAP Business One и SAP и «ГазИнтех» объявили об успешном внедрении решения для предприятий малого и среднего бизнеса SAP Business One. Изначально у «Меттлер-Толедо» на пространстве стран СНГ не было единой сист

«Серкос» оптимизировала бизнес-процессы с помощью SAP Business One Консалтинговая компания Softline Solutions внедрила ERP-систему SAP Business One в дистрибуторской компании «Серкос», работающей на российском рынке кормов д

PCB technology управляет бизнесом с помощью SAP Business One Компания Softline Solutions завершила проект внедрения системы SAP Business One в компании PCB technology, специализирующейся на проектировании, изготовлении и монтаже печатных плат. С помощью решения SAP Business One специалистами Softline Solution

SAP Business One+Crystal Reports: новое решение для малого бизнеса Компания Business Objects, входящая в ГК SAP, объявила о том, что существующие и потенциальные клиенты решения SAP Business One получат доступ к базовой версии генератора отчетов Crystal Reports, являющегося стандартом в области отчетности. Спустя всего несколько месяцев после завершения процесса объеди

SAP представила новую версию решения SAP Business One 2007A SAP представила новую версию решения SAP Business One 2007A. Впервые, поставки новой версии решения SAP Business One начнут

Softline анонсирует межотраслевое решение на базе SAP Business One Компания Softline Solutions, один из крупнейших поставщиков и разработчиков решений на платформе SAP для рынка СМБ в России и СНГ, разработала межотраслевое решение на базе SAP Business One для дистрибуторов оборудования, в котором реализованы основные бизнес-процессы, специфичные для подобных компаний. Решение дополняет и расширяет функциональность системы SAP