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Intelion Mining Интелион Майн Intelion Data Systems Интелион Север Дата-центр Интелион Интелион Дата

Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион - Интелион Дата

Intelion Data Systems — промышленный оператор по продаже и обслуживанию вычислительного энергоемкого оборудования для блокчейн вычислений с 2017 года, один из основных импортеров майнинг оборудования в Россию. Ключевой экспертизой компании являются прямые поставки вычислительного оборудования из Китая, а также строительство и эксплуатация специализированных инфраструктурных площадок для энергоемкого оборудования. Компания является партнером АО "Концерн Росэнергоатом" по заполнению ЦОДа вблизи Калининской АЭС в Тверской области, а также в управлении находится нескольких технологических площадок  на территории металлургического холдинга «ПМХ» (АО «Тулачермет»)  в г. Тула. В управлении также находятся несколько технологических площадок в городах Нижний Новгород и Кемерово с общим объемом потребления более 65 МВт. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 15 дел, на cумму 19 799 616 ₽*

Судебные дела (15) на сумму 19 799 616 ₽*
в качестве истца (10) на сумму 18 735 980 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 252 573 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Устойчивое энергоснабжение для дата-центров: сотрудничество «Интелион», «Русэнергосбыта» и ГРЭНСО 5
02.04.2025 Innostage оценила уровень развития ИБ в Заполярье 1
31.01.2025 Исследование Intelion Data Systems: майнинг в 2025 — инвестиционный бум или ожидание роста? 2
27.12.2024 Intelion Data Systems: ИИ-2024 – итоги и вызовы уходящего года 2
12.12.2024 Intelion Data Systems присоединилась к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта 3
13.11.2024 «Нейролаб» создал платформу для консолидации усилий отечественных игроков в сфере ИИ 1
10.07.2024 Российский малый и средний бизнес готовится к внедрению ИИ при поддержке «Лаборатории искусственного интеллекта» 2
07.06.2024 Intelion Data Systems проинвестирует 12 млрд рублей в развитие искусственного интеллекта 3
25.04.2024 Intelion Data Systems приобрела оборудование на 1,4 млрд рублей для проведения собственных блокчейн-операций 2
13.07.2023 Intelion Data Systems запустит первый в Мурманской области коммерческий ЦОД 3
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
31.07.2019 В России поставщика «железа» для майнинга обвинили в неуплате миллионных пошлин. Силовики обыскивают дата-центры 1

Публикаций - 12, упоминаний - 26

Intelion Mining и организации, системы, технологии, персоны:

Intelion Cloud - Интелион Облако 3 3
Bitriver - Битривер 21 2
Bitmain 13 1
SAP SE 5343 1
TeamIdea - Тимидея Групп 23 1
Novardis - Новардис Консалтинг 61 1
McKinsey & Company Int 256 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Masterdata - Мастердата 25 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Qualtrics 24 1
Цифровые активы 136 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 95 1
Nvidia Corp 3580 1
Нейролаб ЦТИИ - Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО 3 1
Ростелеком 9993 1
InnoSTage - Инностейдж 165 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 47 1
Русагро Группа Компаний 302 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
Полимер Системс 1 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 12 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
Русполимет ПАО 10 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Русэнергосбыт 9 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2830 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4647 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 13 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 346 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6108 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 343 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3438 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 68 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 7 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11471 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15364 9
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 563 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6960 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5561 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 899 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5053 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16322 2
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Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3006 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21283 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30744 2
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Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 315 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 516 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5408 1
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4682 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2950 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1134 1
Черкизон - Черкизовский рынок 161 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1756 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2182 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3532 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2002 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6041 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6578 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1366 1
Кодекс этики использования данных 44 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2607 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1412 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 833 1
CoinDesk 4 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 68 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 55 1
МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 9 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 27 1
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