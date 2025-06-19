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Intelion Mining Интелион Майн Intelion Data Systems Интелион Север Дата-центр Интелион Интелион Дата
Intelion Data Systems — промышленный оператор по продаже и обслуживанию вычислительного энергоемкого оборудования для блокчейн вычислений с 2017 года, один из основных импортеров майнинг оборудования в Россию. Ключевой экспертизой компании являются прямые поставки вычислительного оборудования из Китая, а также строительство и эксплуатация специализированных инфраструктурных площадок для энергоемкого оборудования. Компания является партнером АО "Концерн Росэнергоатом" по заполнению ЦОДа вблизи Калининской АЭС в Тверской области, а также в управлении находится нескольких технологических площадок на территории металлургического холдинга «ПМХ» (АО «Тулачермет») в г. Тула. В управлении также находятся несколько технологических площадок в городах Нижний Новгород и Кемерово с общим объемом потребления более 65 МВт.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 15 дел, на cумму 19 799 616 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Intelion Mining и организации, системы, технологии, персоны:
|Семенов Тимофей 6 6
|Безделов Сергей 7 4
|Ткачев Антон 11 2
|Вязников Максим 2 2
|Шашков Александр 3 1
|Макарчук Антон 1 1
|Бублик Артем 1 1
|Афанасьев Алексей 25 1
|Фетисова Юлия 1 1
|Чибис Андрей 31 1
|Петунин Алексей 58 1
|Гудков Владимир 1 1
|Половинка Даниил 1 1
|Путин Владимир 3255 1
|Рунец Игорь 4 1
|Новицкий Павел 1 1
|Береснев Вячеслав 2 1
|Семенихин Кирилл 20 1
|Андронов Михаил 2 1
|Гребцов Павел 2 1
|Гонтарев Антон 1 1
|Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 55 1
|МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 9 1
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