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Российская «дочка» производителя датчиков и сенсоров для автоматизации Baluff перешла на SAP Business One

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

«Балуфф», российское подразделение международной корпорации Baluff, производителя компонентов для автоматизации производства, в рамках глобальной стратегии перешло на SAP Business One. Партнером по внедрению выступила компания «ЦМД-Софт», внешний партнер – компания United Harmony (HK) Limited.

На SAP Business One перешел московский офис компании, включая сервисный склад и сервисный и технический центры, восемь представительств в регионах России. Теперь все бизнес-процессы российской дочки осуществляются в SAP Business One, включая бухгалтерский учет, формирование заказов и продажи, что позволяет головной компании получать информацию в режиме реального времени в случае необходимости. Платформа также интегрирована с дистрибуторами и онлайн-магазином компании, где покупатель может самостоятельно посмотреть цену товара, свою скидку, наличие продукции на складе, ориентировочные сроки поставки и отслеживать в онлайн-режиме каждую из заказанных позиций.

Многие процессы стали прозрачными и понятными, снизились риски зависимости от человеческого фактора, появился инструмент управления запасами, бюджетами, повысилась взаимозаменяемость в команде. Так, скорость принятия управленческих решений увеличилась в два раза, а количество ошибок персонала снизилось в пять раз. Менеджеры по продажам получили возможность оперативно формировать предложения и самостоятельно отслеживать свои результаты продаж. Скорость создания, обработки и выполнения заказов увеличилась в среднем в 1,5 раза, оборачиваемость склада улучшилась на 10%. Благодаря максимальной автоматизации процессов сроки поставок клиентам сократились на неделю.

Кроме того, автоматизирован процесс контроля просроченной задолженности и информирования клиентов, что позволило минимизировать ситуации с задержками отгрузок по причине задержек оплаты. Налажена система обмена документами с контрагентами посредством электронного документооборота.

Таким образом, внедрение SAP Business One в целом в положительную сторону повлияло как на отношения с заказчиками, так и на рабочую атмосферу внутри компании, изменив подход к решению задач.

В дальнейшем российской дочке Baluff предстоит пройти в новой системе аудит, усовершенствовать интеграцию с системами SAP в головной компании, а также сделать все процессы максимально простыми, чтобы любой сотрудник мог быстро войти в курс дела. В долгосрочной перспективе Baluff планирует перейти на платформу SAP S/4HANA.

Василий Кравченко, генеральный директор «Баллуфф», сказал: «Внедрение SAP Business One позволило успешно интегрироваться в ERP-систему SAP головной компании, реорганизовать внутренние процессы, сделав их более прозрачными и понятными. Также мы ушли от ручного создания ряда управленческих отчетов, которые теперь можно создать в три раза быстрее. Кроме того, мы смогли значительно повысить уровень сервиса и уже видим положительный эффект с точки зрения роста клиентской базы».

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