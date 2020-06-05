«МПС-пулинговые системы» внедрили SAP Business One

«МПС-пулинговые системы», российский пулинговый оператор, обеспечивающий организацию оборота возвратной тары на основе универсальных пластиковых складываемых ящиков для продуктового ритейла, более чем в пять раз сократил время обработки документов и подготовки отчетности с SAP Business One. За счет внедрения новой системы, основные настройки которой были реализованы всего за три месяца, были автоматизированы как все внутренние процессы компании, так и обмен данными с внешними контрагентами. Теперь вся экосистема компании интегрирована в единое информационное пространство. Партнером по внедрению выступила компания «Никотех».

В связи со стремительным ростом бизнеса перед компанией «МПС-пулинговые системы» стояла задача снизить трудоемкость при ведении документооборота. SAP Business One был выбран в качестве платформы, на которой реализуется полный учет, формирование и обмен документами между всеми участниками процесса: пулинговым оператором, компанией, поставщиками розничных сетей и самими ритейлерами. Создание единой прозрачной системы в том числе способствовало максимальному снижению влияния человеческого фактора, повышению качества предоставляемой информации внутри компании, синхронизации всех данных. Это в свою очередь позволило упростить процедуру сверки данных по движению тары с контрагентами, а также сократить время обмена данными с участниками процесса.

«С внедрением SAP Business One у нас появилась скорость, гибкость, мы стали более технологичными. Так, например, регулярное составление актов сверки по ящикам в период ежемесячного биллинга требовало много времени и человеческих ресурсов, что в свою очередь приводило к ошибкам и дополнительной работе с расхождениям. Сейчас же все эти документы формируются в автоматическом режиме с корректными данными. Решение при необходимости можно легко интегрировать с ИТ-системами партнеров, развивать автоматизацию бизнес-процессов с учетом специфики деятельности нашей компании. С такой платформой как SAP Business One можно заниматься активным развитие бизнеса и быть уверенным, что ИТ-инфраструктура легко справится с растущим потоком данных и их быстрой обработкой», – отметил генеральный директор «МПС-пулинговые системы» Сергей Хмелев.

На сегодняшний день на базе SAP Business One автоматизирована работа с торговыми сетями. В дальнейшем планируется автоматизировать в том числе работу с поставщиками, а также создать личный кабинет для всех клиентов.

«Сегодня компании уже не могут себе позволить тратить время на то, чтобы отвлекаться на рутинные операции, ИТ-ландшафт выходит на первый план и становится залогом успешного бизнеса и конкурентоспособности. SAP Business One - современная ИТ-платформа, которая позволяет создать единую, прозрачную бизнес-среду, оперативно получать и анализировать информацию, быстро реагировать на кризисные ситуации и легко масштабироваться», – отметил управляющий директор SAP по работе с партнерами и быстроразвивающимися компаниями в России и СНГ Алексей Петунин.