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Все категории 200564
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Бирюков Дмитрий

СОБЫТИЯ


04.09.2026 «Нацпроектстрой» использует голосовой ИИ-помощник для найма сотрудников 1
17.07.2025 В России синтезирован в полтора раза более яркий люминофор для томографов на замену импортному 1
13.03.2024 Юную россиянку посадили на два года. Она выманивала миллионы у пенсионеров по телефону 1
30.11.2017 IBS DataFort и SAP запускают хостинг бизнес-приложения для среднего и малого бизнеса 1
18.09.2017 IBS DataFort обеспечила бесперебойную работу процессингового центра MAP 1
29.11.2016 Каждая российская организация стала жертвой хакеров 1
16.12.2014 Как в кино: Sony контратакует хакеров 1
28.11.2014 Одной защиты периметра недостаточно 1
14.11.2014 Логистика и POS-системы будут главными целями киберпреступников в 2015 г. 1
02.10.2014 Более 300 ресторанов США транслировали преступникам платежные реквизиты своих клиентов 1
01.10.2014 Rackspace вынуждена перезагружать серверы из-за уязвимости гипервизора Xen 1
29.09.2014 «Астерос» помог «дочке» «МегаФона» разработать концепцию ИБ 1
24.04.2014 Российская компания «Алгомост» находит экспертов по большим данным 1
28.05.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Бирюков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5683 5
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 4
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 2
МегаФон 10852 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1764 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 953 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1449 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 2
Inventum Group - Inventum Asset Management 2 1
АлгоМост 6 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 950 1
SAP SE 5611 1
Amazon Inc - Amazon.com 3293 1
X Corp - Twitter 2941 1
Microsoft Corporation 25823 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15952 1
Meta Platforms - Facebook 4626 1
Информзащита 947 1
Крок - Croc 1969 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 611 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 1
Sony 6749 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 715 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 1
Ланит Интеграция 219 1
Ланит - Онланта - Onlanta 135 1
Emerson 96 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 121 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Cloud One 6 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 90 1
Atrinity - Атринити 21 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
РСХБ Управление Активами - РСХБ БРОККОЛИ - РСХБ Брокер 4 1
Прикарпатьеоблэнерго 3 1
Внешпромбанк 13 1
Профит Банк КБ 4 1
НСПК - Национальная система платежных карт 954 1
Альфа-Банк 1985 1
Visa International 1996 1
Северсталь ПАО - Severstal 634 1
Транснефть 336 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
ФосАгро 177 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5718 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 2
Районные суды РФ 196 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5988 1
Государственный совет КНДР - Корейская народная армия - Вооруженные силы КНДР 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13977 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5750 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3703 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 403 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1214 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35385 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7944 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54330 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14346 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24563 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3068 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8383 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3182 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2546 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9585 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13448 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7681 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6577 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18426 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14823 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 775 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18239 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1072 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18151 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3847 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1000 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17051 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7268 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10258 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4627 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13723 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26063 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5690 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3249 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33689 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6288 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 956 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29800 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2534 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2523 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 491 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1774 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 638 1
Data monetization - Монетизация данных 1983 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5785 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 311 1
Microsoft Windows 16951 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4174 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 27 1
SAP Business One - SAP B1 99 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Sony Playstation Network - PSN 205 1
Макрушин Денис 8 2
Ложкин Сергей 50 2
Еремин Дмитрий 7 1
Кобцев Роман 3 1
Левиев Михаил 4 1
Угольков Виталий 3 1
Тамойкин Андрей 1 1
Прадедов Сергей 5 1
Ветров Сергей 1 1
Самолысов Павел 2 1
Барбарисов Сергей 1 1
Яковлев Самит 1 1
Лукашин Юрий 3 1
Тулупов Евгений 2 1
Сачков Евгений 2 1
Хафизов Роман 1 1
Жидков Олег 2 1
Выборный Анатолий 5 1
Барыкин Алексей 1 1
Хегай Алина 3 1
Звонникова Анастасия 1 1
Долгова Светлана 2 1
Polancich Jason - Поланчич Джейсон 1 1
Смыков Александр 2 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 61 1
Петунин Алексей 58 1
Сачков Илья 126 1
Земков Сергей 159 1
Лямин Александр 75 1
Иванов Михаил 116 1
Черкас Юрий 17 1
Кириллов Александр 30 1
Середа Андрей 10 1
Башлыков Михаил 23 1
Огородников Дмитрий 27 1
Хренов Сергей 47 1
Емелин Андрей 12 1
Гришин Алексей 28 1
Юсупов Ренат 125 1
Курило Андрей 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 167278 9
Украина Западная 15 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Ахтубинск 29 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54900 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47808 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 1
Южная Корея - Республика 7077 1
Азия - Азиатский регион 5939 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1205 1
Украина 7939 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 772 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 594 1
Закавказье - Transcaucasia 128 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53779 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8524 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8914 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27473 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58059 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7554 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7481 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3119 2
Аудит - аудиторский услуги 1273 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3880 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12375 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2782 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4638 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5812 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3065 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2766 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7624 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6203 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3381 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 599 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11408 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2026 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3207 1
Айсберг - Eisberg 201 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 809 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1375 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1612 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3162 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1172 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7885 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8122 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5818 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1419 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 960 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5019 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3802 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9132 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 215 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 965 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3150 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1280 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6111 1
The Guardian - Британская газета 409 1
РБК Daily 91 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 3
IDC - International Data Corporation 4995 1
Gartner - Гартнер 3662 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 223 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469953, в очереди разбора - 724934.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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