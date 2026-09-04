Индексная книга (каталог) CNews*
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Бирюков Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 14
Бирюков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Макрушин Денис 8 2
|Ложкин Сергей 50 2
|Еремин Дмитрий 7 1
|Кобцев Роман 3 1
|Левиев Михаил 4 1
|Угольков Виталий 3 1
|Тамойкин Андрей 1 1
|Прадедов Сергей 5 1
|Ветров Сергей 1 1
|Самолысов Павел 2 1
|Барбарисов Сергей 1 1
|Яковлев Самит 1 1
|Лукашин Юрий 3 1
|Тулупов Евгений 2 1
|Сачков Евгений 2 1
|Хафизов Роман 1 1
|Жидков Олег 2 1
|Выборный Анатолий 5 1
|Барыкин Алексей 1 1
|Хегай Алина 3 1
|Звонникова Анастасия 1 1
|Долгова Светлана 2 1
|Polancich Jason - Поланчич Джейсон 1 1
|Смыков Александр 2 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 61 1
|Петунин Алексей 58 1
|Сачков Илья 126 1
|Земков Сергей 159 1
|Лямин Александр 75 1
|Иванов Михаил 116 1
|Черкас Юрий 17 1
|Кириллов Александр 30 1
|Середа Андрей 10 1
|Башлыков Михаил 23 1
|Огородников Дмитрий 27 1
|Хренов Сергей 47 1
|Емелин Андрей 12 1
|Гришин Алексей 28 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Курило Андрей 39 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 3
|IDC - International Data Corporation 4995 1
|Gartner - Гартнер 3662 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469953, в очереди разбора - 724934.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469953, в очереди разбора - 724934.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.