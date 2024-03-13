Юную россиянку посадили на два года. Она выманивала миллионы у пенсионеров по телефону

20-летнюю жительницу Волгограда ждут два года в тюрьме за участие в мошеннической схеме по отъему денег у пенсионеров посредством обмана по телефону. Она была курьером – забирала деньги у жертв и относила злоумышленникам. Мошенники как дозванивались до своих жертв, так и продолжают дозваниваться – усилия операторов и властей должного эффекта не дают.

10% жизни

Жительница Волгограда Анастасия Звонникова по решению Дзержинского районного суда Волгограда проведет два года своей жизни в колонии общего режима за участие в схеме телефонного мошенничества. Это 10% ее жизни, поскольку на момент оглашения приговора ей было всего 20 лет.

По информации Telegram-канала Дзержинского райсуда, Звонникова выполняла роль курьера – она должна была забирать деньги у жертв, предварительно обработанных мошенниками по телефону. По результатам расследования стало известно, что группа злоумышленников, в которой состояла Звонникова, звонила пожилым россиянам и представлялась сотрудниками правоохранительных органов. Они в красках рассказывали своим жертвам историю о том, что их родственники попали в ДТП, и что нужно срочно заплатить деньги во избежание привлечения этого родственника к уголовной ответственности.

По данным следствия, мошенники пытались обмануть как минимум пятерых жителей России из Волгограда и Ахтубинска (Астраханская область) на общую сумму почти 2,16 млн руб., но деньги Звонникова собрать не успела – ее задержали сотрудники органов правопорядка.

Могло быть и хуже

Два года колонии общего режима – это очень щадящий приговор, поскольку Звонникову судили сразу по двум статьям УК РФ – ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Подсудимая действовала в составе группы лиц, но другие ее участники по этому делу не проходят

Максимальное наказание по данным статьям – это 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Звонникова проведет в тюрьме в пять раз меньше времени, но штраф ей выплатить придется – по решению суда он составил 828 тыс. руб.

На момент выпуска материала приговор Дзержинского райсуда Волгограда в силу не вступил. Он был оглашен 12 марта 2024 г., и с этого момента у Звонниковой и ее адвокатов есть 15 календарных дней на его обжалование.

Молниеносное рассмотрение дела

Редакция CNews нашла в картотеке суда дело Анастасии Звонниковой. Судя по датам, его рассмотрение было весьма стремительным.

Дело поступило в Дзержинский райсуд Волгограда 26 января 2024 г. Через четыре часа оно было передано судье Светлане Долговой. Первое заседание по нему состоялось 6 февраля 2024 г. Следующее заседание откладывалось дважды, в том числе и по причине неявки в зал суда подсудимой.

Дело рассмотрели за полтора месяца

12 марта 2024 г. состоялось итоговое на момент выпуска материала заседание суда, на котором Анастасии Звонниковой был вынесен приговор. Судя по карточке дела, апелляцию сторона защиты в лице адвоката Дмитрия Бирюкова пока не подавала.

Почему мошенники звонят россиянам

Жители России ежедневно сталкиваются со звонками мошенников и спамеров, и меньше их не становится. При этом у всех крупнейших операторов связи есть собственные средства борьбы с такими вызовами, а на уровне государства запущена система «Антифрод» за авторством Роскомнадзора, к которой обязаны подключиться все действующие на территории России операторы под угрозой штрафов и отзыва лицензии.

Также летом 2022 г. «Большая четверка» совместно с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) запустила систему жалоб на номера, с которых поступают мошеннические вызовы. Она позволяет блокировать эти номера.

Но, судя по всему, всех перечисленных мер недостаточно, чтобы раз и навсегда избавить россиян от звонков надоедливых рекламщиков мошенников и до нуля снизить им риск попасться на уловки звонящих и потерять деньги, а также движимое и недвижимое имущество. В марте 2024 г. CNews писал, что для этого требуется еще как минимум одна антимошенническая система, в рамках которой операторы мобильной связи будут напрямую сотрудничать с банками.