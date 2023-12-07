Операторам связи придумали новую кару за пропуск мошеннических вызовов. Власти могут лишить их лицензии

Над российскими операторами связи нависла угроза потери лицензии из-за пропуска мошеннических вызовов. Идея новой кары принадлежит Генпрокуратуре и Роскомнадзору. Отзыв лицензии означает невозможность обеспечивать услуги связи, то есть россиянам, вероятно, придется терпеть неудобства и искать нового оператора.

Когда одних штрафов недостаточно

Роскомнадзор совместно с Генпрокуратурой России работают над новым видом наказания для операторов связи, которые пропускают мошеннические вызовы. Как пишет «Коммерсант», инициатива заключается в отзыве лицензии в качестве кары, которую авторы намерены прописать в законе «О связи».

О новой угрозе для операторов связи сообщил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, выступая на форуме «Антифрод» 6 декабря 2023 г. Он открыто заявил, что Роскомнадзор и Генпрокуратура общими усилиями готовят новые поправки к закону «О связи», которые позволят даже не просто отзывать – аннулировать лицензии операторов связи, которые по тем или иным причинам не блокируют поток мошеннических вызовов. «Это позволит решительно пресекать и привлекать к ответственности недобросовестных операторов», – сказал Шейкин.

В настоящее время за подобное нарушение операторам полагаются лишь штрафы размером до 1 млн руб. Как сообщал CNews, в последние месяцы операторы начали в разы активнее пытаться оспорить их через суды. Параллельно идет активное принуждение операторов к подключению к системе «Антифрод», которую курирует подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) – есть и дедлайны, и свои меры наказания их срыв, которыми Роскомнадзор запугивает операторов.

Фото: Правительство Республики Крым Если оператор лишится лицензии, его абоненты лишатся связи

Подключиться к «Антифроду» все операторы, действующие на территории России, должны не позднее 1 марта 2024 г. – отказ делать это карается штрафом до 1 млн руб. по ст. 13.2.1. КоАП РФ.

В обход властей и операторов

Как стало выяснилось, идею лишать операторов лицензии Роскомнадзор прорабатывает непосредственно с Генпрокуратурой – Минцифры в этом не участвует. Более того, как сообщили изданию представители ведомства, им вообще ничего неизвестно об этой инициативе. «Такое предложение в министерство не поступало», – подчеркнули они.

Федеральные операторы связи тоже ранее не слышали о новой инициативе регулятора и Генпрокуратуры. В «Мегафоне» заверили издание, что с операторами эта идея не обсуждалась.

Важно понимать также, что в действующем российском законодательстве отсутствует определение понятия «мошеннических вызовов». На это обратили внимание представители Tele2. «Предлагаемое регулирование представляется непрозрачным и избыточным, поскольку понятия "мошеннических вызовов" в законодательстве по-прежнему нет, а за каждый выявленный случай подмены номера предусматривается крупный штраф», – заявили CNews представители Tele2.

В МТС от комментариев отказались.

Нужно искать виновного

Лишение оператора связи лицензии означает, что он больше не может вести свою деятельность. В этой ситуации могут пострадать, в том числе, и его абоненты.

Как государство поддерживает внедрение искусственного интеллекта поддержка ит-отрасли

В российской ИТ-отрасли весьма скептически отнеслись к новой идее Роскомнадзора. Например, руководитель Ассоциации малых операторов связи Дмитрий Галушко охарактеризовал новую инициативу Роскомнадзор и Генпрокуратуру как несправедливую. «Если оператор подключился к государственной системе, а она пропустила звонок, то почему оператора должны за это лишать лицензии?», – заявил он изданию.

Операторы связи действительно часто жалуются на нестабильность работы «Антифрода» – по их мнению, система допускает ошибки и не до конца запущена. «Антифрод» функционирует ровно год – в декабре 2022 г. стартовало ее тестирование, в которое были вовлечены крупнейшие операторы связи, а в январе 2023 г. она начала работать в штатном режиме.