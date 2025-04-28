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АМОР Ассоциация малых операторов связи России Ассоциация малых операторов связи регионов



28.04.2025 В России начали срезать линии связи с опор ЛЭП из-за роста тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры 1
17.09.2024 Крымский оператор связи получил иск на миллиард с лишним 2
04.09.2024 Интернет-провайдеров пригрозили лишить лицензии за «ускорение YouTube» 1
19.08.2024 Связисты жалуются: энергетики по-тихому поменяли тарифы на аренду линий электропередач 2
12.08.2024 Внезапные последствия. Провайдеры требуют от властей объяснить замедление YouTube. Россияне массово разрывают договоры с операторами 1
11.07.2024 Московские провайдеры пригрозили подорожанием интернета не по своей вине 1
09.02.2024 Московские интернет-провайдеры обратились в прокуратуру: Им подняли цену за доступ в дома 1
25.01.2024 Российских операторов начнут уничтожать за «серые» SIM-карты. Власти готовят новый суровый закон 1
07.12.2023 Операторам связи придумали новую кару за пропуск мошеннических вызовов. Власти могут лишить их лицензии 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

АМОР и организации, системы, технологии, персоны:

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