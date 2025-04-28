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АМОР Ассоциация малых операторов связи России Ассоциация малых операторов связи регионов
АМОР и организации, системы, технологии, персоны:
|Галушко Дмитрий 20 7
|Шейкин Артем 36 2
|Стуров Алексей 1 1
|Катков Павел 30 1
|Пешкова Евгения 1 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Захарова Ольга 6 1
|Волков Григорий 3 1
|Ляхманов Кирилл 8 1
|Калачев Алексей 2 1
|Павлухина Оксана 3 1
|Полторак Елена 1 1
|Панкратов Алексей 1 1
|Терентьев Александр 2 1
|Шадаев Максут 1037 1
|Грищенко Олег 3 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1947 4
|Ведомости 1066 2
|Forbes - Форбс 849 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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