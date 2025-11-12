Операторы связи добились от энергетиков снижения тарифов, но все равно остались недовольны

Суд отказал небольшим операторам связи в иске к ФАС, отказавшей возбуждать дела в отношении московского филиала «Россети» в связи с повышением цен на аренду линий электропередач для размещения каналов связи. За время разбирательства «Россети» в два раза снизили эти тарифы, что, по мнению ФАС, является экономически обоснованным.

Решение суда по иску операторов связи к ФАС и «Россети»

Арбитражный суд Москвы Московского округа отклонил иск небольших операторов фиксированной связи, объединенных в Ассоциацию малых операторов связи регионов (АМОР), к Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Причиной иска является отказ ФАС возбуждать дело по жалобе операторов связи к «Россети - Московский регион» («Россети - МР», входит в холдинг «Россети»).

Иск был подан компанией «Квант» с привлечением в качестве третьих лиц других операторов связи - «Аксай Телеком», «Битрейс Телеком», «Интером», «Гер Грин» и «Инко Телеком». Также в качестве третьего лица к делу были привлечены «Россети -МР».

История конфликта

Операторы связи арендуют у «Россетей» линии электропередач для размещения на них ВОЛС (волоконно-оптических линий связи) с целью предоставления абонентам услуг проводного интернета. В 2019 г. «Россети - МР» поменяли принцип тарификации при аренда воздушных линий электропередач (ВЛ) для размещения на них ВОЛС: с километража линий на количество опор.

Фото: whatwolf / Фотобанк Freepik Небольшие операторы связи не смогли добиться антимонопольного дела против московского филиала «Россети» в связи с повышением цен на аренду линий электропередач, но «Россети» сами успели снизить эти цены вдвое

В 2022 г. ФАС, изучив рынок размещения ВОЛС на опорах в Московской области, признала доминирующее положение «Россетей МР», а их тарифы - экономически необоснованными. «Россети - МР» ввели новые тарифы - также исходя из количества задействованных опор, которые ФАС посчитала обоснованными.

Однако затем «Россети - МР» поменяли единицу измерения - с «подвеса» («рубли/опора*месяц) на «провод» («рубли/соприкосновение провода в подвесе с опорой*месяц») без изменения методики расчета и размера тарифа. По утверждению истцов это привело к кратному росту их расходов, что делает нерентабельным оказанием услуг связи в малых населенных пунктов.

Летом 2024 г. операторы связи обратились в ФАС с жалобой на «Россети - МР». Однако до ноября 2025 г. ФАС не приняла решений о возбуждении антимонопольного дела или об отказе в этом, хотя по Закону «О защите конкуренции» на принятие решение по данному вопросу отводится три месяца.

Операторы связи обратились в Арбитражный суд Москвы, требуя признать незаконным бездействие ФАС, а также обязать ведомство возбудить дело в отношении «Россети - МР». Суд иск отклонил, посчитав, что не может обязать ФАС возбудить, а пропуск трехмесячного срока не мешает возбудить дело в будущем. Апелляционная инстанция согласилась с жми вердиктом.

Операторы связи подали кассационную жалобу. Арбитражный суд Московского округа начал ее рассмотрение 9 октября, но перенес вынесение решение на 11 ноября. Это - довольны необычная практика для кассационной инстанции, которая не исследует новых доказательств, а проверят лишь законность решений предыдущих инстанций.

Изменение тарифов «Россетей»

В промежутке между двумя судебными заседаниями ФАС сообщило о получении письма от «Россети - МР» о добровольном установлении новой формулы расчетов с ноября 2025 г. Из тарифов были исключены затраты на переподвес линий связи при капитальном ремонте воздушных линий. Теперь эти затраты были исключены и тарифы устанавливаются на основании фактически понесенных затрат, которые подтверждаются финансовой отчетностью. Также тарифы были снижены с 97 руб. до 49,5 руб. за размещение одного кабеля на одной опоре 0,4 кВ.

По мнению ФАС, «принятия новой методики расчета позволит снизить необоснованную финансовую нагрузку на операторов при размещении оборудования связи на инфраструктуре «Россети», сохранит за ними возможность осуществления социальной функции по предоставлению услуг связи и интернета, в том числе в отдаленных населенных пунктах, расширит зоны покрытия, благодаря высвободившимся средствам на строительство новых сетей связи, а также поспособствует развитию отрасли в целом!.

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Антон Горелкин. «Недавно в некоторых регионах «Россети» неожиданно выставили операторам новый тариф на аренду опор линии электропередач – в два-три раза выше прежнего, - рассказал депутат, - Если раньше оператор платил фиксированную стоимость за аренду всей опоры, теперь эту цену «Россети» начали применять к каждому проводу, размещенному на ней. А заодно включили в тариф затраты на капремонт. Представители отраслевых ассоциаций связи обратились в ФАС и Правительство РФ с жалобой на ограничение конкуренции и создание барьеров выхода на рынок услуг связи. Было очевидно, что если компания начнет придерживаться такой политики в масштабах всей страны, сроки ликвидации цифрового неравенства для жителей России могут замедлиться, и довольно драматично».

По мнению Горелкина, ФАС удалось выполнить роль медиатора и урегулировать конфликт: «Россети Московский регион» после целой серии консультаций в добровольном порядке пересмотрели порядок формирования тарифов на доступ к своей инфраструктуре. Расходы на монтаж кабеля связи при капитальном ремонте из тарифа теперь исключены, а стоимость размещения каждого из них была снижена до разумных пределов. Рассчитываю, что компания впредь будет придерживаться справедливой тарифной политики не только в тех регионах, где её перегибы вызвали возмущение отрасли и необходимость вмешательства ФАС.

Почему операторы связи все равно не довольны

Впрочем, операторы связи не были довольны, ФАС сообщили им об отказе в возбуждения антимонопольного дела. Как сообщил на заседании суда президент АМОР Дмитрий Галушко, ФАС не выполнила функции «медиатора» и не выслушала все стороны. «До 1 ноября 2025 г. у «Россети - МР» действовали незаконные тарифы и ФАС с ними ничего не сделало, - говорит Галушко. - Кроме того, из-за изменения единицы тарификации тарифы «Россети - МР» выросли примерно в шесть раз, теперь же они снизятся, то общий рост составит три раза».

Галушко напомнил, что малые операторы связи оказывают услуги доступа в интернет в небольших населенных пунктах, где в результате антитеррористических мероприятий глушится сигнал мобильного интернета. Но из-за тарифов «Россети - МР» они будут вынуждены уйти оттуда.

Представитель «Инко-Телеком» Дмитрий Медведев назвала «нонсенсом» ситуацию, когда ФАС провела переговоры с «Россети - МР», а самих операторов связи до обсуждения этого вопроса на допустили. « Это не ФАС, это не работа о защите конкуренции, - заявил он. - К тому же не было проделано работы по старому приказу «Россети- МР».

Представители ФАС и «Россети - МР» возражали против удовлетворения иска. «Сотовые операторы (на самом деле, речь об операторах фиксированной связи - прим. CNews) рассказывают нам про свою тяжелую жизнь, но ни одного документа в доказательство своей позиции не привел, - заявил представитель «Россети - МР». - После же внесения изменения в порядок расчетов новые тарифы стали экономически обоснованными».

Суд встал на сторону ФАС и «Россети-МР». В то же время, как пояснил CNews Медведев, истцам удалось добиться получения ответа от ФАС об отказе в возбуждении антимонопольного дела. Теперь у них есть возможность его обжаловать.