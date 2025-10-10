Разделы

Битрейс Телеком

Битрейс Телеком

УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 Связисты судятся с чиновниками и энергетиками: Интернет станет убыточным в малых населенных пунктах 2
19.08.2024 Связисты жалуются: энергетики по-тихому поменяли тарифы на аренду линий электропередач 3
11.07.2024 Московские провайдеры пригрозили подорожанием интернета не по своей вине 2

Публикаций - 3, упоминаний - 7

Битрейс Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 203 2
МКД 69 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 637 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 138 2
Орёлоблэнерго 1 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 310 1
Судебная власть - Judicial power 2390 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1060 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2235 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3488 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 741 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 348 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 10 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11107 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21730 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4822 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71570 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16888 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6588 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9568 1
FreePik 1327 2
Калачев Алексей 2 1
Павлухина Оксана 5 1
Полторак Елена 1 1
Панкратов Алексей 1 1
Терентьев Александр 2 1
Галушко Дмитрий 21 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45227 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7985 2
Россия - ЦФО - Орловская область 348 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6701 2
Энергетика - Energy - Energetically 5437 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1994 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4285 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 986 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 426 1
Аренда 2555 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1327 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7416 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54291 1
Ведомости 1174 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392156, в очереди разбора - 733255.
Создано именных указателей - 184252.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

