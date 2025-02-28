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Захарова Ольга



28.02.2025 70% россиян считают применение искусственного интеллекта самым востребованным и актуальным цифровым навыком 1
04.09.2024 Интернет-провайдеров пригрозили лишить лицензии за «ускорение YouTube» 1
10.12.2019 Everland и «Билайн» запустили платформу для трудоустройства людей с инвалидностью 1
15.12.2014 «ВымпелКом» объявил о новых назначениях в корпоративном сегменте 1
12.08.2014 Новым коммерческим директором «Астерос» стал один из его основателей 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Захарова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 2
Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 82 1
ИИ-Технологии 118 1
Google LLC 11838 1
HP Inc. 5694 1
Cisco Systems 5125 1
МегаФон 8969 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 1
Microsoft Corporation 24684 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
Пространство равных возможностей АНО 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
Совкомбанк ПАО 258 1
ВкусВилл - Избёнка 160 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7395 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2529 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 1
Фонд президентских грантов 15 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 316 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20774 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13976 2
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 68 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7161 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16051 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2863 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11692 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 439 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 331 1
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МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 12 1
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ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 79 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 141 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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