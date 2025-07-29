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Васильев Вячеслав


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Александр Тараканов возглавит департамент ИБ в группе Rubytech 1
11.08.2015 «Билайн» и ДИТ Москвы обеспечат SMS-информирование москвичей 1
24.07.2015 «Билайн Бизнес» обеспечит связью сотрудников телецентра «Останкино» 1
23.12.2014 «Билайн Бизнес» стал поставщиком услуг связи для ЦИК РФ 1
15.12.2014 «ВымпелКом» объявил о новых назначениях в корпоративном сегменте 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Васильев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8984 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 437 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1668 1
Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 82 1
МегаФон 9450 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13505 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 125 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2629 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 222 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 388 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1950 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8317 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28449 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8710 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11767 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 333 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1240 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 992 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21370 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 357 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3778 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9432 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25103 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8817 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7029 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22167 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11706 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1050 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6586 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14179 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 1
Захарова Ольга 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7846 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Европа 24460 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53358 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19587 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6614 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 120 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5654 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5426 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5315 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3683 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 578 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1588 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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