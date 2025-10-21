Разделы

«Бастион» усиливает направление по работе с государственными структурами и госкомпаниями

Компания по информационной безопасности «Бастион» объявила об открытии направления по работе с государственными структурами и госкомпаниями (B2G). Команду возглавил Вячеслав Васильев, заместитель генерального директора по B2G «Бастион», — эксперт в сфере информационной безопасности, более чем с 20-летней практикой в ИБ, ИТ и телекоме. Об этом CNews сообщили представители компании «Бастион».

На должность заместителя директора направления B2G к команде «Бастиона» присоединился Дмитрий Романченко, посвятивший карьеру развитию отечественного ИБ-рынка.

Усиление направления B2G обеспечит трансформацию предложения ИБ-сервисов и услуг и его персонализацию под запросы государственных заказчиков и госкомпаний. «Бастион» видит свою роль в качестве бизнес-партнера государственных организаций и компаний в области обеспечения перспективных защищенных ИТ-технологий, готовых к отражению актуальных кибератак. Кроме того, обновленный вектор развития «Бастиона» усилит позиции всех компаний, занимающихся информационной безопасностью в составе «ИКС Холдинга».

«Государственный сектор является одним из ключевых драйверов развития отечественных ИТ-технологий и кибербезопасности. Наша цель — предлагать заказчикам комплексные услуги, обеспечивающие динамичное развитие их информационной среды, подчеркивая при этом высокие отраслевые стандарты информационной безопасности и цифрового доверия. Решение создать в компании подразделение B2G демонстрирует готовность «Бастиона» формировать глобальную повестку по вопросам кибербезопасности и является нашим вкладом в защиту цифрового будущего страны. Мы уверены, что совместные усилия бизнеса и государства станут ключом к укреплению технологического и информационного суверенитета России», — отметил Федор Севастьянов, генеральный директор «Бастион».

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

«Стоять у истоков такого масштабного и значимого направления в компании означает открывать новые горизонты и закладывать фундамент для долгосрочного сотрудничества с государственным сектором. Работа рука об руку с лучшими ИБ-специалистами и признанными экспертами позволяет нам выстраивать надежную стратегию киберзащиты и формировать общую безопасную цифровую среду. B2G-направление в «Бастионе» призвано принимать участие в решении стратегически значимых государственных задач, укрепляя киберустойчивость на национальном уровне», — сказал Вячеслав Васильев, заместитель генерального директора по B2G «Бастион».

«Российский рынок информационных технологий созрел для потребления качественных интегрированных защищенных решений. Работа B2G-блока призвана изменить подход к реализации ИТ, ИБ-проектов и выстроить новый вектор, который будет соответствовать текущим реалиям и спросу на рынке. Таким образом мы сможем дать заказчикам и государству в целом обновленную палитру комплексных услуг и сервисов», — сказал Дмитрий Романченко, заместитель директора направления B2G «Бастион».

