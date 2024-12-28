Романченко Дмитрий
Романченко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловьев Игорь 52 3
|Сорокин Святослав 27 1
|Полянский Денис 11 1
|Сунгуров Андрей 15 1
|Эйгес Павел 97 1
|Паршин Максим 316 1
|Филиппов Сергей 35 1
|Крыжановский Константин 9 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Конягин Кирилл 8 1
|Казак Максим 162 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Миронов Сергей 61 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Мещеряков Кирилл 23 1
|Дьяков Петр 12 1
|Новак Евгений 2 1
|Усманов Алишер 301 1
|Павлюц Алексей 2 1
|Черепенников Антон 83 1
|Дорофеев Александр 12 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Лебедев Сергей 47 1
|Пыслару Аркадий 7 1
|Сердюк Виктор 40 1
|Бастанжиева Елена 6 1
|Матвеев Лев 64 1
|Бакшинский Олег 13 1
|Милованов Андрей 31 1
|Самолетов Владимир 3 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Шуртаков Константин 2 1
|Муратов Александр 5 1
|Аклснис Виктор 1 1
|Головлев Максим 8 1
|Абрамчук Игорь 1 1
|Гуцало Елена 1 1
|Калемберг Денис 30 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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