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Романченко Дмитрий



28.12.2024 Доля иностранных вендоров на российском рынке ИБ сократилась втрое 1
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
09.11.2022 Рынок ИБ затормозил после «ковидного» рывка 1
17.06.2019 Гиперконвергентная платформа «Скала-Р» получила поддержку vGate 1
25.08.2016 Interlab IBS представил линейку прикладных защищенных систем на платформе «Скала-Р» 1
29.04.2015 Электронные идентификаторы «Рутокен» совместимы с решением Parallels VDI 1
02.04.2015 IBS представила новую версию сертифицированного решения Parallels VDI 1
11.02.2015 IBS выполнила проект модернизации системы защиты государственных информационных систем Минфина России 1
17.09.2014 IBS получила сертификат ФСТЭК на систему Parallels VDI 1
17.12.2013 IBS создала защищенную сеть передачи данных для сети медицинских клиник «Семейные» 1
11.12.2013 IBS разработала типовое решение для защищенное доступа к приложениям Oracle E-Business Suite 1
03.12.2013 IBS провел аккредитацию Удостоверяющего центра электронной подписи Арбитражных судов РФ 1
11.12.2008 Арбитражные суды РФ управляют персоналом с помощью Oracle E-Business Suite 1
10.10.2008 ИКТ в госсекторе: приказано ускоряться 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Романченко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 11
Код Безопасности 616 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 3
Softline - Софтлайн 2810 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 3
Oracle Corporation 6688 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
Крок - Croc 1777 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Норси-Транс - НТ 108 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 2
ИКС 318 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Dell EMC 5027 1
Broadcom - VMware 2359 1
Microsoft Corporation 24625 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
Ниеншанц 122 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
МФИ Софт 123 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 47 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
Ростелеком 9700 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 1
8213 1
InnoSTage - Инностейдж 140 1
ДиалогНаука 251 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 3
Судебная власть - Judicial power 2309 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 55 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 117 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 13
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 314 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 370 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 1
Parallels VDI 11 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 3
Linux OS 9936 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Microsoft Windows 15656 2
Forcepoint - Stonesoft StoneGate Firewall/VPN - Forcepoint NGFW 11 2
Код Безопасности - vGate 73 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
ЛИССИ УЦ ПАК 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 77 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 101 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Parallels Cloud Server - Parallels Cloud Storage - Parallels Cloud Computing Platform 7 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Kraftway System Manager 6 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 1
Dell EMC Captiva 29 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 39 1
КриптоПро CSP СКЗИ 211 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 38 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 17 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 97 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 1
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 1
Соловьев Игорь 52 3
Сорокин Святослав 27 1
Полянский Денис 11 1
Сунгуров Андрей 15 1
Эйгес Павел 97 1
Паршин Максим 316 1
Филиппов Сергей 35 1
Крыжановский Константин 9 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Конягин Кирилл 8 1
Казак Максим 162 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Миронов Сергей 61 1
Ершова Элеонора 67 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Дьяков Петр 12 1
Новак Евгений 2 1
Усманов Алишер 301 1
Павлюц Алексей 2 1
Черепенников Антон 83 1
Дорофеев Александр 12 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Ляпунов Игорь 121 1
Лебедев Сергей 47 1
Пыслару Аркадий 7 1
Сердюк Виктор 40 1
Бастанжиева Елена 6 1
Матвеев Лев 64 1
Бакшинский Олег 13 1
Милованов Андрей 31 1
Самолетов Владимир 3 1
Пустарнаков Роман 45 1
Шуртаков Константин 2 1
Муратов Александр 5 1
Аклснис Виктор 1 1
Головлев Максим 8 1
Абрамчук Игорь 1 1
Гуцало Елена 1 1
Калемберг Денис 30 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Европа Восточная 3075 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Европа 21767 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 279 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 379 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Грузия 1240 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 623 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 255 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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