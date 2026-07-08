Индексная книга (каталог) CNews*
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Абрамчук Игорь
СОБЫТИЯ
|08.07.2026
|CoreBit.NGFW прошёл сертификацию ФСТЭК России по требованиям к многофункциональным межсетевым экранам 1
|19.12.2023
|После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Абрамчук Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Бакшинский Олег 15 1
|Романченко Дмитрий 15 1
|Пустарнаков Роман 54 1
|Головлев Максим 16 1
|Милованов Андрей 46 1
|Бастанжиева Елена 6 1
|Калемберг Денис 32 1
|Гадыльшин Оскар 3 1
|Матвеев Лев 64 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.