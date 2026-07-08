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Абрамчук Игорь

СОБЫТИЯ


08.07.2026 CoreBit.NGFW прошёл сертификацию ФСТЭК России по требованиям к многофункциональным межсетевым экранам 1
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Абрамчук Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 487 1
Фактор-ТС 25 1
Анкад - Ancud 50 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 190 1
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 136 1
Свемел МВП - Swemel 33 1
АйТи Бастион - IT Bastion 152 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 79 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 416 1
ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 16 1
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Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 334 1
ИКС - Цитадель ГК 108 1
Ц1 - ЦИКАДА - Инфотактика 19 1
Амикон 19 1
Multifactor - Мультифактор 128 1
R-Vision - Р-Вижн 262 1
Cloud Networks - Облачные сети 45 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 277 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 516 1
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Атлас-Карт 15 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 588 1
ИСБ НПФ - Информационные системы безопасности Научно производственная фирма 3 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 349 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 230 1
SafeTech - СэйфТек 128 1
Код Безопасности 799 1
ICL ГК - ICL Group 477 1
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13118 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24200 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2019 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2450 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33222 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10134 1
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Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
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Бакшинский Олег 15 1
Романченко Дмитрий 15 1
Пустарнаков Роман 54 1
Головлев Максим 16 1
Милованов Андрей 46 1
Бастанжиева Елена 6 1
Калемберг Денис 32 1
Гадыльшин Оскар 3 1
Матвеев Лев 64 1
Россия - РФ - Российская федерация 164900 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3550 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5724 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53094 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5086 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15904 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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