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Калемберг Денис


14.03.2025 Участники дискуссионного клуба «Атриум» обсудили развитие информационных технологий 1
31.10.2024 SafeTech: банки постепенно отказываются от SMS 1
13.09.2024 «PayControl ГОСТ» позволит в ДБО BSS подтверждать транзакции по требованиям 683-П от ЦБ 1
02.09.2024 «Школа кибербезопасности» SafeTech продолжит работу в новом учебном году 1
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
11.09.2023 SafeTech объявила об усилении команды 1
29.06.2023 «КриптоПро Ключ» – новое слово в безопасности мобильной подписи 1
12.12.2022 SafeTech получила патент на технологию подтверждения операций в цифровых каналах, лежащую в основе PayControl 1
22.03.2022 Банки докатились до «Авито» и торрентов. Из-за санкций они закупают подержанное «железо» и качают пиратский софт 1
27.10.2020 Решение PayControl успешно прошло анализ уязвимостей по ОУД4 1
12.01.2017 Все для удобства: криптосервисы осваивают облака и телефоны 1
20.01.2016 Решение SafeTouch на базе Faktura.ru внедрено в Аресбанке 1
10.12.2015 R-Style Softlab предложила новый способ защиты систем ДБО с помощью технологий SafeTech 1
09.09.2015 «Банк Инноваций и Развития» внедрил PayControl для защиты платежей частных клиентов в системе интернет-банкинга BSS 1
24.03.2015 Устройства SafeTouch защищают клиентов банка «Петрокоммерц» от интернет-мошенничества в системе «ДБО BS-Client» 1
24.10.2014 «Рост Банк» внедрил решение SafeTech для обеспечения повышенной безопасности корпоративных клиентов интернет-банка 1
03.09.2014 Мобильное средство подтверждения транзакций PayControl встроено в систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 1
17.07.2014 Устройства SafeTouch защитят клиентов «Татфондбанка» от мошенничества 1
28.05.2013 Банк «Кольцо Урала» повысил защищенность системы ДБО для юридических лиц с помощью BSS, «Аладдин Р.Д.» и SafeTech 1
07.11.2012 «Военно-Промышленный Банк» защитил счета корпоративных клиентов от мошенников при помощи SafeTouch 1
20.07.2012 СКЗИ «КриптоПро eToken CSP» оснащено поддержкой считывателя смарт-карт SafeTouch 1
28.02.2012 Система ДБО isFront оснащена поддержкой считывателя смарт-карт SafeTouch 1
17.01.2012 BSS и SafeTech защитят клиентов систем ДБО от компьютерного мошенничества 1
10.02.2011 Клиенты BSS выбирают защиту eToken от «Аладдин Р.Д.» 1
01.02.2011 Group-IB совместно с УЭБ предотвратили хищение свыше 36 млн руб. со счетов 457 компаний 1
02.11.2010 Новый модуль трояна Zeus опустошает банковские счета 1
27.10.2010 Digital Security и Aladdin предлагают комплексный подход к защите ДБО 1
19.10.2010 Система ДБО «Банка Интеза» под комплексной защитой eToken PASS и Kaspersky Internet Security 1
01.12.2009 eToken защитит клиентов системы интернет-банкинга «Телебанк» 1
26.12.2008 eToken PАSS обеспечивает безопасную работу клиентов системы ECASH 1
14.07.2008 eToken защищает агентов платежной системы ОСМП 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Калемберг Денис и организации, системы, технологии, персоны:

SafeTech - СэйфТек 93 22
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 11
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 6
КриптоПРО - Крипто-ПРО 408 5
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 636 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4942 2
ESET - ESET Software 1135 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1223 2
Google LLC 11860 1
Apple Inc 12177 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 658 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 70 1
SAP SE 5296 1
Cisco Systems 5133 1
Oracle Corporation 6726 1
Microsoft Corporation 24712 1
ОТР ГК - ОТР 2000 216 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 724 1
Степ Ап - Step Up 12 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 373 1
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 16 1
Aladdin Software Security R.D. 116 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 156 1
Крок - Croc 1779 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 53 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2170 1
Softline - Софтлайн 2876 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 322 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 201 1
Газинформсервис - ГИС 286 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 305 1
Цифра ГК 2445 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 200 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 137 1
АйТи Бастион - IT Bastion 103 1
Код Безопасности 630 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 895 1
ВТБ - Почта Банк 468 1
Кольцо Урала КБ 14 1
Траст НБ - Рост Банк - Казанский АБ 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4824 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4213 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5012 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3073 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28082 21
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4196 18
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3874 16
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25625 2
SafeTech - SafeTouch 29 10
BSS BS-Client ДБО 125 9
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 8
SafeTech - PayControl 44 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4562 3
Aladdin eToken PASS 20 3
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 125 2
Aladdin eToken ГОСТ 41 2
BSS Digital2Go 16 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2989 1
Kaspersky Internet Security 460 1
Oracle Java - язык программирования 3103 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 395 1
Apple Pay 491 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 137 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 352 1
Linux OS 10068 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 593 1
КриптоПро eToken CSP 5 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 227 1
Positive Technologies - XSpider 34 1
Tenable Security - Nessus Security Scanner 11 1
КриптоПро HSM ПАКМ СКЗИ - программно-аппаратные криптографические модули 9 1
КриптоПро Ключ 4 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 28 1
Степ Ап - Телебанк 6 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 46 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 21 1
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 1
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КриптоПРО - КриптоКлюч - Мой Ключ 3 1
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