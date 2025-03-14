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Калемберг Денис
Калемберг Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Патешман Виталий 42 5
|Шелудченко Павел 4 3
|Сачков Илья 123 2
|Серегин Алексей 7 2
|Синцов Алексей 13 2
|Маслов Юрий 10 1
|Груздев Сергей 46 1
|Журихин Павел 16 1
|Муканова Мадина 14 1
|Матросов Александр 45 1
|Уханов Дмитрий 3 1
|Баранов Алексей 17 1
|Хайсанов Константин 11 1
|Харюшин Николай 1 1
|Кофтун Виктор 1 1
|Лукацкий Алексей 120 1
|Амшаринский Дмитрий 2 1
|Сорокин Кирилл 1 1
|Букатов Кирилл 2 1
|Царев Евгений 23 1
|Курепкин Игорь 16 1
|Мельниченко Павел 1 1
|Конин Александр 3 1
|Смышляев Станислав 15 1
|Бастанжиева Елена 6 1
|Матвеев Лев 64 1
|Бакшинский Олег 13 1
|Милованов Андрей 31 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Головлев Максим 10 1
|Абрамчук Игорь 1 1
|Санин Александр 32 1
|Романченко Дмитрий 14 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3238 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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