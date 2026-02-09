Разделы

Маслов Юрий


СОБЫТИЯ


09.02.2026 Исследование LDM: три из четырех российских компаний рискуют потерять юридическую силу кадровых документов из-за неверного хранения 1
08.04.2021 Liberica JDK допущена ФСБ к использованию как среда функционирования новой версии «Криптопро JCP» 1
21.01.2020 «Техносерв» и «Криптопро» заключили партнерское соглашение 1
10.05.2017 РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров 1
14.04.2017 CNews приглашает на круглый стол «Сфера электронных услуг России. Пути развития и угрозы» 1
03.02.2017 Продлен сертификат ФСБ России на «КриптоПро Рутокен CSP» 1
12.01.2017 Все для удобства: криптосервисы осваивают облака и телефоны 1
11.02.2014 Совместный продукт «Крипто-Про» и «Актив» получил сертификат ФСБ 1
27.01.2014 Активисты требуют отвязать сдачу налоговой отчетности от Windows и Internet Explorer 1
06.08.2013 Линейка «Защищенная мобильность» Digital Design включена в каталог решений «Крипто-Про» 1
21.04.2011 Новый закон: приживется ли ЭЦП в России? 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Маслов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 438 9
Microsoft Corporation 25327 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 346 2
Google LLC 12332 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 113 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 1
Системы и Проекты ГК 40 1
Apple Inc 12729 1
Oracle Corporation 6901 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1189 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1268 1
Docsvision - ДоксВижн 1034 1
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 53 1
SafeTech - СэйфТек 110 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 99 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13023 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3145 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3569 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 142 2
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 52 1
Администрация Президента РФ - Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 9 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3477 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6337 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 1
Федеральное казначейство России 1879 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 30 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73753 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13389 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4799 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31988 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 452 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1018 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 200 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17183 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 463 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 362 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 2
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 421 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
Jailbreak - Джейлбрейк - получение админских прав 127 1
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 118 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2873 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1283 1
CAdES - CMS Advanced Electronic Signatures - стандарт электронной подписи 27 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4515 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 129 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 80 1
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 162 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 333 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 129 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 1
КриптоПро CSP СКЗИ 249 4
Apple iOS 8316 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3060 2
Microsoft Windows 16426 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5912 2
Oracle Java - язык программирования 3351 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1539 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 190 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2078 1
Актив - Актив-софт - КриптоТри ПАК - Крипто3 ПАК 6 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1053 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7402 1
Apple iPad 3944 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 118 1
Linux OS 11009 1
Apple macOS 2282 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 1
Apple Pay 505 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1433 1
Oracle Java Development Kit - JDK 198 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 413 1
Axiom JDK - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 40 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 132 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 121 1
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 51 1
Oracle TCK - Oracle Technology Compatibility Kit 15 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 34 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 87 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 1
КриптоПро JCP СКЗИ 13 1
Горелов Дмитрий 61 4
Малинин Юрий 11 2
Романов Кирилл 32 2
Попов Евгений 11 2
Лабуцкая Анастасия 4 2
Соколова Анастасия 12 1
Давыдова Анна 6 1
Прескарьян Артем 11 1
Шмырев Денис 3 1
Новиков Федор 4 1
Баранов Алексей 19 1
Макаров Станислав 117 1
Пономарев Илья 72 1
Михайлов Владимир 38 1
Калемберг Денис 31 1
Альперович Михаил 15 1
Габриэль Владимир 10 1
Овчинников Василий 18 1
Загоруйко Александр 5 1
Бортащенок Татьяна 1 1
Андреев Владимир 100 1
Белокрылов Александр 27 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 158256 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13585 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53571 1
Европа 24678 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46076 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3256 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Япония 13565 1
Германия - Федеративная Республика 12959 1
Франция - Французская Республика 8000 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1613 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 8
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 5
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 430 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 764 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 49 1
Федеральный закон 119-ФЗ - Закон о дальневосточном гектаре - Дальневосточный гектар - Бесплатный гектар 8 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 90 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 210 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 670 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10425 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1068 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2975 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2325 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4423 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 384 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11442 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
CNews AWARDS - награда 556 1
