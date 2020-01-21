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«Техносерв» и «Криптопро» заключили партнерское соглашение

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«Техносерв», российский системный интегратор, и разработчик средств криптографической защиты информации «Криптопро» объявили о заключении партнерского соглашения.

Компания «Криптопро» − разработчик средств криптографической защиты информации (СКЗИ) и программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих применение электронной подписи (ЭП). «Техносерв» будет использовать решения разработчика для обеспечения высокой степени безопасности ИКТ-инфраструктуры и создания корпоративных удостоверяющих центров (УЦ). Особый интерес представляет решение на базе «Криптопро DSS». Это облачная реализация ЭП, позволяющая расширить список совместимых устройств, снизить стоимость владения и развертывания ее инфраструктуры. Данные технологии востребованы заказчиками интегратора, среди которых крупные государственные структуры, финансовые организации, промышленные предприятия, операторы связи и компании других отраслей.

«Разработка средств криптографической защиты информации и развитие инфраструктуры открытых ключей являются основными направлениями деятельности "Криптопро". Мы предлагаем решения, гарантирующие обеспечение максимальной безопасности, поддерживаем интеграцию с ведущими российскими и зарубежными ИТ-решениями и оказываем полный спектр услуг удостоверяющего центра», – отметил Юрий Маслов, коммерческий директор компании «Криптопро».

«У нас уже есть положительный опыт сотрудничества с "Криптопро" в части создания корпоративных удостоверяющих центров, и мы хотим его укрепить. Наша компания активно развивает направление информационной безопасности, наращивая технологическую экспертизу и развивая партнерские отношения с ключевыми поставщиками. Такой вектор способствует повышению надежности предлагаемых нами продуктов, а широкий спектр позволяет проектировать оптимальное решение для каждого из заказчиков», – сказал Денис Шмырев, заместитель директора центра компетенций по информационной безопасности компании «Техносерв».

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