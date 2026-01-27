Получите все материалы CNews по ключевому слову
Федеральный закон 119-ФЗ Закон о дальневосточном гектаре Дальневосточный гектар Бесплатный гектар
«Закон о дальневосточном гектаре» — федеральный закон Российской Федерации, действующий с 1 июня 2016 года и регулирующий земельные, лесные и иные отношения, связанные с предоставлением гражданам Российской Федерации земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.
Дальневосточный гектар
Программа «Дальневосточный гектар» стартовала в 2016 году и действует до 2040 года. Ее задача — привлечь людей в отдаленные регионы страны для развития территорий, стимулирования роста числа фермеров и предпринимателей, увеличения числа жителей и снижения оттока населения в города.
Участниками программы могут стать все граждане России, готовые переехать на Дальний Восток. Площадь предоставляемого участка составляет 1 гектар на человека, но при коллективной заявке размер участка может быть увеличен.
Важным условием является то, что участки получают на срок 4-5 лет во временное пользование под реализацию бизнес-плана, а только потом землю можно оформить в собственность или взять в аренду на 49 лет. В случае неиспользования земли ее изымают у заявителя.
В программе «Дальневосточный гектар» участвуют следующие регионы: Забайкалье, Приморский край, Бурятия, Хабаровский край, Якутия, Сахалин.Арктический гектар
Программа «Арктический гектар» запущена в 2021 году и действует до 2035 года. Условия получения участка не отличаются от программы Дальневосточного гектара. Разница заключается в географии участков.
В программе «Арктический гектар» участвуют регионы: Мурманская область, Архангельская область, Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Плюсы и минусы
Преимуществами этих программ являются «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека». Они позволяют участникам построить жилой дом на условиях льготного кредитования. Еще одно преимущество — это возможность получения земельного участка в собственность или долгосрочную аренду на безвозмездной основе.
При этом важно отметить, что земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» могут выдаваться на расстоянии от городов, где нет базовой инфраструктуры, а под землей находится слой вечной мерзлоты, усложняющий земледелие и строительство, поэтому предварительно лучше изучить карту регионов.
Участки по программе «Арктический гектар» тоже выдаются в суровой климатической зоне, границы которых отмечены на карте.
Из-за отдаленности от населенных пунктов возрастают расходы на строительство (обогрев вагончиков для рабочих, доставка стройматериалов, выезд бригады), подключение электричества и проведение дорог.
Кроме того, важно помнить об условиях получения гектара в собственность: это происходит только спустя 4-5 лет при выполнении поставленных задач по развитию территории. До этого времени участники вкладывают деньги в землю, которая им не принадлежит, а значит, рискуют потерять свои инвестиции.
Гектар в Центральном федеральном округе: как получить
Советуем рассмотреть как альтернативу частные, социально направленные программы. Проект «Мой гектар» предлагает земельные участки в собственность по доступным ценам: гектар в топовой локации можно приобрести за 100 000 рублей. Поселки расположены в туристически привлекательных местах в лучших районах ЦФО: Валдай, Волга, Вазуза, Селигер, Малое Золотое кольцо, Завидово и Подмосковье. В каталоге можно выбрать участки под любые цели: от строительства дома или усадьбы до организации глэмпинга или открытия фермы.
СОБЫТИЯ
Федеральный закон 119-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Басова Мария 1 1
|Путин Владимир 3378 1
|Андреев Владимир 100 1
|Маслов Юрий 10 1
|Овчаров Евгений 13 1
|Лаут Артур 2 1
|Макаров Станислав 117 1
|Пономарев Илья 72 1
|Андрианов Дмитрий 19 1
|Габриэль Владимир 10 1
|Овчинников Василий 18 1
|Загоруйко Александр 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.