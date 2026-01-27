Разделы

Федеральный закон 119-ФЗ - Закон о дальневосточном гектаре - Дальневосточный гектар - Бесплатный гектар

«Закон о дальневосточном гектаре» — федеральный закон Российской Федерации, действующий с 1 июня 2016 года и регулирующий земельные, лесные и иные отношения, связанные с предоставлением гражданам Российской Федерации земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.

Дальневосточный гектар

Программа «Дальневосточный гектар» стартовала в 2016 году и действует до 2040 года. Ее задача — привлечь людей в отдаленные регионы страны для развития территорий, стимулирования роста числа фермеров и предпринимателей, увеличения числа жителей и снижения оттока населения в города.

Участниками программы могут стать все граждане России, готовые переехать на Дальний Восток. Площадь предоставляемого участка составляет 1 гектар на человека, но при коллективной заявке размер участка может быть увеличен.

Важным условием является то, что участки получают на срок 4-5 лет во временное пользование под реализацию бизнес-плана, а только потом землю можно оформить в собственность или взять в аренду на 49 лет. В случае неиспользования земли ее изымают у заявителя.

В программе «Дальневосточный гектар» участвуют следующие регионы: Забайкалье, Приморский край, Бурятия, Хабаровский край, Якутия, Сахалин.Арктический гектар

Программа «Арктический гектар» запущена в 2021 году и действует до 2035 года. Условия получения участка не отличаются от программы Дальневосточного гектара. Разница заключается в географии участков.

В программе «Арктический гектар» участвуют регионы: Мурманская область, Архангельская область, Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Плюсы и минусы

Преимуществами этих программ являются «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека». Они позволяют участникам построить жилой дом на условиях льготного кредитования. Еще одно преимущество — это возможность получения земельного участка в собственность или долгосрочную аренду на безвозмездной основе.

При этом важно отметить, что земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» могут выдаваться на расстоянии от городов, где нет базовой инфраструктуры, а под землей находится слой вечной мерзлоты, усложняющий земледелие и строительство, поэтому предварительно лучше изучить карту регионов.

Участки по программе «Арктический гектар» тоже выдаются в суровой климатической зоне, границы которых отмечены на карте.

Из-за отдаленности от населенных пунктов возрастают расходы на строительство (обогрев вагончиков для рабочих, доставка стройматериалов, выезд бригады), подключение электричества и проведение дорог.

Кроме того, важно помнить об условиях получения гектара в собственность: это происходит только спустя 4-5 лет при выполнении поставленных задач по развитию территории. До этого времени участники вкладывают деньги в землю, которая им не принадлежит, а значит, рискуют потерять свои инвестиции.

Гектар в Центральном федеральном округе: как получить

Советуем рассмотреть как альтернативу частные, социально направленные программы. Проект «‎Мой гектар» предлагает земельные участки в собственность по доступным ценам: гектар в топовой локации можно приобрести за 100 000 рублей. Поселки расположены в туристически привлекательных местах в лучших районах ЦФО: Валдай, Волга, Вазуза, Селигер, Малое Золотое кольцо, Завидово и Подмосковье. В каталоге можно выбрать участки под любые цели: от строительства дома или усадьбы до организации глэмпинга или открытия фермы.

