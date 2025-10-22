Разделы

КриптоПро Рутокен CSP СКЗИ


22.10.2025 Центр управления «Рутокен» теперь доступен для Windows 1
24.07.2017 «Актив» получила сертификат ФСТЭК РФ на ПАК «Рутокен» 1
03.02.2017 Продлен сертификат ФСБ России на «КриптоПро Рутокен CSP» 3
01.02.2016 USB-токены «Рутокен» с неизвлекаемыми ключами электронной подписи повышают защищенность «КриптоПро CSP» 1
10.11.2015 R-Style Softlab адаптировала «InterBank Corporate: ДБО юридических лиц» для работы в новой версии Google Chrome 1
11.02.2014 Совместный продукт «Крипто-Про» и «Актив» получил сертификат ФСБ 3
01.08.2012 Система криптозащиты «Карма» протестирована на совместимость с идентификаторами Rutoken 1
24.03.2011 «Рутокен ЭЦП» получил сертификат ФСБ России 1
21.09.2010 "Крипто-Про" подводит итоги: 10 лет на переднем краю ИБ 1

КриптоПро Рутокен CSP СКЗИ и организации, системы, технологии, персоны:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 330 7
КриптоПРО - Крипто-ПРО 428 4
Microsoft Corporation 25167 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2240 1
Google LLC 12162 1
Cisco Systems 5212 1
Информзащита 840 1
Oracle Corporation 6847 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 831 1
АйТи 1430 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 675 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
Анкад - Ancud 49 1
Агава КБ 31 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 738 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 51 1
Альфа-Банк 1848 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3328 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3093 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4779 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2061 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3493 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 940 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 333 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 51 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6226 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4121 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4705 7
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1001 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13223 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 434 4
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 379 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71868 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10258 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56200 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12099 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4446 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25764 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 928 2
Стандартизация - Standardization 2219 2
Криптопровайдер - Cryptography Service Provider, CSP 59 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22572 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21658 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6156 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4391 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9642 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26907 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31033 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 543 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 311 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1231 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 977 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2342 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4420 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8563 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 434 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 715 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33489 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1865 1
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 127 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 198 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 182 7
КриптоПро CSP СКЗИ 227 5
Microsoft Windows 16212 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1427 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1775 2
КриптоПро eToken CSP 5 1
Microsoft ECP - Microsoft Enhanced Cryptographic Provider 9 1
КриптоПро HSM ПАКМ СКЗИ - программно-аппаратные криптографические модули 10 1
КриптоПро AH 1 1
КриптоПро ESP 1 1
КриптоПро IKE 1 1
Актив - Актив-софт - КриптоТри ПАК - Крипто3 ПАК 6 1
ЭОС Карма СКО - Система криптографического обеспечения прикладного программного обеспечения 8 1
Альфа-Банк - Альфа-Директ 8 1
КриптоПро - Магистра CSP СКЗИ 1 1
Oracle Java - язык программирования 3314 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 604 1
Microsoft Windows 7 1991 1
Google Chrome - браузер 1628 1
Microsoft Outlook 1415 1
Microsoft Windows 10 1860 1
Microsoft CryptoAPI 19 1
Linux OS 10764 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 307 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 537 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1006 1
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 51 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 139 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
КриптоПро IPsec 2 1
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 28 1
Актив - Рутокен Плагин 18 1
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 46 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 286 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 84 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 109 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 1
КриптоПро JCP СКЗИ 13 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 1
Netscape NPAPI - Netscape Plugin Application Programming Interface - Программный интерфейс подключаемых модулей Netscape 12 1
Горелов Дмитрий 61 5
Маслов Юрий 10 2
Чернова Наталья 4 1
Применко Эдуард 1 1
Попов Владимир 24 1
Волков Леонид 14 1
Малинин Юрий 11 1
Курепкин Игорь 16 1
Журихин Павел 16 1
Мамыкин Владимир 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 154851 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54427 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4369 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1043 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31442 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50746 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6807 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25675 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6600 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8266 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 937 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 726 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 84 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 426 1
CNews TV 747 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1621 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 47 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 144 1
Информзащита Учебный центр 38 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 99 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 1
РусКрипто 7 1
День молодёжи - 27 июня 978 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394704, в очереди разбора - 731746.
Создано именных указателей - 184864.
