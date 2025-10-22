Разделы

Центр управления «Рутокен» теперь доступен для Windows

Компания «Актив» сообщает о релизе пятой версии «Драйверов Рутокен». Входящий в их состав «Центр управления Рутокен» получил ключевое обновление — теперь он может работать как на Linux, так и на Windows 8 и новее. Все новые функции для настройки и управления ключевыми носителями «Рутокен» будут добавляться именно в «Центр управления Рутокен». Об этом CNews сообщили представители «Актив».

Центр управления «Рутокен» – это универсальный инструмент для администраторов ИТ-инфраструктуры и рядовых пользователей, которые работают с токенами и смарт-картами «Рутокен».

Новый «Центр управления Рутокен» входит в состав установщика «Драйверы Рутокен» версии 5.0.0.0. Для начала работы пользователю необходимо обновить пакет драйверов до последней версии. Приложение поддерживает актуальные устройства «Рутокен ЭЦП 3.0», «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен Lite». Важно отметить, что устаревшие устройства «Рутокен S» не поддерживаются.

Ключевые возможности «Центра управления Рутокен»

Полный контроль над устройствами: просмотр информации о токене, его состоянии и содержимом.

Гибкая политика безопасности: установка аппаратных политик для PIN-кодов (только для Рутокен ЭЦП 3.0).

Удобное управление доступом: смена PIN-кодов пользователя и администратора, форматирование устройства.

Работа с ключевой информацией: просмотр контейнеров КриптоПро CSP, отображение неизвлекаемых ключей по стандарту PKCS#11, отображение ключей для Aktiv Rutoken CSP 1.0 и Microsoft Base Smart Card CSP.

Преимущества перехода на «Центр управления Рутокен»: один инструмент для Windows и Linux с одинаковым набором функций; современный интерфейс, понятный не только администраторам, но и рядовым пользователям; новые функции и возможности для управления токенами будут реализовываться именно в «Центре управления Рутокен».

«Центр управления Рутокен» входит в установщик «Драйверов Рутокен», начиная с версии 5.0.0.0. Для начала работы достаточно обновить установщик драйверов до последней версии на официальном сайте.

