RSA Security PKCS Key Cryptography Standards Стандарты криптографии с открытым ключом


СОБЫТИЯ

22.10.2025 Центр управления «Рутокен» теперь доступен для Windows 1
19.10.2023 В шифровальных протоколах RSA и SSL жива и пригодна к использованию «дыра», которой 25 лет 1
06.07.2023 «Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на ViPNet HSM 1
29.03.2023 Подтверждена совместимость ViPNet HSM с продуктами «Компас плюс» 1
02.12.2020 USB-токены ESMART подходят для работы в ОС Astra Linux 1
19.02.2019 «Аладдин Р.Д.» представил новую версию JaCarta-2 SDK 1
15.08.2017 «Инфотекс» и «ОМП» представили провайдер криптографии для Sailfish Mobile OS RUS 1
25.08.2016 Решения ViPNet от «Инфотекс» совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен» от «Актива» 1
16.12.2015 Indeed ID разработала новую технологию сетевой виртуальной смарт-карты для защиты данных 1
06.10.2014 «ЛИССИ-Софт» протестировала свои продукты на ОС «Роса Кобальт» 1
25.09.2014 «Актив» начал продажи «Рутокен ЭЦП Bluetooth» 1
02.06.2014 Новые версии решений ViPNet УЦ 4 и ViPNet CSP 4 сертифицированы ФСБ 1
03.03.2014 «Инфотекс» получила положительное заключение ФСБ на криптопровайдер ViPNet CSP 4.0 1
15.08.2011 Электронные ключи eToken ГОСТ протестированы на совместимость с ViPNet CSP 3.2 1
13.05.2011 Ключи eToken PRO (Java) интегрированы с кроссплатформенным продуктом LirCryptoki Java Card 1
30.11.2009 «Инфотекс» и «Сигнал-КОМ» создадут криптопровайдеры для систем предоставления госуслуг 1
12.08.2008 «МагПро CSP» 2.0 от «Криптоком» сертифицирован ФСБ России 1
18.07.2008 Криптопровайдер Signal-COM CSP v2: теперь с поддержкой электронных ключей eToken 1
18.03.2008 Обновленный пакет ПО eToken PKI Client работает с Linux 1
18.12.2007 Новый PasswordKeeper обеспечивает двухфакторную аутентификацию 1
20.08.2007 «Возрождение мейнфреймов»: z/OS от IBM с новой защитой 1
20.08.2007 Мобильные кошельки - забудьте про сберкассу 1
03.04.2007 «КриптоТри» - комплексный продукт для работы в PKI 1
22.02.2007 Вышла новая версия eToken PKI Client 3.65 для Linux 1
31.05.2004 RFiKey не допустит в сеть чужаков 1
17.09.2003 "Физтех-софт" представил новый VPN-продукт 1
09.06.2003 StrongDisk Server позволяет уничтожить данные с расстояния 50 м 1
28.11.2002 Вышла новая версия системы защиты информации StrongDisk Pro 1
23.09.2002 РосНИИРОС запустил в опытную эксплуатацию удостоверяющий центр электронной цифровой подписи 1
22.11.2000 Аладдин представила eToken и ASEDrive 1
24.05.1999 "Элвис+" расширила набор стандартов для своих VPN-продуктов серии "Застава" 1
23.02.1999 "ЭЛВИС+" начала программу продвижения продуктов сетевой защиты 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

RSA Security PKCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 495 8
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 5
Microsoft Corporation 25167 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 432 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 330 3
Signal-COM - Сигнал-КОМ 51 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 2
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 166 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 290 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 104 1
АТ бюро 7 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 1
Компас 20 1
Криптоком 9 1
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 109 1
Parsec 18 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2380 1
SAP SE 5412 1
IBM - International Business Machines Corp 9540 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 374 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 428 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 475 1
Netscape Communications Corporation 425 1
Apple Inc 12539 1
Google LLC 12162 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 20 1
HID Global - HID Corporation 121 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз 61 1
Red Hat 1343 1
Oracle Corporation 6847 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1563 1
SprintNet - Спринтнет - терминальная сеть 15 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 260 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Совкомбанк Совесть 277 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3328 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4779 3
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 154 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 51 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12685 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2802 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4748 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 376 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6411 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12099 19
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4121 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25764 18
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4705 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26907 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56200 10
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 928 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71868 9
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 198 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3930 7
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1001 7
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 379 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31619 7
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 409 6
Криптопровайдер - Cryptography Service Provider, CSP 59 6
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 434 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31033 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13223 6
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 917 6
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 127 5
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 799 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12228 5
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1018 4
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 369 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9896 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1359 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10258 3
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 311 3
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 207 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 434 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22572 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9642 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9754 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8563 3
Электронный документ - Electronic document 1518 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2113 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 543 2
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 103 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5099 2
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 82 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 327 7
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 7
Linux OS 10764 6
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 5
Microsoft Windows 16212 5
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 57 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2017 4
Microsoft CryptoAPI 19 4
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 52 3
Oracle Java - язык программирования 3314 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5740 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 47 2
ФизТехСофт - StrongDisk Server 11 2
ФизТехСофт - StrongNet 2 2
Aladdin eToken PKI Client 11 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1427 2
Apple macOS 2209 2
Mozilla Firefox - браузер 1914 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
Google Chrome - браузер 1628 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 542 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 182 2
Oracle Java Card 15 2
Microsoft Windows Server 2012 199 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
ЛИССИ - LIRVPN 4 2
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 2
InfoTeCS - ViPNet HSM - ViPNet Hardware Security Module 8 2
ЛИССИ CSP - Lissi Crypto Core - ЛИРССЛ ПБЗИ СКЗИ - LirSSL 5 2
SUSE Linux 204 1
Aladdin Secret Disk 88 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 42 1
Fedora Core 20 1
Netscape NPAPI - Netscape Plugin Application Programming Interface - Программный интерфейс подключаемых модулей Netscape 12 1
Компания Индид - Indeed AirKey Enterprise 11 1
IBM Tivoli 284 1
Wallet One - Единый кошелек 58 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 1
Microsoft Office 2013 63 1
Гусев Дмитрий 75 3
Крячков Антон 20 2
Смирнов Николай 31 1
Демидов Михаил 133 1
Тагиев Аркадий 14 1
Конюхов Павел 4 1
Мылицын Роман 111 1
Путин Владимир 3324 1
Эйгес Павел 104 1
Чапчаев Андрей 55 1
Степанов Алексей 11 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Зайцев Михаил 303 1
Россия - РФ - Российская федерация 154851 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53230 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 449 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54427 9
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 937 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1043 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4369 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8266 3
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 426 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50746 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5224 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10004 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3669 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10428 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1112 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 734 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3669 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8462 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1734 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8178 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 486 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2348 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 84 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2448 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2237 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 222 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1090 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 308 1
Доктрина информационной безопасности России 54 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1065 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
