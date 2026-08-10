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Oracle Java Card
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 16
Oracle Java Card и организации, системы, технологии, персоны:
|Груздев Сергей 48 2
|Скрипкин Дмитрий 4 1
|Gowdiak Adam - Гоудиак Адам 5 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Ведешкина Татьяна 7 1
|Шевяков Борис 1 1
|Дианов Алексей 17 1
|Крячков Антон 20 1
|Гонебный Игорь 8 1
|Лебедев Анатолий 8 1
|Грициенко Андрей 8 1
|Галушкин Олег 182 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Российская газета 291 1
|VNUNet.com 214 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
|InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.