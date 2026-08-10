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Oracle Java Card

СОБЫТИЯ

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10.08.2026 «Ростелеком» запасается миллионами дешевых SIM-карт перед переделом рынка 1
11.04.2019 Банковские и SIM-карты стали беззащитными из-за багов в платформе Java Card 1
21.12.2015 Криптография для масс-маркета: почему эксперты рекомендуют U2F-токены 1
16.03.2015 Создан первый российский чип для ключа электронной подписи 1
22.10.2014 Google против паролей: Начались продажи USB-ключей для доступа к сайтам 1
15.08.2011 Электронные ключи eToken ГОСТ протестированы на совместимость с ViPNet CSP 3.2 1
27.06.2011 ФСБ России сертифицировала eToken ГОСТ 1
13.05.2011 Ключи eToken PRO (Java) интегрированы с кроссплатформенным продуктом LirCryptoki Java Card 1
01.02.2010 InfoWatch Device Monitor + eToken: интегрированное решение для защиты от утечки 1
06.11.2009 Aladdin перевела eToken на платформу Java Card 1
04.12.2006 Athena Smartcard Solutions приобрела технологии Aspects Java Card 1
21.10.2004 Sharp и IBM объединились для разработки карт IC повышенной емкости 1
14.05.2003 Java Card System Protection Profile - система оценки безопасности смарт-карт от Sun 1
21.10.2002 В Рунете появился сайт о беспроводной технологии Java 1
18.11.1999 Технология Java Card становится неотъемлемой частью стандарта GSM 1
14.05.1999 Sun объявила о продаже лицензий на технологию Java Card ряду производителей 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Oracle Java Card и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 4
IBM - International Business Machines Corp 9701 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 603 2
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 1
Thales - Gemalto 189 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 1
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 1
Google LLC 12692 1
Yubico 8 1
Security Explorations 5 1
Atmel 49 1
Aladdin Software Security R.D. 118 1
Inetique 1 1
Ростелеком 10951 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Amazon Inc - Amazon.com 3278 1
Microsoft Corporation 25776 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Oracle Corporation 7074 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1689 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Sharp Corporation 1062 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Visa International 1993 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2428 1
Лента - Утконос 180 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5694 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6510 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13318 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4330 7
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 5
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 411 5
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 4
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 214 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28281 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5386 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8780 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 501 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10597 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13962 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5196 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1180 2
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 146 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14771 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6267 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2882 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9297 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10197 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10008 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14271 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3213 2
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8516 1
CCITSE - Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 41 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12850 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7600 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2844 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 372 1
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 218 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1729 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 1
Oracle Java - язык программирования 3470 10
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 5
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 3
Aladdin eToken ГОСТ 41 3
Linux OS 11535 3
Microsoft Windows 16885 3
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 32 2
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 53 2
Apple macOS 2420 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 1
ЛИССИ - LIRVPN 4 1
ЛИССИ CSP - Lissi Crypto Core - ЛИРССЛ ПБЗИ СКЗИ - LirSSL 5 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Элемент ГК - Микрон MIK - серия интегральных микросхем 19 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 46 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
InfoWatch Device Monitor + Aladdin eToken 1 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
InfoWatch Device Monitor - InfoWatch Device Control 16 1
ЛИССИ - Lissi SSF 2 1
ЛИССИ - Lissi SNC 2 1
ЛИССИ - LirCryptoki 3 1
BlackBerry - Certicom - ECC - Elliptic Curve Cryptography 6 1
Google Chrome - браузер 1701 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5727 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 1
КриптоПро CSP СКЗИ 255 1
Груздев Сергей 48 2
Скрипкин Дмитрий 4 1
Gowdiak Adam - Гоудиак Адам 5 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Ведешкина Татьяна 7 1
Шевяков Борис 1 1
Дианов Алексей 17 1
Крячков Антон 20 1
Гонебный Игорь 8 1
Лебедев Анатолий 8 1
Грициенко Андрей 8 1
Галушкин Олег 182 1
Нащекин Алексей 118 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 1
Европа 24964 1
Япония 13807 1
Швеция - Королевство 3782 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57700 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53479 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8842 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7424 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5472 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 443 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 448 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6172 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6558 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1862 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3104 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11702 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4607 1
Российская газета 291 1
VNUNet.com 214 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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