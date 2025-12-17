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ISBC Group ИСУБ Интеллектуальные системы управления бизнесом Интеллектуальные Бизнес-Системы Смарт Системз Компания Смарт Карты

ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты

Группа компаний ISBC – российский провайдер RFID технологий, систем безопасного доступа и смарт-карт. В основанной в 2002 году компании, с R&D центром и производством в Зеленограде, работают более 200 человек. В 2020 году открыты представительства в Сингапуре и Германии. Миссия компании — разрабатывать и поставлять персонализированные носимые устройства, считыватели, гаджеты, метки и решения на базе RFID технологий.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 27 дел, на cумму 50 334 764 ₽*

Судебные дела (27) на сумму 50 334 764 ₽*
в качестве истца (15) на сумму 25 281 897 ₽*
в качестве ответчика (9) на сумму 25 052 867 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.12.2025 Старт горнолыжного сезона: российские курорты внедряют ски-пассы из инновационной «умной бумаги»

рвиса. Одним из нововведений становятся ски-пассы на основе «умной бумаги», разработанные компанией ISBC. Это решение позволяет горнолыжным операторам сокращать операционные расходы, сохраняя в
05.12.2025 ISBC представляет деревянные смарт-карты: сочетание природной эстетики с передовыми цифровыми технологиями

Компания ISBC, российский эксперт в области разработки, производства и дистрибуции RFID-продукции, пре
06.05.2025 Завод ISBC выпустил специальный тираж транспортных карт к 80-летию Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завод ISBC, российский эксперт в области разработки, производства и дистрибуции RFID-технологий, по
16.04.2025 ISBC обеспечит космическую миссию «Бион-М» №2 RFID-технологиями

Компания ISBC в области разработки, производства и дистрибуции RFID-технологий, стала участником масштабного научного проекта «Бион-М» №2, направленного на изучение воздействия микрогравитации и повышен
05.08.2024 Технологии ISBC помогают улучшить качество жизни незрячих людей

Компания ISBC выпустила «умные» паспорта, которые выдаются инвалидам по зрению на собаку-проводника в

25.12.2023 Московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции в центр обучения собак-поводырей

Столичный производитель RFID-продукции ISBC начал поставлять свои изделия для чипирования животных в центр обучения собак-поводырей. Разработка поможет идентифицировать, сохранить и улучшить ветеринарное обслуживание. Об этом сообщи
21.09.2023 ISBC и Московский политехнический университет подписали соглашение о партнерстве

Группа компаний ISBC, российский эксперт в области разработки, производства RFID-продукции и Московский полит
30.06.2023 ISBC разработала RFID-медальоны для ошейников домашних животных

Группа компаний ISBC расширила линейку RFID-продукции для идентификации домашних животных стильными медальона
04.05.2023 Банк «Русский стандарт» и ISBC запустили платежные NFC-таблички в магазинах «Буквоед»

Банк «Русский стандарт» и группа компаний ISBC объявляют о том, что в части магазинов книжной сети «Буквоед» теперь можно бесконтактно

26.04.2023 Банк «Русский стандарт» и ISBC внедрили платежные NFC-таблички в магазинах «Читай-город»

Банк «Русский стандарт» и группа компаний ISBC запустили во флагманских магазинах сети «Читай-город» возможность приема бесконтактных п
27.02.2023 4500 школьных карт на чипе «Микрона» для учащихся Сахалинской области

Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC изготовила более 4500 школьных карт на чипах Микрона для учащихся Сахалинской области. П
08.12.2022 ISBC расширила линейку корпусированных меток

Зеленоградский производитель RFID-продукции – компания ISBC – расширила линейку корпусированных меток ISBC Tags Reflect для автоматизации и о
16.11.2022 ISBC представила новый продукт для общественного транспорта

транспортных средств, расход топлива и техническое состояние транспортного средства. Также при интеграции системы с АСОП перевозчик может определять категории пассажиров, вести учет выручки и льгот. «ISBC уже более 10 лет работает на транспортном рынке России и имеет большой опыт внедрения проектов различной сложности в 45 регионах РФ. Среди партнеров и клиентов компании – крупнейшие операт
02.09.2022 Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе

Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC изготовила к новому учебному году более полмиллиона школьных карт «Москвенок» на отечест
15.07.2022 ISBC и NewPay запустили новый сервис для бесконтактной оплаты смартфоном товаров и услуг

Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC и NewPay — социально-финансовая сеть для компаний малого и среднего бизнеса, запустили и
15.04.2021 C картой Mastercard в России доступен новый сервис бесконтактной оплаты брелоком ISBC Pay

Mastercard, российский производитель бесконтактных платёжных устройств ISBC и европейский разработчик услуг по токенизации Fidesmo представили первый совместный продукт в России – брелок с функцией бесконтактной оплаты ISBC Pay. Новое платёжное устройство м
31.01.2020 Esmart Token сертифицирован на совместимость с «Ред ОС»

Esmart Token 64k и Esmart Token ГОСТ, разработанные и производимые в Зеленограде группой компаний ISBC, прошли сертификацию на совместимость с российской операционной системой «Ред ОС». Интег
31.10.2019 Apple выкупила у россиян перспективный бренд, чтобы выпустить совершенно новый гаджет

Поисковые метки Apple Российская группа компаний ISBC продала корпорации Apple принадлежавший ей бренд AirTag. ГК, зарегистрированная в Зелено
19.12.2018 ISBC получила право на реализацию в России пилотных проектов по учету и идентификации животных

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) предоставила организации ISBC официальное право на идентификацию животных. В рамках пилотных проектов ISBC планируется создание электронных систем идентификации и учёта животных, обеспечивающих радиочастотную (R
29.11.2018 «Микрон» и ISBC создали систему контроля доступа для критической инфраструктуры с криптографией на аппаратном уровне

исков перехвата сигнала, клонирования и взлома карты. Система «ESMART Доступ ГОСТ», предназначенная для обеспечения безопасности и защиты от несанкционированного проникновения на объекты, разработана ISBC на базе отечественного микроконтроллера MIK51SC72DV6 производства «Микрона». Функциональность включает бесконтактную идентификацию по смарт-картам, интеграцию с двухфакторной аутентификаци
24.09.2018 ISBC создала российскую UHF RFID-метку с дальностью 42 метра

Российская компания ISBC запускает новую линейку RFID-меток ISBC Tags, работающих в частотном диапазоне UH
31.07.2018 ISBC создала отечественную антикражную RFID-систему Anti-Theft

ISBC создала новую отечественную антикражную систему. ISBC Anti-Theft основана на технологиях радиочастотной идентификации сверхвысокочастотного ст
02.07.2018 ISBC создала российскую RFID-систему для отелей, ресторанов и кафе

ятнее для гостей, когда их заказы летят на пол из-за неаккуратности уставшего персонала. Разработки ISBC легко решают проблему, повышают скорость и качество обслуживания. Обеспечивается лояльно
12.03.2018 «Ригла» и ISBC создали кобренд-систему на RFID-брелоках AIRTAG

«Ригла», федеральная аптечная сеть, совместно с группой компаний ISBC создала цифровую кобренд-систему с использованием RFID-брелоков AIRTAG. Решение на базе

06.03.2018 Смартфон вместо пропуска: ISBC представила СКУД ESMART Reader

ГК ISBC объявила о разработке новых отечественных считывателей СКУД ESMART Reader. Инновационное
16.03.2015 Создан первый российский чип для ключа электронной подписи

криптографии. Об этом CNews рассказали создатели чипа - завод «Микрон» и зеленоградская ИБ-компания ISBC. Электронные ключи (токены) - это небольшие устройства, созданные на основе чипованных п
29.07.2014 «БАРС Груп» и ISBC Group автоматизировали учёт собак в Псковской области

данных сведений о владельце (ФИО, адрес, телефон) и животном (порода, возраст, факты вакцинации). Партию RFID-меток и считывателей для автоматизации ветеринарного контроля региону поставила компания ISBC Group, а формирование единой информационной базы данных на основе решения «БАРС.Сельское хозяйство-Ветеринария» обеспечила «БАРС Груп». Жители г. Псков, Псковского и Невельского районов об
08.11.2013 ISBC Group выпустила новый защищенный ключевой носитель Esmart Token

Группа компаний ISBC, российский производитель смарт-карт и решений в области RFID и NFC-технологий, сообщила

Публикаций - 68, упоминаний - 125

ISBC Group и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1685 9
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1460 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 5
АТ бюро 7 4
Apple Inc 13143 4
ЦФТ - Золотая Корона 362 3
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 3
PayRing 3 3
Открытые технологии 732 3
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 3
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 3
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 3
ОРГА-Зеленоград 8 3
Böwe Systec 3 3
OneSpan VASCO Data Security 24 3
Hypercom 15 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15736 3
Информзащита 939 3
КСК Технологии 47 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 146 2
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 2
Google LLC 12679 2
Терн ГК - Tern Group 82 2
IBA Group - ИБА Групп 57 2
GPS Avion LLC 2 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
ПрограмБанк 98 2
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 2
Samsung Electronics 11056 2
Ростелеком 10938 2
МегаФон 10717 2
Intel Corporation 12807 2
Криста НПО 69 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3060 2
Thales - Gemalto - SafeNet 140 2
BBK Electronics Corp 332 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 602 2
БАРС Груп 579 2
Diasoft - Диасофт 1142 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8832 4
Rosan Diamond 3 3
Global Payments - Total System Services 16 3
Visa International 1993 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Лента - Утконос 180 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Corporation Trust Company 2 2
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 39 2
Почта России ПАО 2367 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
Альфа-Банк 1976 2
Северсталь ПАО - Severstal 628 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ПСБ - Промсвязьбанк 961 2
Абсолют Банк 249 2
Русский стандарт Банк 509 2
Zenden Group - Дом одежды 66 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 1
Capital Group 85 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 8 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 1
Главстрой 18 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 1
РФИ Банк 12 1
O’STIN - Остин 13 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 19 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5672 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2855 10
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3646 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3299 5
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 268 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13845 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5648 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 976 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 216 2
Правительство Москвы - ДНПиП - МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства 21 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 736 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6535 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 625 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 479 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5965 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 12 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 207 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3885 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2066 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5424 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1190 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 357 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3439 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1595 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 2
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 36
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13285 24
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3256 24
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8760 21
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4324 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25666 17
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26759 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34898 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53777 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29672 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28239 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8637 8
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1080 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13904 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6013 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16192 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4773 8
Электроника - Chipping - Чипирование - технология по электронной идентификации 29 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8507 7
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1601 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18100 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26176 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33446 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9427 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24374 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12925 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26280 6
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1095 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9910 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10587 6
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2879 6
Умные платформы 1987 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13945 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5184 6
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 890 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13107 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5499 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13045 5
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 46 16
Apple iOS 8575 9
Google Android 15232 7
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 6 6
ISBC Tags - ISBC Tags Reflect - UHF RFID-метка 6 6
Linux OS 11518 6
Apple AirTag 30 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7617 5
Apple iPhone 11 290 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2405 3
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 21 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 38 3
Microsoft Windows 16872 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 643 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 896 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1079 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 2
Apple Локатор 87 2
Apple iPad Pro 320 2
Apple MacBook Pro 559 2
НСПК - СБПэй 50 2
ISBC VETTAG Подкожные RFID-микрочипы 2 2
Apple iPad 4009 2
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