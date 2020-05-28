Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Нащекин Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 111, упоминаний - 272
Нащекин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 250 1
|Нечаев Андрей 21 13
|Шилов Сергей 61 13
|Шипелов Андрей 21 8
|Ротенберг Игорь 35 8
|Агафонов Вадим 13 7
|Ротенберг Аркадий 42 7
|Махонов Александр 29 6
|Нечаев Владимир 10 5
|Старовойт Роман 17 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Абрамченко Виктория 15 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Савина Юлия 2 2
|Купинский Геннадий 4 2
|Шайков Игорь 3 1
|Волков Григорий 2 1
|Гревцов Сергей 1 1
|Худык Сергей 1 1
|Дитрих Евгений 4 1
|Зимин Игорь 11 1
|Сурков Владислав 59 1
|Поливенко Юрий 3 1
|Вырышева Ирина 1 1
|Плотинская Виктория 1 1
|Нигметзянов Марсель 1 1
|Щетинин Павел 3 1
|Царева Юнона 4 1
|Казаринов Дмитрий 6 1
|Минниханов Рифкат 4 1
|Ивакин Роман 49 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Артемьев Игорь 66 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Акимов Максим 167 1
|Носков Константин 201 1
|Иванов Олег 124 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Лящ Михаил 32 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 5
|CNews Analytics 1988 1
|Grand View Research 11 1
|НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 3
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761573, в очереди разбора - 665262.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761573, в очереди разбора - 665262.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru