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Нащекин Алексей


28.05.2020 «Ростелеком» и НТС будут совместно развивать интеллектуальные транспортные системы 1
12.05.2020 «НТС» вкладывается в разработчиков «зрения» для умных дорог 2
04.09.2019 Между Москвой и Питером вот-вот поедут беспилотные грузовики 8
04.06.2019 МВД не удалось вернуть «Крафтвэй» в реестр недобросовестных поставщиков, откуда тот выбрался назло ФАС 2
13.05.2019 МВД засекретило техподдержку ИТ-системы, за которую сажали ее создателей и приемщика 2
22.04.2019 МВД требовало с AT Consulting миллион за туалет и воду, использованные во время исполнения госконтракта 2
22.04.2019 Прекращено дело против главы AT Consulting, арестованного за ИТ-систему МВД 1
27.03.2019 Не найдено коррупции в деле об ИТ-системе МВД, за которую сажали ее создателей и приемщика 1
01.02.2019 Власти заставляют МВД засекретить техподдержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 2
11.01.2019 МВД выделило 1,65 млрд на поддержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 2
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 2
18.12.2018 AT Consulting переживает резкий спад госзаказов 2
10.09.2018 Оператор «Платона» безальтернативно получил проект слежки за международным автотранзитом 2
29.06.2018 Система «Платон» подорожает, но на год позже, чем ожидалось 2
27.04.2018 «Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы 18
23.04.2018 Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД 1
12.04.2018 Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов 17
11.04.2018 Арестован Алексей Нащекин, один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» 15
24.01.2018 «Платон» применит большие данные для отлова «зайцев» 3
14.11.2017 Владельцы «Платона» купили у Нащекина разработчика ПО для слежки за дорогами 3
18.07.2016 Соразработчика «Платона» таинственно покинул гендиректор 1
02.06.2014 Переворот: «Ростех» избавился от «Регионкома» и создал новую ИТ-компанию с гендиректором из Татарстана 1
12.02.2014 Таинственный интегратор «Ростехнологий» получает новый мегапроект - электронный паспорт 2
28.01.2014 Создание крупнейшего дата-центра России отменяется 2
13.12.2013 ИТ-«дочка» «Ростеха»: В 2014 г. мы заработаем 10 млрд руб. за счет 2-3 сделок 1
12.12.2013 Главные события 2013 года в ИТ и телекоме. Голосование 1
17.11.2013 Экс-президент «Ситроникса» и «Ростехнологии» создают нового ИТ-гиганта 1
24.10.2013 Из «Ростелекома» уходит вице-президент по «Информационному обществу» 1
24.10.2013 Замминистра связи: «Ростелеком» останется единственным исполнителем электронного правительства 1
22.08.2013 Кто давал откаты "Ростелекому" за покупку ПО Microsoft? 2
30.07.2013 «Энвижн» не продлил контракт с гендиректором 1
16.07.2013 Электронное правительство: Путин поручил полиции и Минкомсвязи проверить Ростелеком 1
26.06.2013 ИТ-власть получила молодое лицо 1
16.03.2013 Экс-куратор электронного правительства в "Ростелекоме" Алексей Нащекин переходит в МТС 8
28.02.2013 В «Ростелекоме» определен новый куратор электронного правительства 4
12.02.2013 Новая революция на «Восходе» прошла бескровно 1
06.02.2013 «Ростелеком» официально объявил об отставке Алексея Нащекина 4
02.02.2013 Куратор электронного правительства Алексей Нащекин покидает "Ростелеком" 5
03.01.2013 В России запущена государственная электронная почта 3
26.12.2012 «Ростелеком» в 2012 г. подарил россиянам 30 млн свободных дней 1

Публикаций - 111, упоминаний - 272

Нащекин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 104
НТС - Национальные телематические системы 20 16
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 14
HTC Corporation 1190 11
РТ-Инвест 37 9
Ростех - Ростехнологии 2230 9
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 9
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 8
Microsoft Corporation 11077 8
Ростелеком Связьинвест 696 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Прогресс софт 8 4
Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 7 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Cisco Systems 2040 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
РТЛабс 145 3
Brocade Communications Systems 141 3
Red Hat 665 3
Mandriva - Mandrake 105 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
HP Inc. 2909 3
IBM 3539 3
Информ инжиниринг 2 2
НТС - Казань-Телематика 2 2
Ростелеком ЦентрТелеком 190 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Google LLC 7148 1
7интек - 7intec 4 1
ВолгаТелеком 217 1
AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 1 1
InnoSTage - Инностейдж 5 1
SAP SE 3212 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 1
Царицын капитал 22 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Почта Банк 289 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Почта России ПАО 1572 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1123 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Совкомбанк ПАО 147 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Басманный районный суд города Москвы 47 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 4
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 4
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
Правительство РФ 2203 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 3
ГБУ БДД РТ - Безопасность дорожного движения Республики Татарстан 1 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Администрация Президента РФ 267 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Руссофт - Russoft 250 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 4
ИТ-аутсорсинг 670 3
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 3
Flash 474 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 18
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 12
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 6
Модернизация ИБД 6 4
Google Android 10751 4
Seldon.Basis 7 4
Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 3
Java - Язык программирования 1176 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Linux OS 4257 3
ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел 7 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Apple iOS 5742 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Rakuten Viber 429 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Apple macOS 925 1
Microsoft Windows 853 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
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Агафонов Вадим 13 7
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