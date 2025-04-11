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Старовойт Роман
Старовойт Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Агафонов Вадим 13 7
|Шипелов Андрей 22 6
|Ротенберг Игорь 37 5
|Ротенберг Аркадий 52 5
|Нащекин Алексей 116 4
|Медведев Дмитрий 1657 4
|Замков Антон 12 2
|Мурадян Артур 17 2
|Ковнир Евгений 75 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Зорин Александр 51 1
|Елисеев Владимир 19 1
|Соколов Максим 27 1
|Черников Михаил 7 1
|Волков Григорий 3 1
|Поздняков Александр 7 1
|Соловьев Сергей 71 1
|Гольцов Александр 78 1
|Гаськов Владимир 6 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Лаврентьев Дмитрий 11 1
|Чайка Юрий 42 1
|Фомичев Олег 138 1
|Кураш Антон 32 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Цариковский Андрей 22 1
|Брызгалов Дмитрий 1 1
|Помбухчан Хачатур 22 1
|Масленников Степан 3 1
|Шеной Ананд 1 1
|Войтко Валерий 1 1
|Крутько Оксана 4 1
|Титов Борис 55 1
|Муратов Валерий 1 1
|Титов Антон 1 1
|Грибанов Олег 1 1
|Астахов Игорь 3 1
|Sharm Ashish - Шарм Ашиш 1 1
|Старовойтов Роман 1 1
|Берзин Вячеслав 3 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8176 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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