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Индексная книга (каталог) CNews*
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Старовойт Роман



11.04.2025 Логистика без водителей становится реальностью: на ЦКАД запустили беспилотное движение 1
16.06.2022 «Мегафон» создаст цифровую инфраструктуру в Курской области 1
28.10.2020 Курская область и «Цифровая экономика» подписали соглашение о внедрении «цифры» в регионе 1
07.06.2019 Администрация Курской области и фирма «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ 1
11.02.2019 Систему «Платон» продали за рубеж 1
24.12.2018 «Инфосистемы Джет» помогут Курской области в создании единого регионального ЦОДа 1
10.09.2018 Оператор «Платона» безальтернативно получил проект слежки за международным автотранзитом 1
29.06.2018 Система «Платон» подорожает, но на год позже, чем ожидалось 1
10.05.2018 В Краснодарском крае завершились испытания отечественного беспилотного транспорта 1
24.01.2018 «Платон» применит большие данные для отлова «зайцев» 1
14.11.2017 Владельцы «Платона» купили у Нащекина разработчика ПО для слежки за дорогами 1
29.06.2017 «Платон» будет сам считать маршрут грузовика, чтобы не дать водителю сжульничать 1
23.01.2017 На складе «Шахово» построен спецполигон для тестирования беспилотных грузовиков 1
15.12.2016 Traft включен в национальный проект Росавтодора по развитию беспилотного транспорта в России 1
21.09.2016 Штрафы за перегруз фур начнут выписывать с применением искусственного интеллекта 2
22.09.2015 Крупнейший ИТ-проект России построит новую ИС 1
07.08.2015 Росавтодор заставит дороги «поумнеть» 2
06.08.2015 Драйверы ИКТ-спроса на транспорте: ГЛОНАСС, ЧМ-2018 и строительство дорог 1
23.07.2015 Вышел в свет 75 номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Старовойт Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 8
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 8
Ростех - РТ-Инвест 57 7
Ростелеком 9849 4
Caravan - Караван 89 3
HTC Corporation 1500 2
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 2
Телематические системы 54 2
8368 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Цифра ГК 2455 1
Skytoll 2 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Yandex - Яндекс 7573 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 1
Крок - Croc 1782 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2181 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1485 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 127 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
AMT Group - АМТ-Груп 358 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Polymedia - Полимедиа 140 1
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 34 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
Lester - Лестэр Информационные Технологии 11 1
Телематика Концерн - Казань-Телематика 8 1
Телематика Концерн - Сервис-Телематика 3 1
МегаФон 9132 1
ICL ГК 397 1
Царицын капитал 23 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 431 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 2
Traft - Трафт 23 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 464 1
Газпром газомоторное топливо 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
Альфа-Банк 1787 1
Uber 332 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 135 1
Bakulin Motors Group - BMG - Бакулин Моторс Групп - БМГ - VolgaBus 7 1
Hyundai Motor Company 395 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 1
Volvo Cars 253 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 344 1
ТрансКонтейнер 38 1
СВГК - Средневолжская газовая компания - Самарагаз 9 1
АСК 43 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 24 1
Газпром ПАО 1357 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 362 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 19 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Наукоград - технопарк 140 1
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 2 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 14
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 8
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1398 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6034 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3390 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5037 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3314 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 922 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 1
Администрация Курской области 28 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 83 1
NHAI - National Highways Authority of India - Национальное агентство автомобильных магистралей Индии 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11909 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
Мосгортранс ГУП 122 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 87 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1044 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 298 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 44 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
РАС - Российский автотранспортный союз 2 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20171 12
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51931 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12157 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3000 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31418 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1076 3
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2866 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6758 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11244 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11785 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13526 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28137 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1461 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16286 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1586 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 393 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12647 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 350 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3080 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1300 1
RTLS - Real-time Locating System - Технология позиционирования в режиме реального времени 19 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21581 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14038 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14330 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12718 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15997 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5182 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4106 1
Data monetization - Монетизация данных 1673 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8764 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7022 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 624 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11378 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2991 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8478 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4073 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3783 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 132 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2780 7
Apple iPhone 6 4862 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5359 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 5
Seldon.Basis 8 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 2 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2305 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 482 1
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 11 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 246 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3274 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 599 1
ЕПБ - Единый проездной билет 70 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 57 1
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 1
Агафонов Вадим 13 7
Шипелов Андрей 22 6
Ротенберг Игорь 37 5
Ротенберг Аркадий 52 5
Нащекин Алексей 116 4
Медведев Дмитрий 1657 4
Замков Антон 12 2
Мурадян Артур 17 2
Ковнир Евгений 75 1
Нуралиев Борис 290 1
Зорин Александр 51 1
Елисеев Владимир 19 1
Соколов Максим 27 1
Черников Михаил 7 1
Волков Григорий 3 1
Поздняков Александр 7 1
Соловьев Сергей 71 1
Гольцов Александр 78 1
Гаськов Владимир 6 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Лаврентьев Дмитрий 11 1
Чайка Юрий 42 1
Фомичев Олег 138 1
Кураш Антон 32 1
Васильев Дмитрий 66 1
Цариковский Андрей 22 1
Брызгалов Дмитрий 1 1
Помбухчан Хачатур 22 1
Масленников Степан 3 1
Шеной Ананд 1 1
Войтко Валерий 1 1
Крутько Оксана 4 1
Титов Борис 55 1
Муратов Валерий 1 1
Титов Антон 1 1
Грибанов Олег 1 1
Астахов Игорь 3 1
Sharm Ashish - Шарм Ашиш 1 1
Старовойтов Роман 1 1
Берзин Вячеслав 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 15
Россия - ЦФО - Курская область 659 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17665 4
Индия - Bharat 5507 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17300 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14255 2
Азия - Азиатский регион 5584 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52414 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7620 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3042 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 363 2
Казахстан - Республика 5605 1
Армения - Республика 2308 1
Беларусь - Белоруссия 5774 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1289 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1826 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 241 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 114 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 1
Индия - Нью-Дели 86 1
Россия - Крымский полуостров 52 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2287 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 107 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 107 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4021 1
Франция - Французская Республика 7885 1
Европа 21866 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2790 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2009 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1417 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1496 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 763 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 733 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 359 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 715 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
Япония 13338 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1494 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3171 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51996 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18960 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7157 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29711 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5031 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6496 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2967 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16573 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6275 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11119 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 501 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2932 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 830 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4058 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10095 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5927 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48763 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3596 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2658 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3294 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1056 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3539 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4200 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 618 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13886 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 95 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 263 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24511 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 351 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5713 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8693 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14778 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 968 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5861 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2227 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7598 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8923 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 993 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1012 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1931 1
Ведомости 1054 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3265 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8176 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 34 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 14 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
Цифровая прокачка региона 29 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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