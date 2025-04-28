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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173698
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Хазин Михаил



28.04.2025 Эксперты обсудили будущее ИИ 1
26.10.2012 В Москве состоялся SAS Forum Russia 2012: итоги 1
03.09.2012 В новом учебном году ИТ-директора пойдут в новую школу 1
16.05.2012 22 мая в Москве пройдет конференция «East + West = Invest. Подготовка предприятий к процессу инвестирования» 1
12.05.2012 22 мая в Москве пройдет конференция «East + West = Invest. Подготовка предприятий к процессу инвестирования» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Хазин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
Accenture plc 685 1
SAS Institute 984 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 172 1
Неолант - Neolant 42 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7528 2
РВК - Российская венчурная компания 551 2
Градиент 90 2
Градиент Альфа 6 2
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 27 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
ПУМБ - Первый украинский международный банк 6 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6055 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 243 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67412 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6795 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4928 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4845 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9603 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2232 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5261 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7000 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24646 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3262 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1340 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7282 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6424 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1881 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5224 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20995 1
Управление финансами - Financial management 617 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 195 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов - Интеллектуальная обработка текстов - Технология контекстного анализа - суммаризация 48 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3672 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 762 1
МТС Бонус 17 1
SAS Activity-Based Management 9 1
SAS FM - SAS Financial Management 4 1
SAS High-Performance Analytics 4 1
Белоусов Андрей 141 2
Шохин Александр 33 2
Кузнецов Евгений 53 2
Черемин Сергей 17 2
Гагарин Павел 2 2
Данилов-Данильян Антон 5 2
Бирг Григорий 2 2
Лавров Алексей 3 1
Панкратов Валерий 33 1
Оберемок Андрей 17 1
Юсупова Екатерина 2 1
Катчан Илья 7 1
Володин Дмитрий 8 1
Исаев Сергей 7 1
Сысуев Сергей 1 1
Осадчий Татьяна 1 1
Орловский Виктор 386 1
Потоцкий Михаил 15 1
Подольский Виталий 15 1
Королёв Денис 3 1
Трухин Владимир 3 1
Дюк Ростислав 1 1
Старовойт Роман 20 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43954 5
Россия - РФ - Российская федерация 147893 4
Земля - планета Солнечной системы 10448 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14224 1
Украина 7658 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13390 1
Казахстан - Республика 5618 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4989 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48948 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52253 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 937 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5134 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16628 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2285 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1711 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2490 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29881 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5886 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5948 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13979 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6141 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1415 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6470 1
Энергетика - Energy - Energetically 5203 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2549 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 840 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 417 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7117 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1554 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1128 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 60 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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